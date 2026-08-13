Estos son los departamentos de Colombia con mayor pobreza monetaria, según el Dane: uno de ellos fue fuertemente afectado por el terremoto

Chocó, La Guajira y Sucre encabezaron la pobreza monetaria en Colombia en 2025, según el Dane - crédito Camila Díaz/Colprensa

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Chocó, La Guajira y Sucre encabezaron la pobreza monetaria en Colombia durante 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane): en esos departamentos más de la mitad de la población vivió con ingresos per cápita por debajo de $482.041 al mes, en un año en el que la tasa nacional bajó de 31,8% a 28%.

La reducción nacional implicó que alrededor de 1,79 millones de personas salieran de la pobreza monetaria. Aun así, la pobreza monetaria extrema alcanzó al 9,6% de la población y cerca de cinco millones de personas siguieron sin ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos.

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El reporte por departamentos mostró que Chocó registró la mayor incidencia, con 65,3%. Le siguieron La Guajira, con 60,2%; Sucre, con 51,8%; y Magdalena, con 46,5%.

En el otro extremo quedaron Cundinamarca con 15,1%, Caldas con 17,5% y Bogotá con 17,8%. La brecha territorial quedó expuesta en una comparación directa: mientras en Chocó casi dos de cada tres personas estaban por debajo de la línea de pobreza monetaria, en Cundinamarca la proporción fue de aproximadamente una de cada seis.

La línea de pobreza monetaria en Colombia se ubicó en $482.041 mensuales por persona en 2025, de acuerdo con el Dane - crédito Dane

De acuerdo con el Dane, la línea de pobreza monetaria corresponde al ingreso mínimo per cápita que necesita un hogar para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. Para 2025, el umbral nacional se ubicó en $482.041 mensuales por persona, aunque la entidad calcula 25 líneas diferenciadas según el territorio.

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La pobreza monetaria extrema se definió con un ingreso inferior a $236.580 mensuales por persona. En términos diarios, eso equivale a menos de $8.000 para alimentación.

El Dane informó que la incidencia de la pobreza monetaria extrema cayó desde 11,7% en 2024 hasta 9,6% en 2025. En esa medición, Bogotá tuvo la menor incidencia del país con 3,6%, mientras Chocó presentó la más alta con 44,3%.

Por regiones, los mayores niveles de pobreza monetaria extrema se observaron en La Guajira, con 33,8% en la región Caribe; Chocó, con 44,3% en la Pacífica; Boyacá, con 10,6% en la Oriental; y Huila, con 14,5% en la Central.

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Los menores registros fueron Bogotá con 3,6% y Santander con 5,7% en la Oriental, Caldas con 4,7% en la Central, Atlántico con 7,4% en la Caribe y Valle del Cauca con 7,7% en la Pacífica.

El informe también mostró cambios frente al año 2024. Boyacá fue el único departamento donde aumentó la pobreza monetaria, al pasar de 30,9% a 31,6%.

Chocó registró la mayor incidencia de pobreza monetaria con 65,3%, mientras Cundinamarca tuvo una de las tasas más bajas con 15,1% - crédito Colprensa/El Colombiano

Las mayores reducciones de pobreza monetaria se registraron en Sucre, donde cayó de 57,5% a 51,8%; Nariño, que pasó de 39,2% a 33,4%; y Tolima, donde descendió de 35,6% a 28,0%.

En pobreza monetaria extrema, los descensos más marcados se dieron en La Guajira, de 43,2% a 33,8%, y en Nariño, de 15,3% a 10,1%, mientras Caquetá subió de 10,8% a 12,3% y Huila de 13,8% a 14,5%.

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El balance del Dane no se limitó a la medición de pobreza. También clasificó a la población por niveles de ingreso y encontró que 30,7% de los colombianos estaba en situación de vulnerabilidad, con ingresos per cápita mensuales entre la línea de pobreza y $943.791.

La clase media concentró 38,0% de la población, con ingresos entre $943.791 y $5.081.953 por persona al mes. La clase alta representó 3,3% y agrupó a quienes superaron ese último umbral.

La distribución cambia de forma marcada entre zonas urbanas y rurales. En las cabeceras municipales, 24,6% de la población estaba en pobreza monetaria, 25,9% en vulnerabilidad, 45,3% en clase media y 4,2% en clase alta.

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En centros poblados y rural disperso, 39,5% de la población se encontraba en pobreza, 46,9% en vulnerabilidad, 13,3% en clase media y apenas 0,4% en clase alta. En esos mismos territorios, la pobreza monetaria extrema alcanzó 19,1%, frente a 6,9% en las cabeceras.

La pobreza monetaria extrema cayó a 9,6% en 2025, pero cerca de cinco millones de personas no cubrieron una canasta básica de alimentos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Emmanuel Quiroga, sociólogo e investigador de la Universidad del Rosario, sostuvo que “los datos presentados revelan un fenómeno de larga duración: la persistencia de brechas territoriales entre un centro con mejor infraestructura y mayor interconexión entre los polos urbanos y una periferia con dificultades en la provisión y uso de servicios públicos”, dijo a La República.

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Quiroga planteó tres frentes para cerrar esas brechas: fortalecer la infraestructura en regiones apartadas, ampliar la provisión de bienes públicos estratégicos y avanzar en descentralización administrativa.

Sobre el primer punto, señaló la necesidad de trabajar en “la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial, el aseguramiento de la interconexión eléctrica al sistema nacional y el mejoramiento de la conectividad a las redes de teléfono celular e internet”.

También propuso aumentar la cobertura educativa en las regiones y mejorar los servicios de salud para reducir tiempos y costos de traslado hacia centros de mayor complejidad. El tercer eje, dijo, pasa por dar a departamentos y municipios mayor margen de maniobra para programar y ejecutar proyectos de inversión.

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El Dane presentó este análisis para 23 departamentos y Bogotá. Entre otros resultados reportados por la entidad, Antioquia registró 19,2% de pobreza monetaria, Valle del Cauca 21,8%, Atlántico 27,3%, Norte de Santander 33,7% y Huila 39,8%.