Periodista deportivo contó la difícil situación alrededor del estadio Pascual Guerrero de Cali tras el terremoto: “Todo está destruido”

El periodista deportivo de Blu Radio publicó a través de su canal de YouTube cómo quedó el lugar histórico en dónde América de Cali y Deportivo Cali han disputado varias finales del fútbol colombiano y de Copa Libertadores-crédito Juan C. Cortés Periodista/YouTube

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El 10 de agosto de 2026, Colombia vivió uno de los terremotos más fuertes en el siglo XXI tras vivir un sismo de 7,4 grados de magnitud, dejando afectadas a ciudades principales como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, y los departamentos del Valle del Cauca y del Chocó.

En la capital del Valle del Cauca, uno de los puntos más afectados por el fenómeno natural, el periodista deportivo de Blu Radio, Juan Carlos Cortés relató su experiencia tanto en el programa de Blog Deportivo y en su canal de YouTube, charlando con los vecinos del barrio San Fernando, lugar de ubicación del estadio Pascual Guerrero.

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El periodista habló con varios habitantes de la zona para conocer el estado de la zona tras el fuerte sismo de 7,4 grados que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026-crédito Raúl Palacios-El País de Cali- Colprensa-Sergio Acero/REUTERS- Juan C. Cortés/YouTube

En la transmisión del programa de Blu Radio, Cortés reconoció que la situación de lo que ocurría en el estadio mítico que alberga al América de Cali, y en su momento fue casa del Deportivo Cali, y en el cual tuvo varias finales del fútbol colombiano y partidos por el título de la Copa Libertadores:

“La verdad, no conocía en profundidad lo que había ocurrido en el barrio. Se ha informado poco al respecto, quizás porque hay otras zonas en una situación aún más crítica. No tenía previsto hacer un reportaje sobre esto. Simplemente pasé por el lugar y decidí detenerme a observar si el estadio había sufrido daños. Había visto una foto del mural de Adrián, que se había deteriorado. Al recorrer las cuadras alrededor de San Fernando, no imaginé la magnitud de lo ocurrido”, comenzó a explicar.

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Además explicó a la audiencia la importancia del barrio San Fernando para el habitante caleño, debido a la importancia que representa el lugar desde lo deportivo:

“El barrio es muy importante para nosotros; gran parte de nuestra vida gira en torno a él cuando juega América de local y, en su momento, cuando lo hizo Deportivo Cali, que ganó ocho de sus diez títulos allí. América obtuvo todos sus títulos en ese estadio, así que es un barrio emblemático para el deporte”, recordó.

Además explicó que pudo observar varias construcciones en la zona, detallando que hubo daños severos por lo ocurrido, y que los lugares quedaron inhabitables tras el sismo:

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“Al recorrer sus calles, observamos muchos edificios con fachadas cuarteadas. Solo algunos pudimos ver por dentro. Tendrán que ser los ingenieros quienes determinen la gravedad de las fisuras. Yo ingresé a dos o tres edificios frente a la tribuna occidental y estaban totalmente inhabitables: los pisos se desplomaron, las paredes se destruyeron. Hablé con algunos vecinos y les dije que están vivos de milagro, porque todo pudo venirse abajo. Les pregunté cómo lograron salir”, dijo.

En su cuenta de X, Cortés explicó que no esperaba vivir la situación que observó en el barrio San Fernando, Cali:

El periodista detalló lo sucedido en Cali a través de sus redes sociales y con la gente-crédito @juanccortesd/X

“¿Cuantos días lindos hemos pasado en San Fernando? Hoy fui solamente a sacar un registro del mural de Adrián, pero me encontré con un barrio al rededor del Pascual con edificios totalmente destruidos. Con personas que perdieron todo y que seguramente podremos ayudar porque en ese sector han ido muy pocos", dijo.

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La Mona, vecina del Pascual Guerrero explicó el drama que se vive en el barrio San Fernando

El periodista charló con una de las vecinas que está en el Barrio San Fernando-crédito Juan C. Cortés - Periodista/YouTube

Tanto en el videoreportaje que publicó, como en Blog Deportivo de Blu Radio, Cortés habló con Sandra “La Mona”, dueña de una de las tiendas que están en el barrio mítico caleño. Allí la mujer explicó el drama que se vive:

“Todo está destruido, todo San Fernando prácticamente está destruido. Esta fue la parte más afectada. Todos los edificios y casas están averiados. Con respecto a los vecinos, la mayoría ya se fue. Los que pudieron, salieron. Este edificio también colapsó, nos pidieron que desocupáramos. Uno está aquí hoy y mañana quién sabe. No sabemos qué va a pasar, todo está en el piso. Y tampoco hay fútbol, que es de lo que vivimos”, dijo en la charla con Cortés.

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Así se encuentra el estadio Pascual Guerrero de Cali

Así se ve el estadio Pascual Guerrero para el duelo América vs. Macará por la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

El estadio Pascual Guerrero no está habilitado para actividades deportivas en los próximos días tras el terremoto que sacudió el sur y el centro occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026, una decisión que impacta de forma directa la programación del fútbol profesional en Cali mientras avanzan las revisiones sobre la seguridad de las estructuras que permanecieron en pie.

El sismo deja por ahora más de un centenar de fallecidos, miles de heridos y una gran cantidad de viviendas y edificios afectados, según informó El País de Cali. En ese contexto, las autoridades comenzaron los primeros análisis sobre infraestructuras que no colapsaron, entre ellas el estadio olímpico de la capital del Valle del Cauca.

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Desde el exterior del escenario se observan daños en cristales y en elementos de la fachada. El mural de Adrián Ramos, ubicado en el sector noroccidental, también presentó varios imperfectos.

El primer pronunciamiento oficial llegó el 12 de agosto de 2026 por parte del secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Alexander Camacho, durante el programa Zona Libre. El funcionario explicó que la ciudad empezó una revisión de sus escenarios deportivos para determinar si registran afectaciones.

Camacho dijo que “debemos hacer un análisis de las infraestructuras deportivas en la ciudad y que no tengan afectaciones. Por el momento el Pascual no está habilitado para jugar”.

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El secretario añadió que “en este momento los escenarios de alto rendimiento en la ciudad no se encuentran habilitados para su uso. Estamos haciendo una revisión inicial y luego un análisis más técnico”.

Ese reporte responde de forma directa a la situación del estadio: el Estadio Pascual Guerrero sigue fuera de servicio mientras se completa una inspección preliminar y una evaluación técnica posterior. La medida no se limita a ese recinto, sino que se extiende a los escenarios de alto rendimiento de la ciudad.