Jorge Eliécer Laverde fue elegido nuevo contralor y así reaccionaron los políticos colombianos: “Tendrá grandes retos”

Jorge Eliécer Laverde fue elegido contralor general con amplia mayoría en el Congreso - crédito @honohenriquez/X

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El nombramiento de Jorge Eliécer Laverde como Contralor General de la República generó múltiples reacciones en el escenario político nacional, marcando el inicio de una nueva etapa para el órgano encargado de la vigilancia fiscal en Colombia.

Con 269 votos, distribuidos en 95 del Senado y 174 de la Cámara, Jorge Eliécer Laverde fue elegido como nuevo Contralor General de la República. En la jornada, superó ampliamente a los candidatos Andrés Castro y Luis Enrique Abadía.

El respaldo de las bancadas del Centro Democrático, Liberal, Conservador, Partido de la U y Cambio Radical resultó clave para asegurar su victoria, generando un efecto ‘cascada’ que consolidó la mayoría necesaria.

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Diversos líderes y sectores manifestaron públicamente sus expectativas y advertencias sobre los retos que enfrentará el funcionario en su gestión, especialmente en el contexto de la reconstrucción tras el reciente terremoto y el control de los recursos públicos.

El exfiscal general Francisco Barbosa expresó su reconocimiento a través de redes sociales, subrayando los desafíos inminentes que deberá asumir el nuevo contralor.

Francisco Barbosa destaca los retos que enfrenta el nuevo contralor y le desea éxitos en su gestión - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Tendrá grandes retos por delante: vigilar la contratación y los compromisos fiscales heredados, controlar los recursos para la reconstrucción tras el terremoto, proteger el patrimonio público, poner la lupa sobre los sectores que concentran mayores recursos y fortalecer el control fiscal territorial”, afirmó Barbosa en su mensaje de felicitación.

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El exjefe del ente acusador concluyó deseando “éxitos en esta importante responsabilidad”.

Desde el Ministerio del Interior, Rodrigo Lara también envió un saludo al funcionario recién elegido, destacando el proceso autónomo y soberano que desembocó en la designación.

“Nos complace que su elección sea el resultado autónomo y soberano del Congreso y de la decisión de los partidos afines y de gobierno”, sostuvo Lara.

El ministro enfatizó la importancia de consolidar “un nítido esquema gobierno-oposición, el cual trae claridad ideológica al debate público”. Además, subrayó que la administración espera una colaboración armónica con la nueva Contraloría para combatir la corrupción enquistada en sectores estatales.

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Según Lara, una vez superadas las etapas preliminares en el Congreso, el Ministerio del Interior presentará “nuevas reglas y principios de transparencia en el relacionamiento entre el ejecutivo y el legislativo”.

Rodrigo Lara resalta elección autónoma del nuevo contralor y llama a fortalecer la transparencia institucional - crédito @Rodrigo_Lara_/X

En representación del Congreso, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, remarcó el respaldo institucional a la llegada de Laverde.

“El Congreso de la República eligió al doctor Jorge Eliécer Laverde como nuevo Contralor General de la República. Esperamos que su gestión contribuya a fortalecer el control fiscal, la transparencia y la protección de los recursos públicos que son de todos los colombianos”, expresó Henríquez, recordando la responsabilidad social que implica liderar la Contraloría.

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Honorio Henríquez respalda la elección de Laverde como contralor y confía en su aporte al control fiscal - crédito @honohenriquez/X

El expresidente Iván Duque se sumó a las voces que destacaron el amplio apoyo recibido por el nuevo contralor durante la votación.

Para Duque, este respaldo “le da el mandato para avanzar en un control fiscal con más tecnología y soportado por las últimas herramientas que brinda la Inteligencia Artificial”.

El exmandatario resaltó la importancia de modernizar la entidad para enfrentar los desafíos asociados a la era digital y la gestión eficiente de los recursos del Estado.

Iván Duque destaca el respaldo al nuevo contralor y pide modernizar el control fiscal con tecnología - crédito @IvanDuque/X

Por último, el partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que reiteró su respaldo a la elección de Laverde y detalló los principios que espera ver reflejados en la administración del nuevo contralor.

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“Le deseamos éxitos al doctor Laverde en su gestión tras la elección como nuevo Contralor”, señaló la bancada.

Centro Democrático respalda a Laverde y pide control fiscal moderno y lucha contra la corrupción - crédito @CeDemocratico/X

En el mensaje insistieron en que la llegada de Laverde implica “una gran responsabilidad con el país y con el fortalecimiento del control fiscal”, y enumeró varios objetivos, como combatir la corrupción, impedir la impunidad, evitar persecuciones políticas, reducir la burocracia y modernizar tecnológicamente la Contraloría. Además, la colectividad manifestó el interés en que se avance en el desmonte de las contralorías municipales y departamentales.

El partido concluyó asegurando que mantendrá una vigilancia activa para que estos principios guíen el ejercicio del control fiscal, “siempre en defensa del interés público y de los recursos de los colombianos”.

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