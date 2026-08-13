Lina Tejeiro quedó por fuera de ‘Masterchef Celebrity’ y entre lágrimas habló de su embarazo: “Lo van a entender”

La actriz Lina Tejeiro salió de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026’ tras el reto de eliminación - crédito cortesía Canal RCN

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La competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2026 se despidió de una de las participantes que más emociones generó entre los televidentes.

Lina Tejeiro tuvo que abandonar la cocina más famosa del país luego de enfrentarse a un nuevo reto de eliminación el miércoles 12 agosto, en el que un plato de lomo en salsa de queso azul y croqueta de papa empanizada con achiras no logró llevarla a la siguiente etapa del programa.

La actriz y creadora de contenido se convirtió así en la cuarta eliminada de la temporada de 2026, después de las salidas de Hugo Gómez, Angélica Blandón y Diana Mina.

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Durante su paso por el reality, Tejeiro se caracterizó por su espontaneidad, sentido del humor y una personalidad que no ocultó sus emociones frente a las cámaras ni los jurados. Precisamente, esa faceta quedó expuesta durante su última noche en competencia, cuando recibió la retroalimentación de los chefs.

Lina Tejeiro se despide de MasterChef Celebrity Colombia 2026 tras fallar en un reto con lomo y queso azul - crédito cortesía Canal RCN

Uno de los principales problemas de su preparación fue el término de la carne, ya que le quedó por debajo de un término azul, incluso, Jorge Rausch le preguntó por la temperatura que había alcanzado la proteína y Lina reconoció que no había conseguido llevarla al punto necesario.

“Llegué a treinta cuando ya había apagado el sartén. Y luego la metí al horno”, explicó la actriz, pero la respuesta del chef fue contundente: “Está cruda. Muy cruda”.

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Aunque Tejeiro reconoció el error, también explicó que no era una preparación con la que se sintiera completamente cómoda y siempre admitió que veía su preparación por debajo de la de sus compañeros.

Finalmente, Nicolás de Zubiría anunció la decisión que puso punto final a su participación: “La persona que abandona la competencia el día de hoy es... eres tú, Lina”.

El chef Jorge Rausch cuestionó la cocción del plato que dejó por fuera a Lina Tejeiro - crédito cortesía Canal RCN

Más allá de su eliminación, hubo una frase de Lina Tejeiro que llamó especialmente la atención de los espectadores. En medio de su despedida, la actriz aseguró que tenía sentimientos encontrados y que, aunque quería continuar en la competencia, ahora debía prepararse para una nueva etapa.

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“Seguramente del agotamiento y la disciplina que me exige estar aquí, no lo pude dar a la altura, pero ahora me tengo que preparar para vivir el mejor momento de mi vida y luego lo van a entender”, expresó.

La declaración generó comentarios y especulaciones entre quienes siguen de cerca la vida de la actriz, pues la frase fue interpretada por algunos televidentes como una posible pista relacionada con su embarazo y que así habría sido como se los dio a conocer a sus compañeros, ya que se enteró de la noticia cuando estaba dentro de la competencia.

Sin embargo, en el episodio Tejeiro no confirmó de manera explícita que estuviera esperando a su primer hijo ni explicó a qué se refería con “el mejor momento de mi vida”. Pero dadas las circunstancias el público comenzó a atar cabos y entender que Lina empezó a tener sus primeros síntomas en medio del reality y esto le habría pasado factura al punto de que quedó por fuera.

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En su despedida, la actriz habló del “mejor momento” de su vida sin explicar a qué se refería, un comentario que encendió las reacciones del público tras su salida del reality - crédito cortesía Canal RCN

A esto se suma que poco tiempo después de que arrancaron las grabaciones del programa en el Canal RCN, Lina fue vista viajando a Europa con su mamá celebrando la noticia de que está en la dulce espera y finalmente se conoció que tendrá un niño al que le pondrá el nombre de Gael.

Lina Tejeiro se despidió entre lágrimas

La eliminación no fue fácil para la actriz. Después de conocer el veredicto, reconoció que llegó al programa con la intención de disfrutar la experiencia y cumplir uno de sus sueños.

“Tengo muchas emociones juntas. Llegué con todas las ganas y la disposición para disfrutar de MasterChef. Quería vivírmelo y gozármelo, pero a veces uno hace planes y Dios se ríe”, manifestó entre lágrimas frente a sus compañeros y los jurados.

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Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Emmanuel Restrepo recordó una conversación que ambos habían tenido al comienzo de la competencia.

Entre lágrimas, Lina Tejeiro cerró su paso por MasterChef Celebrity Colombia 2026 con una confesión muy personal y Emmanuel no dudó en expresarle su cariño - crédito cortesía Canal RCN

“Es raro, Lina. Me acuerdo que el primer día me dijo: ‘Yo voy a ganar Masterchef’”, contó el actor mientras también lloraba por la salida de su amiga.

Tejeiro reconoció que le dolía abandonar el programa precisamente en esta etapa de la competencia, pues sentía que todavía tenía mucho por demostrar.

“Creo que lo que más me duele de irme hoy es el momento en el que está la competencia. Todavía siento que somos muchos. Todavía siento que hubiera podido dar un poquito más”, aseguró.

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Antes de abandonar definitivamente la cocina, la actriz agradeció a sus compañeros por el apoyo que recibió durante los retos y por ayudarla desde el balcón.

“Me van a hacer mucha falta. Gracias por ayudarme desde el balcón, por aguantarse mis chistes, mi genio, mi forma de ser. Y hasta una próxima... Vine a mostrar a la Lina que se emociona, que llora y que siente... “A veces ser tan real como que me ha traído muchas críticas porque digo lo que pienso sin filtro y eso a veces incomoda mucho”, afirmó”, dijo.