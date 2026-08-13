Andrea Valdiri denunció que perdió su cuenta de Instagram mientras recolectaba ayudas para las víctimas del terremoto en Colombia: “Comencé a recibir ataques”

La creadora de contenido así lo confirmó en una de sus cuentas alternas entre lágrimas por lo ocurrido - crédito @rechismes/IG

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Andrea Valdiri perdió su cuenta principal de Instagram en medio de las labores de recolección de ayudas para las víctimas del terremoto que el 10 de agosto sacudió a Colombia con una magnitud de 7,4.

La bailarina barranquillera denunció a través de una publicación en su cuenta alterna el cierre sin haber recibido ninguna explicación de la plataforma.

De acuerdo con su relato, la situación la dejó incomunicada de los seguidores que ya le enviaban donaciones a la bodega que ella misma había publicado. “Todos mis seguidores estaban mandando las ayudas a la bodega donde yo había dejado la foto”, dijo en un video publicado desde una cuenta alterna.

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El sismo que movilizó a los creadores de contenido

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto.

El terremoto fue uno de los más devastadores en la historia de Colombia - crédito REUTERS/Luisa González

El Servicio Geológico Colombiano determinó que lo causó la subducción de la placa de Nazca, un proceso que en este caso generó un movimiento de cerca de dos minutos.

Las consecuencias se extendieron por 357 municipios de 13 departamentos. Según el balance de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el sismo dejó 224 muertos, 195 desaparecidos y más de 2.500 heridos, aunque estimaciones de autoridades locales citadas por Reuters elevan las víctimas fatales a más de 250.

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Las ciudades más golpeadas fueron Quibdó, Cali, Pereira, Manizales y Buenaventura. El sismo también se sintió en Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú.

La cuenta cerrada y los ataques que Valdiri ya esperaba

Valdiri había activado desde el primer día un centro de acopio para recibir insumos destinados a Chocó y Buenaventura.

Pero antes de que su cuenta desapareciera, ya recibía críticas de usuarios que cuestionaban su labor. “Tienes que salir a Venezuela sí y a Colombia no”, le escribían, en referencia a su campaña humanitaria tras los terremotos en el vecino país, en la que la plataforma también le suspendió las cuentas de sus hijas, Isabela y Adara.

Estos eran los mensajes que recibía la Valdiri por no promover su ayuda a Colombia y sí a Venezuela, según sus seguidores - crédito @rechismes/IG

“Yo comencé a recibir ataques internos donde la gente me decía muchas cosas”, relató, visiblemente afectada. La influenciadora no descartó que esa presión colectiva de reportes haya derivado en la suspensión.

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Con la cuenta principal bloqueada, la difusión de los puntos de acopio quedó paralizada. La cuenta alterna desde la que habló tiene un alcance considerablemente menor, lo que complica la coordinación de las donaciones en un momento en que la emergencia aún está activa.

Una región golpeada antes de que llegara el sismo

El terremoto encontró a Chocó y Buenaventura en una situación de vulnerabilidad preexistente. Según la OCHA, el 31% de la población del Chocó ya enfrentaba inseguridad alimentaria antes del sismo, mientras que en el Valle del Cauca esa proporción llegaba al 29%. En total, siete millones de personas en las regiones más afectadas arrastraban una crisis alimentaria moderada o grave.

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Andrea Valdiri dio su versión sobre el presunto accidente de tránsito durante un bloqueo de comerciantes en Riohacha y afirmó que avanzó con autorización - crédito andreavaldirisos1 / TikTok

El balance material es igualmente severo: 1.136 viviendas destruidas y 8.385 averiadas, 48 edificios colapsados, 796 centros educativos dañados y 84 establecimientos de salud comprometidos. Las fallas en comunicaciones y electricidad siguen limitando el diagnóstico preciso de las necesidades en varios municipios del Chocó.

Valdiri: “Yo esto lo hago con amor”

Pese al agotamiento que reconoció abiertamente, Valdiri descartó abandonar la labor. “Voy a ir, voy a entregar todo lo que tengo”, afirmó, y pidió a sus seguidores que siguieran confiando en el proceso aunque la logística deba reorganizarse desde cero.

“A uno se le pasan miles de cosas por encima, porque este es mi trabajo y, a la final, yo esto lo hago con amor y con cariño. Yo no me estoy beneficiando”, sostuvo desde la cuenta de reemplazo.

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