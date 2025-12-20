Colombia

Alcalde de Medellín confirmó la individualización de 45 personas responsables de los desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025: ya se emitieron los carteles con los rostros

Las denuncias incluyen agresiones y amenazas a periodistas, daños a la infraestructura y agresión a funcionarios públicos, con nueve policías heridos

Guardar
Responsables de los desmanes y
Responsables de los desmanes y la manipulación indebida de pólvora en el estadio Atanasio Girardot, final de la Copa BetPlay 2025 - crédito Alcaldía de Medellín

La violencia desatada en la final de la Copa BetPlay 2025 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín ha marcado un punto de inflexión en la política de seguridad local. El alcalde Federico Gutiérrez anunció la publicación de un cártel con los rostros de los responsables identificados, subrayando que la respuesta institucional será contundente y ejemplarizante.

“Son hechos premeditados por quienes se disfrazan de hinchas, pero que realmente actúan como criminales. Lo primero que hay que decir es que esas personas, independientemente del equipo que sean, no son hinchas, son criminales y pusieron en riesgo a miles de personas y a muchas familias que estaban en el estadio ese día, eso es lo primero que hay decir”, afirmó Gutiérrez en conferencia de prensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario local enfatizó la gravedad de lo ocurrido y la inmediatez de la reacción policial, que evitó una tragedia mayor. “Gracias a la actuación de la policía, hoy no estamos hablando de una tragedia de cientos o de miles de muertos. Así de claro”, declaró Gutiérrez el mandatario, al tiempo que agradeció la labor del general Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, y de Manuel Villa, secretario de Seguridad, junto a todo el cuerpo policial que intervino para controlar la situación.

El saldo de la jornada fue alarmante: más de 70 heridos, entre ellos uniformados de la Policía y ciudadanos de a pie: “El balance frente a los heridos, estamos hablando de 71 personas lesionadas, pero de ellos, cincuenta y dos civiles y nueve de nuestros policías, que valerosamente enfrentaron a estos vándalos y a estos criminales”.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por Desmanes en la Final De La Copa BetPlay 2025- crédito Alcaldía de Medellín

Además, se reportaron daños materiales significativos, incluyendo la destrucción de vehículos, plantas eléctricas y cámaras pertenecientes al contratista de Win Sports, la empresa encargada de la transmisión del partido.

El alcalde fue enfático al señalar que las acciones judiciales ya están en marcha: “No estamos hablando simplemente de sanciones, de que si pueden o no entrar al estadio. Por supuesto, cada una de las personas que vamos a mostrar ahora que han sido individualizadas inicialmente, porque son muchas más; no solo no podrán entrar al estadio, sino que enfrentarán a la justicia, porque las denuncias ya están interpuestas en la fiscalía de parte de la alcaldía por daño a bien público, tanto al interior como en el exterior del estadio”, explicó el alcalde de la capital e Antioquia.

Responsables De Desmanes En El Estadio Atanasio Girardot - crédito Alcaldía de Medellín

Las denuncias incluyen agresiones y amenazas a periodistas de algunos medios que estaban cubriendo el evento, daños a la infraestructura y agresión a funcionarios públicos, con nueve policías heridos.

La administración municipal ha recabado pruebas audiovisuales inéditas, captadas por las cámaras internas del estadio, que permitirán individualizar a los responsables. “Con la Policía, con la Alcaldía, a través de las cámaras internas que tenemos y otras, vamos a mostrar los videos y las imágenes que el país no ha visto. No me voy a referir a las imágenes que ya todo el país ha visto, que también sirven como elemento de prueba. Esas imágenes se están analizando y se están individualizando también a las personas”, sostuvo Gutiérrez en sus declaraciones.

Identificados Por Desmanes En El Atanasio Girardot - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde reiteró que la respuesta será proporcional a la gravedad de los hechos: “Aquí lo que nosotros vamos a ir es detrás de que esas personas paguen con cárcel e inclusive con su propio patrimonio por los daños que generaron tanto adentro como afuera del estadio”.

La publicación del cártel con los rostros de los implicados busca facilitar su identificación y garantizar que respondan ante la justicia. “Si actúan como criminales, pues entonces van a ser tratados como criminales, como lo que realmente son”, concluyó Gutiérrez.

Temas Relacionados

Alcalde de MedellínFederico GutiérrezFinal Copa BetPlayCartel de los más buscadosAtanasio GirardotColombia-Noticias

Más Noticias

Metro de Bogotá alcanza importante avance y anuncia rodamiento de trenes y otras innovaciones urbanísticas

La obra ferroviaria más grande de la capital del país sumó un nuevo paso técnico hacia su próxima etapa de funcionamiento

Metro de Bogotá alcanza importante

Así suena popular canción decembrina en su versión alemana: creadora de contenido uso botella de aguardiente como micrófono

Esta canción de Pastor López se ha convertido en un emblema para los latinos migrantes que desean pasar las festividades con su familia

Así suena popular canción decembrina

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

La reina expuso el orgullo y la satisfacción personal tras su paso por el certamen internacional con cada decisión tomada junto a su equipo al dejar en alto el nombre de Colombia

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia,

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se sinceran sobre la paternidad y la fragilidad de sus hijas: “Es lo más frágil que tengo”

La pareja abrió su corazón en una charla íntima donde compartieron cómo la llegada de sus hijas cambió por completo su visión sobre el amor, la vulnerabilidad y el valor de los pequeños momentos

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner

Revelan actividades de Zulma Guzmán en Argentina después de que presuntamente cometiera doble crimen con talio en Bogotá

Las autoridades británicas mantienen bajo custodia a la ciudadana colombiana, que enfrenta un proceso judicial que podría prolongarse hasta un año mientras se define su posible extradición a Colombia por el caso de envenenamiento

Revelan actividades de Zulma Guzmán
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia,

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

Deportes

Carlos Valderrama habló sobre la

Carlos Valderrama habló sobre la esperanza que tiene con la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tienen personalidad”

Figura de la final de la Liga BetPlay confirmó su regreso a Atlético Nacional para 2026: “No se ejecutó”

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Jhon Jáder Durán fue advertido en Fenerbahce por su mala actitud: “De lo contrario perjudicarás al equipo”

Encienden la polémica en Portugal, previo al partido ante Colombia: “Si jugamos mejor sin Cristiano, es en parte culpa nuestra”