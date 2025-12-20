Alcalde de Medellín confirmó la individualización de 45 personas responsables de los desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025: ya se emitieron los carteles con los rostros

Responsables de los desmanes y la manipulación indebida de pólvora en el estadio Atanasio Girardot, final de la Copa BetPlay 2025 - crédito Alcaldía de Medellín

La violencia desatada en la final de la Copa BetPlay 2025 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín ha marcado un punto de inflexión en la política de seguridad local. El alcalde Federico Gutiérrez anunció la publicación de un cártel con los rostros de los responsables identificados, subrayando que la respuesta institucional será contundente y ejemplarizante.

“Son hechos premeditados por quienes se disfrazan de hinchas, pero que realmente actúan como criminales. Lo primero que hay que decir es que esas personas, independientemente del equipo que sean, no son hinchas, son criminales y pusieron en riesgo a miles de personas y a muchas familias que estaban en el estadio ese día, eso es lo primero que hay decir”, afirmó Gutiérrez en conferencia de prensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario local enfatizó la gravedad de lo ocurrido y la inmediatez de la reacción policial, que evitó una tragedia mayor. “Gracias a la actuación de la policía, hoy no estamos hablando de una tragedia de cientos o de miles de muertos. Así de claro”, declaró Gutiérrez el mandatario, al tiempo que agradeció la labor del general Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, y de Manuel Villa, secretario de Seguridad, junto a todo el cuerpo policial que intervino para controlar la situación.

El saldo de la jornada fue alarmante: más de 70 heridos, entre ellos uniformados de la Policía y ciudadanos de a pie: “El balance frente a los heridos, estamos hablando de 71 personas lesionadas, pero de ellos, cincuenta y dos civiles y nueve de nuestros policías, que valerosamente enfrentaron a estos vándalos y a estos criminales”.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por Desmanes en la Final De La Copa BetPlay 2025- crédito Alcaldía de Medellín

Además, se reportaron daños materiales significativos, incluyendo la destrucción de vehículos, plantas eléctricas y cámaras pertenecientes al contratista de Win Sports, la empresa encargada de la transmisión del partido.

El alcalde fue enfático al señalar que las acciones judiciales ya están en marcha: “No estamos hablando simplemente de sanciones, de que si pueden o no entrar al estadio. Por supuesto, cada una de las personas que vamos a mostrar ahora que han sido individualizadas inicialmente, porque son muchas más; no solo no podrán entrar al estadio, sino que enfrentarán a la justicia, porque las denuncias ya están interpuestas en la fiscalía de parte de la alcaldía por daño a bien público, tanto al interior como en el exterior del estadio”, explicó el alcalde de la capital e Antioquia.

Responsables De Desmanes En El Estadio Atanasio Girardot - crédito Alcaldía de Medellín

Las denuncias incluyen agresiones y amenazas a periodistas de algunos medios que estaban cubriendo el evento, daños a la infraestructura y agresión a funcionarios públicos, con nueve policías heridos.

La administración municipal ha recabado pruebas audiovisuales inéditas, captadas por las cámaras internas del estadio, que permitirán individualizar a los responsables. “Con la Policía, con la Alcaldía, a través de las cámaras internas que tenemos y otras, vamos a mostrar los videos y las imágenes que el país no ha visto. No me voy a referir a las imágenes que ya todo el país ha visto, que también sirven como elemento de prueba. Esas imágenes se están analizando y se están individualizando también a las personas”, sostuvo Gutiérrez en sus declaraciones.

Identificados Por Desmanes En El Atanasio Girardot - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde reiteró que la respuesta será proporcional a la gravedad de los hechos: “Aquí lo que nosotros vamos a ir es detrás de que esas personas paguen con cárcel e inclusive con su propio patrimonio por los daños que generaron tanto adentro como afuera del estadio”.

La publicación del cártel con los rostros de los implicados busca facilitar su identificación y garantizar que respondan ante la justicia. “Si actúan como criminales, pues entonces van a ser tratados como criminales, como lo que realmente son”, concluyó Gutiérrez.