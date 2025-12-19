Valentina Ferrer sorprende al aparecer junto a Emiro Navarro en transmisión navideña de Tiktok

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un momento único con la novia de J Balvin, quien se sumó al festejo digital con regalos, humor y disfraces en TikTok - crédito Emiro Navarro / TikTok

La transmisión especial de Navidad del influencer Emiro Navarro reunió a miles de espectadores cuando recibió en su casa de Medellín una visita inesperada de Valentina Ferrer, modelo argentina y pareja de J Balvin.

El encuentro, realizado en vivo a través de Tiktok, despertó el entusiasmo de seguidores y se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la temporada.

Emiro Navarro había adelantado a su audiencia que preparaba una sorpresa, después de haber tenido como invitada a La Toxi costeña en una emisión previa.

Minutos después apareció Valentina Ferrer, lo que generó sorpresa y alegría entre los presentes y los usuarios conectados a la red social.

La modelo saludó a Navarro con un abrazo y le entregó un particular regalo navideño: una olla y una cuchara de palo. “Miren las ollas de J Balvin, a donde cocinan los huevos J Balvin”, expresó entre risas, provocando comentarios positivos y diversión entre los espectadores.

Valentina Ferrer y Emiro Navarro sorprendieron a los seguidores con su aparición conjunta, luciendo disfraces de Papá Noel - crédito @elizabeth_777_/ TikTok

El ambiente festivo subió de tono cuando Navarro propuso que ambos lucieran un disfraz temático de Papá Noel para la transmisión.

Ferrer aceptó y se sumó a la dinámica con entusiasmo, participando en actividades frente a la cámara que incluyeron saltos, juegos y la preparación de alimentos.

Numerosos internautas comentaron en tiempo real frases como: “Muy chévere”, “¡Qué espectacular!”, “Mejores amigas” y “Amé este junte nuevamente”, mostrando la buena acogida que tuvo la interacción.

La participación de Valentina Ferrer en la transmisión reflejó su cercanía con el público colombiano, así como el cariño con el que suele ser recibida por los seguidores en el país.

Con un tono humorístico y natural, Ferrer desplegó carisma y complicidad junto a Navarro, quien aprovechó la ocasión para fortalecer los lazos con su audiencia durante la celebración de las novenas navideñas.

Durante la transmisión, que tuvo una duración de varias horas, se les vio a Ferrer y Navarro cantar, bailar e incluso hacer buñuelos usando trajes navideños, lo que aumento la cantidad de comentarios con los que interactuaron, dejando varios fragmentos virales en redes sociales.

Pese a que Ferrer aseguró que sabía cocinar, tuvieron varios accidentes en la cocina que quedaron registrados en el en vivo - crédito @elizabeth_777_/TIkTok

Tras el evento viral en la plataforma de TikTok, donde compartió actividades navideñas con Navarro y fue recibida con entusiasmo por miles de seguidores, Ferrer había sido viral días antes al revelar la historia completa de cómo organizó una sorpresa para J Balvin durante el concierto que el cantante ofreció en Bogotá en la noche del 13 de diciembre.

La irrupción de Ferrer y su hijo Río sobre el escenario fue uno de los puntos más emotivos del “show”. Según relató, la planificación del reencuentro implicó una serie de desafíos y contratiempos que casi impiden la llegada de la modelo a Colombia. “Toda la semana estuve con una gastritis hecha mierda, porque decía: ‘la green card no me llega, no me llega mi ID’. Me sentí súper mal”, afirmó Ferrer en su recuento personal. La incertidumbre migratoria la tuvo en vilo, ya que deseaba acompañar a su pareja en un evento clave de su carrera artística.

El emotivo detrás de escena de la sorpresa que Valentina Ferrer le dio a J Balvin en Bogotá - crédito @valentinaferrer/IG

El proceso se volvió aún más complejo una vez obtuvo el documento: “Ocho de la noche llegó la green card. Cuando la agarré, le grité a Río (de la emoción)”, recordó la modelo. A partir de allí, la logística incluyó cambios de planes y múltiples consultas a miembros del equipo de J Balvin. Ferrer relató que incluso debió coordinar con Ed Sheeran, quien también se dirigía a Bogotá: “Chicas, terminé hablando con Ed Sheeran, y lo más gracioso es que viajamos”.

En medio del apuro, Ferrer improvisó el vestuario que usaría esa noche, ya que el traje de Spiderman que tenía planeado no era su talla. “Me tuve que poner un pantalón abajo, las botas altas… un desastre”, relató entre risas. Antes del espectáculo, ideó una excusa para que el cantante no sospechara de su viaje: “Le inventé a José que no me sentía bien, que me quería ir a la casa de una amiga a las afueras porque estaba triste. José se lo creyó, porque si no, José me llama a FaceTime, FaceTime, FaceTime”.

La odisea de Valentina Ferrer para sorprender a J Balvin - crédito @valentinaferrer/tiktok

Una vez en Bogotá, la tensión y la alegría se combinaron en los camerinos del recital. Ferrer tuvo que improvisar la participación de Río en la tarima y convencerlo de que serían parte de un truco especial: “Le digo a Río: ‘Río, ahora nos vamos a montar en el lavador de Spiderman y salimos de sorpresa’. Río juraba que íbamos a volar porque éramos Spiderman y que yo tenía poderes. Se enojó conmigo después porque dice que yo le mentí de que no tuvo poderes. Pero bueno, ahí salimos y, o sea, fue como demasiado emocionante”.