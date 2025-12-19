Colombia

Seguidora de Emiro Navarro y Valentina Ferrer confrontó a la modelo argentina por “odiosa” y así le contestaron

Durante una transmisión navideña, la modelo vivió una situación tensa cuando una usuaria recordó un encuentro y generó un debate sobre la relación entre celebridades y sus admiradores en redes sociales

Valentina Ferrer enfrenta un incómodo
Valentina Ferrer enfrenta un incómodo momento en vivo tras el reclamo inesperado de una fan - crédito @valentinaferrer/IG

Durante una transmisión en vivo, un episodio inesperado involucró a Valentina Ferrer y al creador de contenido Emiro Navarro, cuando una seguidora intervino para relatar un encuentro pasado con la modelo argentina, lo que generó un intenso debate en redes sociales sobre la interacción entre celebridades y sus seguidores.

El incidente, que tuvo lugar durante una emisión navideña, puso en evidencia la incomodidad de Ferrer ante el reclamo y la reacción inmediata de Navarro.

En el tramo final de la transmisión, tras la intervención de la fan, Valentina Ferrer manifestó que habría preferido que la usuaria completara su relato antes de ser retirada del live y posteriormente, explicó que el día del encuentro señalado, el 19 de septiembre, se encontraba celebrando su cumpleaños junto a toda su familia, lo que justificó que su atención estuviera centrada en compartir con sus allegados y no prestara la atención que la seguidora requería.

Los seguidores que presenciaron el momento comentaron que, aunque Ferrer no respondió de forma directa al reclamo, su expresión reflejó sorpresa y, desde ese instante, su actitud durante la transmisión evidenció incomodidad ante la situación.

Valentina Ferrer explica su reacción
Valentina Ferrer explica su reacción ante la fan que la acusó de ignorarla durante su cumpleaños - crédito Emiro Navarro / TikTok

El incidente se originó cuando una usuaria de TikTok se sumó a la transmisión y relató que, meses atrás, coincidió con Valentina Ferrer en un restaurante de empanadas en Estados Unidos.

Según su testimonio, ese día celebraba un logro personal mientras la modelo festejaba su cumpleaños y la fan aseguró que intentó solicitar una fotografía, pero que Ferrer la ignoró y no accedió a su petición.

En palabras de la usuaria: “Yo me iba a tomar y tú súper odiosa y no me regalaste la foto”.

Además, la seguidora señaló que, a su parecer, Ferrer no se encontraba en estado de sobriedad, lo que le permitió comprender la reacción de la modelo en ese momento.

Ante el relato, Emiro Navarro intervino para defender a Ferrer y expresó que no creía que la situación hubiera ocurrido de esa manera y seguido a esto dijo que consideraba inapropiado plantear ese tipo de reclamos en el contexto de la transmisión en vivo y, aunque inicialmente permitió que la conversación continuara, finalmente decidió retirar a la usuaria del live, no sin antes explicar que no le resultaba cómodo seguir abordando el tema durante la emisión.

El incómodo momento de Valentina Ferrer en un live navideño - crédito @actualidadcol__/IG

El episodio, ampliamente comentado en redes sociales, reavivó el debate sobre los límites de la interacción entre figuras públicas y sus seguidores, así como sobre la gestión de situaciones incómodas en espacios digitales compartidos.

La transmisión especial de Navidad fue organizada por el influencer Emiro Navarro y reunió a miles de espectadores en Tiktok, los cuales presenciaron en vivo cuando el exparticipante de La casa de los famosos Colombia recibió en su casa de Medellín la visita inesperada de Valentina Ferrer.

Emiro Navarro había adelantado a su audiencia que preparaba una sorpresa muy especial respecto a la persona que lo iba a acompañar en el live, después de haber tenido como invitada a La Toxi costeña previamente y fue unos minutos después apareció Valentina Ferrer, lo que generó sorpresa y alegría entre los presentes y los usuarios conectados a la red social.

La modelo saludó a Navarro con un abrazo y le entregó un particular regalo navideño: una olla y una cuchara de palo. “Miren las ollas de J Balvin, a donde cocinan los huevos J Balvin”, expresó entre risas, provocando comentarios positivos y diversión entre los espectadores.

Ante la acción, varios internautas comentaron emocionados en tiempo real frases como: “Muy chévere”, “¡Qué espectacular!”, “Mejores amigas” y “Amé este junte nuevamente”, mostrando la buena acogida que tuvo la interacción.

