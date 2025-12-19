“Primero estudie y entienda”: Centro Democrático se despachó contra Petro por crítica a decisiones judiciales

El Centro Democrático señaló al presidente Petro de no respetar las decisiones judiciales ni la separación de poderes - crédito Centro Democrático y Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro ha defendido a como de lugar al exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, al que el Tribunal Superior de Bogotá le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

A través de su cuenta de X, el primer mandatario aseguró que su ex jefe de cartera es inocente de los cargos que se le endilgan (concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer). Además, criticó la medida de aseguramiento establecida por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero contra el exministro.

“Ricardo Bonilla tiene 76 años de edad y estuvo hace días en UCI, en cuidados intensivos, lo ha puesto en peligro. Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia. Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”, indicó el jefe de Estado.

Además, recordó que fue la misma magistrada del Tribunal Superior de Bogotá la que dejó sin efecto el numeral cuarto del fallo proferido en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mediante el cual se ordenó su privación inmediata de la libertad, tras haberlo condenado a 12 años de prisión domiciliaria –decisión que posteriormente fue revocada–. De esta manera, amparó su derecho fundamental a la libertad individual.

“La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor por profesión Ricardo Bonilla”, señaló el primer mandatario.

El partido Centro Democrático se pronunció al respecto, cuestionando al primer mandatario por su postura. La colectividad instó a Gustavo Petro a estudiar en profundidad los fallos, con el fin de brindar opiniones fundamentadas y calificó sus comentarios como una burla.

Aunado a ello, señaló al presidente de no respetar la separación de poderes, que funcionan como un contrapeso. Esto, porque en varias oportunidades ha puesto en duda o rechazado las decisiones judiciales que han emitido las altas cortes, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y, en otras ocasiones, algunos juzgados.

“Presidente Petro, primero estudie y entienda las decisiones judiciales. Y cuando las entienda, podrá pronunciarse con argumentos, no con burlas. Colombia es una democracia basada en la separación de poderes y el Estado de derecho, un principio que usted pisotea cada vez que quiere”, aseveró el partido político.

El caso de la Ungrd que salpica a dos exministros de Petro

El primer mandatario ha centrado sus comentarios en defender al exministro Ricardo Bonilla. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, que también fue imputado por los mismos delitos y cobijado con medida de aseguramiento intramural.

Según la Fiscalía General de la Nación, tanto Bonilla como Velasco actuaron como líderes e impulsores del entramado de corrupción, que se centró en el direccionamiento de contratos de la Ungrd –que tenían millonarios sobrecostos– y en la desviación de recursos públicos, que fueron utilizados para entregar coimas a los involucrados y comprar a congresistas. La labor de los legisladores era, al parecer, dar trámite favorable a las reformas sociales del Gobierno nacional.

Al igual que el ex jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público, el exministro del Interior asegura que es inocente. En medio de la audiencia que se realizó el 19 de diciembre de 2025, rechazó la medida de aseguramiento que le fue impuesta e indicó que se defenderá proporcionando las pruebas requeridas.

“Porque mi lugar es este, es dándole la cara a los colombianos, es diciéndole que soy inocente y defendiéndome con elementos probatorios para que la convenza, si no a usted, a otros jueces, que soy inocente. Termino esta intervención y me presento ante las autoridades. Mil gracias, señora magistrada”, señaló.