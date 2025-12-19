Colombia

Petro reveló “pruebas” por las que acusó a la magistrada Rosero de ser uribista y perjudicar a Ricardo Bonilla: “Hay justicia u odio”

El primer mandatario sostuvo que la togada tomó varias decisiones que ponen en tela de juicio su objetividad

Guardar
Petro reveló las “pruebas” por
Petro reveló las “pruebas” por las que acusó a la magistrada Rosero de ser uribista y perjudicar a Ricardo Bonilla - crédito Colprensa/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro cuestionó la decisión de la magistrada Aura Rosero de ordenar la detención de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, que permanecerán privados de libertad mientras se desarrollan las investigaciones por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La defensa del exministro de Hacienda, a cargo del abogado penalista Mauricio Pava, sostuvo que la medida de aseguramiento no debe considerarse como una condena anticipada. Bonilla se encuentra en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, mientras que Velasco permanece en una sede de la Dijín en Cali. Aunque la Fiscalía había solicitado inicialmente detención domiciliaria, la decisión final fue más estricta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Gustavo Petro recordó que la magistrada Rosero fue responsable de la liberación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y expresó su desacuerdo con la reciente medida:

El primer mandatario sostuvo que
El primer mandatario sostuvo que la togada tomó varias decisiones que ponen en tela de juicio su objetividad - crédito @petrogustavo/X

“La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor por profesión Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla tiene 76 años de edad y estuvo hace días en UCI, en cuidados intensivos, lo ha puesto en peligro. Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia. Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas. Yo fui el que descubrió en el Gobierno de Pastrana centenares de cupos indicativos encriptados en códigos secretos que descubrí y puse en las paredes de mi intervención en el debate que realicé sobre ellos”, afirmó el mandatario.

Las pruebas de Petro para soportar sus acusaciones

Petro sigue defendiendo la inocencia
Petro sigue defendiendo la inocencia de Ricardo Bonilla- crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Lina Gasca/Colprensa

Los señalamientos de Gustavo Petro contra la magistrada Aura Rosero generaron críticas en redes sociales, los internautas pidieron al gobernante de los colombianos pruebas para soportar sus argumentos.

“Presidente @petrogustavo, perdón lo molesto: ¿cuáles son las pruebas para replicar un mensaje que acusa a la magistrada Aura Alexandra Rosero del @TSB_Bogota de ser una “togada uribista”? Gracias”, cuestionó un internauta.

Al respecto, el primer mandatario se desligó de las acusaciones. Sin embargo, sostuvo que la togada tomó varias decisiones que, a su juicio, ponen en tela de juicio su objetividad.

En primer lugar, Petro criticó la posición dela magistrada Rosero en el proceso al expresidente Uribe Vélez, en el que jugó un rol clave para que el líder político se mantuviera en libertad mientras se resolvía la apelación de la defensa.

“Me da la impresión que es usted quien señala a la magistrada de una corriente política. Yo no tengo ni idea de eso Hasta ahora los hechos judiciales son: 1. Libertad de Uribe en segunda instancia tormada por la magistrada Rosero (sic)”, respondió en su cuenta de X.

Por otra parte, aseguró que “jamás se giraron recursos que se pudieran constituir en cupos indicativos de contratos para congresistas. Yo mismo descubrí ese mecanismo corrupto, en el gobierno Pastrana/Santos y yo mismo lo denuncié y lo impedí en mi asministración. Y en Consejo de ministros lo explique y exigí su no realización (sic)”.

El presidente Gustavo Petro considera
El presidente Gustavo Petro considera que no es justo que los exministros estén en la cárcel para fin de año - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Incluso, sostuvo que la decisión no se basó en la resolución del proceso, sino que busca castigar a los familiares de los dos exministros, puesto que no podrán compartir el fin de año con sus allegados.

“El encarcelamiento de Bonilla y Velasco se da el último día de trabajo judicial, empieza la vacancia, y el daño es completo para familiares por el fin de año. ¿era necesario? Hay justicia u odio”, expuso el mandatario

Y agregó.“La decisión de libertad para Uribe y encarcelamiento para el profesor Bonilla y el ex ministro Velasco, la tomó la magistrada Rosero”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroRicardo BonillaUngrdMagistrada Aura RoseroÁlvaro UribeTribunal Superior de BogotáUribistaColombia-Noticias

Más Noticias

Vea las imágenes de cómo quedará el estadio Metropolitano de Barranquilla tras la renovación: adjudicaron la millonaria obra

El alcalde Alejandro Char hizo el anuncio y la fecha para el inicio de la construcción, pues dependerá de la programación de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Vea las imágenes de cómo

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Las mejores películas de Netflix

“Primero estudie y entienda”: Centro Democrático se despachó contra Petro por crítica a decisiones judiciales

El presidente cuestionó a la magistrada que dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe y que decretó medida de aseguramiento contra el exministro Ricardo Bonilla

“Primero estudie y entienda”: Centro

Ministro de Hacienda aseguró que congresistas crearon una crisis fiscal al hundir la tributaria: habló de emergencia económica

La negativa del Congreso a la reforma tributaria llevaría al Gobierno a considerar medidas extraordinarias, mientras se alerta sobre posibles impactos en la deuda pública y en las políticas sociales

Ministro de Hacienda aseguró que

Estas son las becas del 100% que ofrece el Banco de la República para estudios de profesionales en el extranjero

Las inscripciones estarán disponibles para quienes deseen especializarse en áreas como economía, administración pública, derecho económico o música, con el compromiso de regresar al país y aportar en entidades avaladas

Estas son las becas del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas de Netflix

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Grupo Firme anunció serie de conciertos en Colombia para 2026: conozca ciudades y fechas

Top de Prime Video en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Seguidora de Emiro Navarro y Valentina Ferrer confrontó a la modelo argentina por “odiosa” y así le contestaron

Los mejores planes en centros comerciales de Bogotá para disfrutar la Navidad gratis: esta es la lista para que se agende

Deportes

Qué pasará con las obras

Qué pasará con las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana: Alejandro Char aclaró

Vea las imágenes de cómo quedará el estadio Metropolitano de Barranquilla tras la renovación: adjudicaron la millonaria obra

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó”

La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”