Nequi salió al paso de rumores y aclaró su posición ante versiones sobre un posible cierre de operaciones antes del 2026

En redes sociales y servicios de mensajería circuló un mensaje que advertía sobre el supuesto cierre de operaciones de Nequi en Colombia a partir del 1 de enero de 2026.

Esa información provocó inquietud entre los usuarios de la billetera digital, especialmente por las fallas recientes de la aplicación, que impidieron realizar transacciones, y por los anuncios relacionados con la desvinculación de Bancolombia.

Ante la inquietud, la empresa desmintió públicamente la información, aclarando que se trata de un comunicado falso que no corresponde a ningún anuncio oficial.

La compañía explicó que el mensaje en cuestión, fechado el 6 de diciembre de 2025, fue atribuido erróneamente a la plataforma, en la que se sugería sacar todo el dinero de la billetera virtual para evitar perdidas.

Así aseguró que no ha emitido ninguna comunicación sobre un cierre de operaciones ni existen planes de interrumpir los servicios para los millones de usuarios en el país.

Según Nequi, su operación en Colombia continúa normalmente y los recursos de los clientes no se encuentran en riesgo.

Voceros de la empresa indicaron que los servicios prestados se mantienen sin cambios, y reiteraron que “el acompañamiento a los usuarios y el acceso a productos financieros digitales siguen siendo la prioridad”.

De esta manera recordaron que, como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, Nequi debe operar bajo normas estrictas y comunicar cualquier novedad únicamente por sus canales oficiales.

La propagación de información falsa sobre entidades vigiladas tiene consecuencias legales en Colombia. Así lo mencionó Nequi al advertir que personas que crean o difunden mensajes engañosos pueden responder ante la justicia por delitos relacionados con la inducción al error y afectación de la confianza en el sistema financiero.

La empresa afirmó que está facultada para adelantar acciones legales y proteger la estabilidad de sus operaciones y la seguridad de sus clientes.

El rumor tomó fuerza en un contexto donde algunos usuarios reportaron intermitencias y errores en la app, situaciones que los estafadores utilizaron para reforzar la credibilidad del mensaje fraudulento.

La entidad financiera precisó que adelanta procesos internos de transformación tecnológica para mejorar la experiencia y garantizar mayor confiabilidad en la prestación de sus servicios.

Nequi instó a sus usuarios a consultar exclusivamente la aplicación, la página web y las redes sociales verificadas para confirmar cualquier información relacionada con cambios o novedades.

Recomendó desconfiar de mensajes alarmistas que crean presión para mover fondos o acceder a enlaces externos sin contexto. “¡Hola! Déjalo pasar, no fuimos nosotr@s. Ten tranquilidad, que no nos iremos a ningún lado para que sigas manejando la plata a tu ritmo”, publicó la compañía a través de sus redes sociales oficiales, en respuesta a las inquietudes.

La empresa reiteró la importancia de mantener la calma ante mensajes inesperados, verificar siempre la procedencia de toda notificación y nunca responder ante solicitudes dudosas de dinero. Advirtió sobre mecanismos utilizados por estafadores, como la multiplicidad de solicitudes de cobro y mensajes urgentes, diseñados para producir decisiones precipitadas y llevar a la víctima a perder el control de sus fondos.

En su comunicación, Nequi enfatizó que cualquier anuncio oficial se realizará con la debida anticipación y a través de los canales habituales. Invitó a aliados comerciales y corresponsales a sumarse en la tarea de frenar la propagación de estas cadenas, verificando datos y alertando a los usuarios. Destacó que la seguridad digital y la verificación constante son piezas clave para evitar caer en fraudes o desinformación.

De esta manera, el servicio de billetera digital, que cuenta con altos niveles de confianza y una amplia base de usuarios, ratificó su continuidad y funcionamiento a futuro, con respaldo legal y bajo la regulación de las autoridades nacionales.

Este tipo de información falsa no se limita a Nequi; situaciones similares pueden presentarse en Daviplata, Dale! y otras billeteras digitales, generando desconfianza e incertidumbre alrededor del manejo del dinero virtual, por lo que siempre se debe consultar directamente con las entidades.