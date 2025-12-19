Colombia

Nequi salió al paso de rumores y aclaró su posición ante versiones sobre un posible cierre de operaciones antes del 2026

Un mensaje difundido en plataformas digitales llevó a la empresa digital a aclarar el estado de sus servicios ante la preocupación de sus usuarios

Guardar
Recientemente surgieron dudas sobre el
Recientemente surgieron dudas sobre el funcionamiento futuro de una reconocida plataforma de servicios financieros digitales en el país. Foto: Bancolombia

En redes sociales y servicios de mensajería circuló un mensaje que advertía sobre el supuesto cierre de operaciones de Nequi en Colombia a partir del 1 de enero de 2026.

Esa información provocó inquietud entre los usuarios de la billetera digital, especialmente por las fallas recientes de la aplicación, que impidieron realizar transacciones, y por los anuncios relacionados con la desvinculación de Bancolombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la inquietud, la empresa desmintió públicamente la información, aclarando que se trata de un comunicado falso que no corresponde a ningún anuncio oficial.

La compañía explicó que el mensaje en cuestión, fechado el 6 de diciembre de 2025, fue atribuido erróneamente a la plataforma, en la que se sugería sacar todo el dinero de la billetera virtual para evitar perdidas.

Un mensaje viral sobre el
Un mensaje viral sobre el supuesto cierre de una billetera digital generó dudas y llevó a la plataforma a aclarar la realidad de su operación en el país - crédito Pixabay

Así aseguró que no ha emitido ninguna comunicación sobre un cierre de operaciones ni existen planes de interrumpir los servicios para los millones de usuarios en el país.

Según Nequi, su operación en Colombia continúa normalmente y los recursos de los clientes no se encuentran en riesgo.

Voceros de la empresa indicaron que los servicios prestados se mantienen sin cambios, y reiteraron que “el acompañamiento a los usuarios y el acceso a productos financieros digitales siguen siendo la prioridad”.

De esta manera recordaron que, como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, Nequi debe operar bajo normas estrictas y comunicar cualquier novedad únicamente por sus canales oficiales.

La circulación de información no
La circulación de información no verificada en redes encendió alertas entre millones de usuarios de servicios financieros digitales - crédito Nequi

La propagación de información falsa sobre entidades vigiladas tiene consecuencias legales en Colombia. Así lo mencionó Nequi al advertir que personas que crean o difunden mensajes engañosos pueden responder ante la justicia por delitos relacionados con la inducción al error y afectación de la confianza en el sistema financiero.

La empresa afirmó que está facultada para adelantar acciones legales y proteger la estabilidad de sus operaciones y la seguridad de sus clientes.

El rumor tomó fuerza en un contexto donde algunos usuarios reportaron intermitencias y errores en la app, situaciones que los estafadores utilizaron para reforzar la credibilidad del mensaje fraudulento.

La entidad financiera precisó que adelanta procesos internos de transformación tecnológica para mejorar la experiencia y garantizar mayor confiabilidad en la prestación de sus servicios.

Nequi instó a sus usuarios a consultar exclusivamente la aplicación, la página web y las redes sociales verificadas para confirmar cualquier información relacionada con cambios o novedades.

Recomendó desconfiar de mensajes alarmistas que crean presión para mover fondos o acceder a enlaces externos sin contexto. “¡Hola! Déjalo pasar, no fuimos nosotr@s. Ten tranquilidad, que no nos iremos a ningún lado para que sigas manejando la plata a tu ritmo”, publicó la compañía a través de sus redes sociales oficiales, en respuesta a las inquietudes.

La empresa reiteró la importancia de mantener la calma ante mensajes inesperados, verificar siempre la procedencia de toda notificación y nunca responder ante solicitudes dudosas de dinero. Advirtió sobre mecanismos utilizados por estafadores, como la multiplicidad de solicitudes de cobro y mensajes urgentes, diseñados para producir decisiones precipitadas y llevar a la víctima a perder el control de sus fondos.

En su comunicación, Nequi enfatizó que cualquier anuncio oficial se realizará con la debida anticipación y a través de los canales habituales. Invitó a aliados comerciales y corresponsales a sumarse en la tarea de frenar la propagación de estas cadenas, verificando datos y alertando a los usuarios. Destacó que la seguridad digital y la verificación constante son piezas clave para evitar caer en fraudes o desinformación.

La empresa detrás de una
La empresa detrás de una reconocida aplicación de pagos desmintió rumores sobre su continuidad tras la difusión de contenidos falsos en canales digitales (Foto: Composición)

De esta manera, el servicio de billetera digital, que cuenta con altos niveles de confianza y una amplia base de usuarios, ratificó su continuidad y funcionamiento a futuro, con respaldo legal y bajo la regulación de las autoridades nacionales.

Este tipo de información falsa no se limita a Nequi; situaciones similares pueden presentarse en Daviplata, Dale! y otras billeteras digitales, generando desconfianza e incertidumbre alrededor del manejo del dinero virtual, por lo que siempre se debe consultar directamente con las entidades.

Temas Relacionados

NequiBilletera virtualBancolombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Banco de la República definió el rumbo de las tasas de interés: esta es las razones de la decisión

La junta del Emisor optó por mantener la tasa en 9,25% tras una votación dividida, en medio de preocupaciones por la inflación, el frente fiscal y los riesgos externos

Banco de la República definió

Lo que no se cuenta sobre la vida con cáncer y cómo acompañar correctamente: “No solamente el paciente oncológico se muere”

Expertos y una paciente en remisión hablaron con Infobae Colombia sobre la realidad del diagnóstico. Revelaron las claves para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad

Lo que no se cuenta

Víctor Turpin celebra su regreso al país: “Cada logro que he tenido afuera lo cargo con la bandera de Colombia en el corazón”

El artista paisa explora nuevos horizontes y busca aportar su experiencia internacional al desarrollo creativo local

Víctor Turpin celebra su regreso

Santander registró un sismo de magnitud 3.5 este 19 de diciembre

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Santander registró un sismo de

Seguidora de Emiro Navarro y Valentina Ferrer confrontó a la modelo argentina por “odiosa” y así le contestaron

Durante una transmisión navideña, la modelo vivió una situación tensa cuando una usuaria recordó un encuentro y generó un debate sobre la relación entre celebridades y sus admiradores en redes sociales

Seguidora de Emiro Navarro y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Seguidora de Emiro Navarro y

Seguidora de Emiro Navarro y Valentina Ferrer confrontó a la modelo argentina por “odiosa” y así le contestaron

Los mejores planes en centros comerciales de Bogotá para disfrutar la Navidad gratis: esta es la lista para que se agende

Lokillo rechazó amenazas de muerte que han recibido con El Menor luego de encuentro de ‘FMS World Series’, y envió contundente mensaje

Doña Toche quiere impedir la publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de ella”

Rumores de embarazo rodean a Manuela, pareja de Blessd, tras declaraciones de Yina Calderón: “Van a ser papás”

Deportes

Miguel Ángel Borja estaría en

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó”

La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo con Sebastián Valencia: será refuerzo por tres años de cara a la Liga Betplay

Leyenda del Bayern Múnich aconsejó a Luis Díaz en su paso por el Bayern Múnich: “A veces abusamos”