Manuel Turizo apareció en la playlist de Barack Obama: no fue el único colombiano

Con la llegada de la temporada de Navidad y Año Nuevo, la red se llena de listados repasando lo mejor o lo peor que dejó el año que termina. 2025 no es la excepción y es así como en el apartado musical hubo publicaciones como Rolling Stone o Billboard que destacaron artistas como Karol G, Ela Minus, Nidia Góngora, Ela Taubert, Feid, Beéle, Kapo o Ryan Castro entre lo mejor del año.

Pero, hay otro listado musical que ya se hizo tradición en diciembre, al punto de ser uno de los más esperados en las redes sociales. Se trata del que comparte el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Por un lado, que un líder mundial se muestre abierto a compartir sus gustos musicales en plataformas digitales es algo que llamó la atención desde que comenzaron a difundirse sus listas de reproducción para el verano, en agosto de 2015. Estas listas, denominadas “Volume 1: Summer Day” y “Volume 2: Summer Night”, fueron las primeras publicadas en la cuenta oficial de Spotify de la Casa Blanca.

Por otra parte, y con el paso del tiempo, destacó la variedad de los géneros que contiene. Si bien a menudo se rige dentro de lo que predomina en la música pop, es usual encontrar canciones hip hop, R&B, country o rock, pero también su interés por explorar estilos más allá de los predominantes en la cultura angloparlante.

En las elegidas por el exmandatario de 2025, apareció En privado, tema de Xavi en el que participa Manuel Turizo como invitado. La pista fue uno de los grandes éxitos del año, figurando en el puesto 32 en YouTube a nivel mundial, con más de 400 millones de reproducciones de su videoclip oficial.

La otra cuota colombiana corrió a cargo de DFZM, exponente del género urbano que se juntó con el ecuatoriano Jombriel en Vitamina, que a la fecha suma más de 240 millones de reproducciones en la plataforma de videos más popular del mundo.

La lista completa de canciones favoritas de Obama en 2025, a continuación:

Nice to Each Other - Olivia Dean

Luther - Kendrick Lamar & SZA

Tatata - Burna Boy ft. Travis Scott

Jump - BLACKPINK

Faithless - Bruce Springsteen

Pasayadan - Ganavya

99 - Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young Jonn

Pending - Lil Naay & Myke Towers

Sexo, Violencia y Llantas - Rosalía

Metal - The Beths

Abracadabra - Lady Gaga

Just Say Dat - Gunna

The Giver - Chappell Roan

Aurora - Mora & De La Rose

Silver Lining - Laufey

No More Old Men - Chance the Rapper & Jamila Woods

Bury Me - Jason Isbell

I Wish I Could Go Travelling Again - Stacey Kent

Please Don’t Cry - Kacy Hill

Stay - ROE

Never Felt Better - Everything Is Recorded ft. Sampha & Florence Welch

In the Name of Love - Victoria Noelle

Ancient Light - I’m With Her

Vitamina - Jombriel, DFZM & Jøtta

Float - Jay Som ft. Jim Adkins

Ordinary - Alex Warren

Sycamore Tree - Khamari

Nokia - Drake

En Privado - Xavi & Manuel Turizo

Not in Surrender - Obongjayar

Las colombianas que aparecieron en las listas de Obama

El expresidente es un amante de las listas de reproducción, y mantiene la tradición de publicarlas de manera semestral. Por ejemplo, cuando presentó sus recomendadas para el verano de 2024, la cuota colombiana llegó con Feid, gracias a su presencia como invitado en Perro Negro de Bad Bunny. Más tarde, cuando eligió sus favoritas de 2024, incluyó Si antes te hubiera conocido, de Karol G.

Esa fue la segunda vez que la Bichota fue destacada en las listas de Obama, pues en 2023 el expresidente eligió TQG, la colaboración entre Shakira y la paisa.

Otras apariciones de artistas colombianos incluyen Ojitos lindos, el gran éxito de Bad Bunny en el que se juntó con Bomba Estéreo en 2022; Nada, de Lido Pimienta junto a Li Saumet de Bomba Estéreo, en 2020; y Un dia (One Day), en la que J Balvin se sumó como invitado de Dua Lipa, junto a Bad Bunny y Tainy.