Colombia

Karen Sevillano y Vicky Berrío confirman regreso: conducirán el ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Los presentadores vuelven al espacio destinado al análisis y la diversión, luego de sus participaciones destacadas en ediciones previas, con nuevas propuestas del ‘reality’ de RCN

Karen Sevillano y Vicky Berrío
Karen Sevillano y Vicky Berrío retoman la conducción del 'After Show de La Casa de los Famosos Colombia' - crédito @canalrcn/ Instagram

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia contará con el regreso de dos figuras que marcaron la diferencia en entregas anteriores: Karen Sevillano y Vicky Berrío estarán nuevamente al frente del After Show del reality.

La noticia llega en un momento en el que la audiencia se encuentra expectante por la dinámica y el elenco de la edición 2026.

Karen Sevillano repite como presentadora tras haber alcanzado una destacada popularidad por su participación en la competencia, donde se consolidó como la ganadora absoluta de la primera temporada.

Durante ese primer ciclo del programa, Sevillano protagonizó momentos de alta tensión, situaciones de camaradería y episodios que generaron alta conexión con el público. Su paso por el reality la llevó a obtener el premio de cuatrocientos millones de pesos colombianos, un hito que la posicionó como referente en la escena del entretenimiento local.

El perfil de Karen Sevillano incluye una serie de anécdotas y secretos personales que no han sido completamente develados por la prensa.

A pesar de su exposición mediática, la presentadora ha logrado mantener cierto misterio sobre su vida fuera de cámaras, lo que para RCN constituye parte de su atractivo. De cara a la nueva entrega del After Show, Sevillano buscará mantener el nivel de energía y el estilo que la convirtieron en una de las figuras más queridas por los espectadores.

Sumada a Sevillano, la producción ratificó el regreso de Vicky Berrío, quien en 2024 obtuvo notoriedad adicional dentro del formato Masterchef Celebrity Colombia. Berrío se ha distinguido por su humor irreverente y una forma de conducir que conecta con las audiencias más jóvenes, según lo detalló RCN. La también comediante y actriz no solo ganó relevancia por su desempeño televisivo, sino por episodios personales como la respuesta pública que brindó a una propuesta matrimonial realizada bajo el mar por Edison Boniek, su pareja, un momento replicado masivamente en redes y difundido por RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia generó expectativa por la selección de nuevos participantes y las modificaciones en su dinámica. El After Show, espacio encargado de analizar y expandir los momentos críticos del reality, ha servido como vitrina para consolidar el carisma de figuras como Sevillano y Berrío, así como para entregar detalles inéditos sobre la convivencia de los famosos y las reacciones inmediatas a los sucesos transmitidos en vivo.

