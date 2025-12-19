‘Influencer’ francesa generó polémica al hablar sobre los aguacates colombianos enviados a Europa: “Saben horrible”

La francesa destacó que el sabor cambia mucho cuando son enviados a Europa - crédito @victoria_fenart / TikTok

La experiencia de una influencer francesa con el aguacate colombiano exportado a Europa ha generado un debate en redes sociales, al poner en evidencia las diferencias entre el producto que se consume en Colombia y el que llega a los mercados franceses.

El comentario de Victoria Fenart, quien reside en Francia y está casada con un colombiano, se viralizó rápidamente al cuestionar la calidad del aguacate hass que se exporta desde Colombia, señalando que su sabor y textura distan mucho del que disfrutó durante su estancia en el país sudamericano.

Esta situación ha reavivado el orgullo de los colombianos por sus productos agrícolas y ha puesto sobre la mesa las dificultades que enfrentan los alimentos frescos al atravesar largas cadenas de exportación.

En su publicación, Fenart expresó de manera sarcástica: “Colombia, te amo mucho, pero deja de mandar tus aguacates a Francia, por favor. Los made in Colombia viajaron muchísimo, están duros como una piedra y tienen un sabor horrible”.

La frase, que fue interpretada por algunos como una crítica directa al producto nacional, provocó reacciones encontradas entre sus seguidores.

Mientras algunos usuarios se sintieron ofendidos, otros comprendieron que la queja de la creadora de contenido apuntaba a los procesos de exportación y conservación, más que a la calidad intrínseca del aguacate colombiano.

Fenart aclaró que su intención no era descalificar el producto de Colombia, sino manifestar su frustración por no encontrar en Europa el mismo sabor que experimentó en el país.

“Gracias por entender lo que quise decir, porque la gente piensa que yo critico Colombia y nada que ver. Justamente digo ”qué pecado" que en Colombia los aguacates son deliciosos y que para mandarlos a Francia toca echarles muchos conservadores y le cambia el gusto y saben feo”.

La creadora de contenido explicó que el principal problema radica en que los aguacates que llegan a Francia suelen estar duros y no alcanzan el punto de maduración adecuado, lo que afecta negativamente su sabor.

Esta diferencia, según Fenart, es notoria en comparación con el aguacate fresco que se consume en Colombia. Además, destacó que en Europa resulta complicado mantener una dieta saludable debido a la menor disponibilidad de frutas y verduras frescas, en contraste con la abundancia y calidad de los productos colombianos.

En sus palabras: “Yo te extraño tanto, Colombia. Colombianos, estén felices con sus aguacates, su naturaleza, sus frutas y sus verduras caseritas y nacidas en el país, porque aquí es durísimo comer saludable”.

La conversación en redes sociales se amplió cuando varios seguidores de Fenart le explicaron que los aguacates se envían verdes para soportar el largo viaje y evitar que lleguen en mal estado.

Entre los consejos que recibió, destacaron recomendaciones como envolver la fruta en papel periódico y esperar unos días para que madure: “Ponle papel periódico y espera un par de días para que madure. Los envían verdes para que resistan el viaje” y “Están verdes, déjalos madurar y verás lo rico” reflejaron el conocimiento popular sobre el manejo del aguacate Hass, una de las variedades más exportadas por Colombia.

Fenart también aprovechó la ocasión para resaltar la calidad de las frutas latinoamericanas, señalando que en Francia la mayoría de estos productos llegan enlatados y no conservan el mismo sabor.

Según la influencer, “La mayoría de las frutas que encontramos en Francia vienen de afuera: de Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Marruecos y Brasil (...). Por eso, cuando le preguntas a un francés qué más le gusta de tu país, seguramente te va a responder: las frutas, porque para nosotros es increíble la calidad y la cantidad de frutas que se pueden encontrar en tu tierra”.