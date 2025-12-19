Colombia

Estos son los partidos que le han dicho “no” a la consulta interpartidista de marzo de 2026

Varias de las colectividades habían informado que querían hacer parte de la consulta, pero se retractaron de su intención de participar

Guardar
La consulta interpartidista está planificada
La consulta interpartidista está planificada para marzo de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La consulta popular e interpartidista que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026, fecha en la que también se realizarán las elecciones al Congreso de la República, está perdiendo fuerza. Ya varios partidos políticos se han desmarcado de este mecanismo de participación, que permitirá la escogencia de un candidato único de cara a las elecciones presidenciales de mayo de ese año.

Hasta el momento, el Partido Demócrata, Colombia Justa Libres, Cambio Radical y el Partido Liberal han presentado comunicaciones oficiales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ante la opinión pública exponiendo sus intenciones de no hacer parte de la consulta. Al parecer, el Partido Conservador y Partido de la U también decidieron no participar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por un lado, el Partido Demócrata informó al presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, que se retracta de hacer parte de la consulta interpartidista. Así lo indicó el fundador y presidente de la colectividad, Pedro Adán Torres Pérez:

“Manifiesto que el PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO ha decidido, tras un análisis interno, RETRACTARSE de manera autónoma y expresa de su intención inicial de participar en la consulta popular e interpartidista para la escogencia de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030″.

El Partido Demócrata Colombiano informó
El Partido Demócrata Colombiano informó que no participará en la consulta de marzo de 2026 - crédito @PDemocrataCol/X

El presidente del partido recordó que el 2 de diciembre de 2025, como colectividad, habían comunicado al despacho del presidente del CNE que estaban interesados en participar en la consulta, pero esa decisión cambió y, por ende, solicitó que se deje sin efectos la “manifestación de intención” que radicaron en un inicio.

El partido Cambio Radical también presentó una retractación. El 5 de diciembre de 2025, informó al despacho del presidente del CNE que quería unirse a la consulta en cuestión.

Manifiesto que el PARTIDO CAMBIO RADICAL ha decidido, tras un análisis interno, RETRACTARSE de manera autónoma y expresa de su intención inicial de participar en la consulta popular e interpartidista para la escogencia de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030″.

Cambio Radical informó que no
Cambio Radical informó que no participará en la consulta de marzo de 2026 - crédito Redes sociales/X

El partido Colombia Justa Libres informó a través de un comunicado a la opinión pública que envió un documento al CNE dando a conocer su retractación de su intención de participar en la consulta de marzo de 2026. La colectividad explicó que su decisión responde a una estrategia de cara a los procesos electorales que se llevarán a cabo el próximo año.

Indicó que el foco está en fortalecer la representación parlamentaria y garantizar una bancada sólida en el Congreso de la República, “que dé soporte real a cualquier proyecto presidencial futuro”.

Esta determinación obedece a una evaluación política y estratégica en el marco de la Coalición ALMA, priorizando la elección al Congreso de la República, que se realizará en la misma fecha, como eje fundamental del proceso electoral”, detalló.

Colombia Justa Libres informó que
Colombia Justa Libres informó que no participará en la consulta de marzo de 2026 - crédito Redes sociales/X

El Partido Liberal informó también al CNE, a través de un documento firma por su director, César Gaviria, que no está interesado en participar en la mencionada consulta. Indicó que la determinación tiene origen en funciones que se encuentran establecidas en cabeza de la Dirección Nacional Liberal.

“En consideración a la Resolución No. 1542 del 01 de abril de 2025, con la cual se fijó la fecha para la celebración de la Consulta Popular interpartidista para elegir candidato presidencial a celebrarse el 08 de marzo de 2026 y en ejercicio al derecho otorgado en el parágrafo primero del artículo primero ibidem, nos permitimos manifestar la intención de la Colectividad de NO participar en la consulta”, explicó.

El Partido Liberal informó que
El Partido Liberal informó que no participará en la consulta de marzo de 2026 - crédito Redes sociales/X

Aunque el Partido Conservador no ha presentado ante la prensa y ante la ciudadanía una comunicación oficial sobre su determinación, los medios reportaron que también dio un paso al costado con respecto a la consulta interpartidista. Eso mismo se especula sobre el Partido de la U, que tampoco ha expuesto ningún documento al respecto.

Temas Relacionados

Consulta interpartidista 2026Consulta 2026Partidos políticosElecciones Colombia 2026Partido LiberalCambio RadicalPartido DemócrataColombia-Noticias

Más Noticias

Petróleo en alerta: Colombia tuvo en octubre una de las producciones más bajas de 2025

La extracción de crudo cayó frente a septiembre y también frente al año pasado, en un mes marcado por problemas de orden público, ataques a la infraestructura y una tendencia descendente

Petróleo en alerta: Colombia tuvo

Deportivo Cali alista otro fichaje de peso para el fútbol colombiano: Alberto Gamero lo confirmó

Luego de la llegada del portero Pedro Gallese, referente de la selección peruana, el Azucarero ahora le apunta a un volante que salió campeón de la Liga BetPlay hace pocos años

Deportivo Cali alista otro fichaje

Las mejores 10 películas de Netflix en Colombia para ver este fin de semana

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Las mejores 10 películas de

“Qué pasaría si el ‘Pibe’ Valderrama hubiera nacido en...”, el curioso ‘reel’ con IA que se hizo viral

La simulación mostró cómo se hubiese llamado el ‘10′ de la selección Colombia de haber nacido en 21 países distintos

“Qué pasaría si el ‘Pibe’

Caso Nicolás Petro: juez negó medida de aseguramiento contra el hijo del presidente por contratos irregulares

El proceso judicial examina pruebas sobre supuestas irregularidades en convenios de la Fundación Fucoso. La defensa y la Procuraduría cuestionaron la solidez de los cargos y la petición de prisión preventiva

Caso Nicolás Petro: juez negó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Las mejores 10 películas de

Las mejores 10 películas de Netflix en Colombia para ver este fin de semana

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Grupo Firme anunció serie de conciertos en Colombia para 2026: conozca ciudades y fechas

Top de Prime Video en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Deportes

Deportivo Cali alista otro fichaje

Deportivo Cali alista otro fichaje de peso para el fútbol colombiano: Alberto Gamero lo confirmó

“Qué pasaría si el ‘Pibe’ Valderrama hubiera nacido en...”, el curioso ‘reel’ con IA que se hizo viral

Qué pasará con las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana: Alejandro Char aclaró

Vea las imágenes de cómo quedará el estadio Metropolitano de Barranquilla tras la renovación: adjudicaron la millonaria obra

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”