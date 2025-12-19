El relato del conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado base militar Aguachica, César - crédito redes sociales/X

Un conductor que transitaba por la vía cercana a la base militar El Juncal, en el municipio de Aguachica, Cesar, entregó un testimonio clave sobre el ataque perpetrado por el ELN la noche del jueves 18 de diciembre, acción que dejó seis soldados profesionales muertos y al menos 31 heridos.

Según su relato, una volqueta cargada con explosivos habría sido utilizada como parte del atentado y explotó frente a las instalaciones militares.

César Augusto Montenegro, quien se desplazaba por el sector en el momento del ataque, contó en diálogo con Noticias Caracol que observó cómo el vehículo pesado intentó maniobrar hacia el carril donde se encuentra la entrada del batallón, segundos antes de la explosión.

“Cuando íbamos pasando, vimos una volqueta que venía hacia Bogotá. En ese momento vimos que la volqueta trató de pasar al otro carril, que es donde queda la entrada del batallón. Creo que el conductor de la volqueta sería del grupo subversivo que quiso colocar esa carga explosiva”, afirmó.

Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con Montenegro, la situación se tornó caótica en cuestión de segundos. El vehículo quedó atravesado en el separador vial y, poco después, se produjo la detonación.

“Pasó, quedó en el separador, y estalló la volqueta, prendió en llamas”, relató, al describir el momento que precedió a una serie de explosiones y enfrentamientos armados en la zona.

El testimonio del conductor coincide con los primeros reportes oficiales que dan cuenta de un ataque de gran magnitud contra la base militar El Juncal, atribuida al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El atentado generó una inmediata reacción de las autoridades nacionales y locales. El Ejército Nacional confirmó que el ataque dejó un saldo de seis soldados muertos y al menos 31 militares heridos, varios de ellos con lesiones de consideración que requirieron atención médica especializada.

La institución explicó que la acción violenta combinó el uso de explosivos de alto poder y ataques coordinados, lo que evidencia un alto nivel de planeación por parte del grupo armado ilegal.

Se reportan por lo menos cuatro muertos y siete heridos - crédito @linaMar65164110/X

En un comunicado oficial, el Ejército detalló que los responsables habrían empleado drones acondicionados con explosivos improvisados y artefactos no convencionales tipo “tatuco”, los cuales fueron lanzados de manera indiscriminada contra las instalaciones militares.

Según la información suministrada, cinco de los uniformados heridos permanecen bajo observación médica, mientras que los demás presentan heridas leves. La institución castrense calificó el ataque como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y expresó sus condolencias a las familias de los soldados fallecidos.

La magnitud del atentado obligó a las autoridades civiles a adoptar medidas extraordinarias. En Aguachica y el vecino municipio de Gamarra se decretó toque de queda durante varias horas, mientras se reforzó la presencia de tropas del Ejército y de la Policía para evitar nuevos ataques y garantizar la seguridad de la población civil.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, convocó una mesa técnica de seguridad con participación de las Fuerzas Militares, la Policía y las autoridades locales para evaluar la situación y definir acciones inmediatas.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, atribuyó la responsabilidad del ataque al Frente de Guerra Nororiental y al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Advirtió sobre la creciente amenaza que representa el uso de drones con explosivos por parte de los grupos armados ilegales, una modalidad que, según explicó, se ha venido expandiendo desde regiones como el Cauca hacia otros departamentos del país.

Reportan una fuerte explosión en cercanías al batallón El Juncal - crédito Grupo de difusión

“El primer ataque con drones se registró en Argelia, Cauca, en abril de 2024. Desde entonces hemos contabilizado cerca de 393 ataques con este tipo de tecnología, que no solo han afectado a las tropas, sino también a la población civil”, señaló el alto oficial, quien agregó que los grupos armados han pasado de utilizar un solo dron a operar enjambres de hasta diez dispositivos, manejados a varios kilómetros de distancia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el atentado y lo calificó como un acto terrorista. Además, anunció el despliegue inmediato de refuerzos militares en la zona y aseguró que durante el año 2025 las Fuerzas Armadas han logrado frustrar varios ataques similares.

“Rechazamos con contundencia esta acción terrorista del ELN que enluta al país y atenta contra la vida de nuestros soldados”, afirmó el ministro.