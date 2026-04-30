Colombia

Caída de ‘Mi pez’, explosivista de ‘Iván Mordisco’, se registró luego de conflicto interno en las disidencias con alias Marlon

Los atentados terroristas perpetrados en Cali y la vía Panamericana habrían marcado el descenlace que tuvo Alex Andela

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Alias Marlon - Alias Mi Pez
Los atentados registrados en el suroccidente habrían sido perpetrados sin autorización de alias Marlon, lo que terminó de romper su relación con alias Mi Pez - crédito Reuters/Colprensa/MinDefensa

El 28 de abril las autoridades confirmaron la captura de Alex Andela, más conocido como alias David o Mi Pez, jefe de la estructura Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que hace parte de las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

Cabe recordar que esta facción criminal es señalada de perpetrar atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, así como ataques en la vía Panamericana, el más reciente en el sector de Cajibío.

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Alias Mi Pez asumió el liderazgo de este frente criminal tras la muerte de Wílmar Pazú Rivera “Cholinga”, y cuenta con una trayectoria de 20 años en la estructura armada, en la que ha ocupado varios cargos de mando.

El capturado tiene procesos judiciales por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y delitos relacionados con drogas; mientras que la estructura Dagoberto Ramos es considerada una de las más ofensivas en el Cauca.

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Los secretos de la caída de ‘Mi Pez’

Antes de la captura de "Mi Pez", este cabecilla habría tenido problemas con alias Marlon - crédito Ministerio de Defensa
Antes de la captura de "Mi Pez", este cabecilla habría tenido problemas con alias Marlon - crédito Ministerio de Defensa

Fuentes militares confirmaron a Infobae Colombia que Andela era buscado desde hace varios meses por miembros de la Dirección de Investigación Criminal Dijin, el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas Grate y el Ejército Nacional, que desde junio del 2025 tenían como objetivo capturar al criminal que se movía entre los departamentos de Tolima, Huila, Cauca y Valle del Cauca.

Precisamente, esos desplazamientos, que los adelantaba para coordinar acciones criminales en contra de la fuerza pública y la población civil, dejaron en evidencia ciertos lugares que se convirtieron en pistas claves para los investigadores, que identificaron por completo los gustos, rutinas, y otros factores que provocaron la caída de “Mi Pez”.

“Los rastros comenzaron a ser empleados para construir por dónde y hacia dónde se movía. El seguimiento milimétrico de inteligencia de la Policía Nacional al círculo cercano del cabecilla, permitió también identificar sus hombres de confianza, enlaces financieros y los explosivistas más cercanos”, informó la fuente militar.

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X
Este atentado habría sido perpetrado sin la autorización de alias Marlon - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Durante la investigación se sumaron testimonios de desmovilizados que habían estado en los mismos campamentos que el cabecilla de las disidencias, que se encargaron de confirmar fracturas internas entre alias “Marlon” y “Mi Pez”, motivo por el que el segundo tenía menos protección durante sus últimos movimientos.

Sobre los problemas internos en el frente mencionado, se afirma que se tratarían de desacuerdos por la baja efectividad de los ataques perpetrados recientemente en Cali y Jamundí, en donde el grupo armado no logró causar el impacto que se tenía previsto y provocó discusiones entre los cabecillas mencionados.

Se identifican disputas por el control de las finanzas ilícitas, que eran manejadas por alias Mi Pez, que presuntamente estaría omitiendo reportes a alias Marlon para obtener recursos para su interés personal, debilitando aún más la cadena de mando criminal”.

De acuerdo con las autoridades, “Mi Pez” habría adquirido propiedades y vehículos de carga en Popayán, Medellín, Cali y Buenaventura, que serían usados para beneficio personal, lo que habría sido descubierto recientemente al interior de las disidencias.

Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa
Alias Marlon estaría en contra de los actos terroristas que se registraron recientemente en el suroccidente del país - crédito Colprensa

El último ataque terrorista que se registró en Cali, en el que fue atacado un bus con civiles, habría sido el factor por el que se terminó de quebrar la relación entre “Marlon” y “Mi Pez”, puesto que se presume que entre las víctimas civiles hay familiares y amigos de miembros de la estructura criminal que delinque en el suroccidente del país.

Por otra parte, se conoció que existe una fuerte presión por parte de “Marlon” sobre varios cabecillas de la estructura ante la desobediencia de algunos de ellos, incluyendo el atentado terrorista en Cajibío, por el que el Estado Mayor Central emitió un comunicado con el que pidió perdón a los afectados.

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