Colombia

Dorado Mañana números sorteados 19 de diciembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
La lotería El Dorado Mañana
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)

El emocionante sorteo de la lotería El Dorado Mañana de este viernes se llevó a cabo. Estos fueron los números ganadores de uno de los juegos más seguidos del país.

Lotería El Dorado se realiza cada semana, de lunes a sábado, a excepción de los días festivos y miles de personas están al pendiente de la oportunidad de ganar.

Si resultaste ganador del sorteo de este día no olvides guardar y cuidar tu boleto, pues este es tu documento oficial que te permite cobrar el dinero. A continuación te compartimos los resultados de hoy:

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 19 Diciembre 2025

Resultados: 9377 - 3

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería El Dorado MañanaResultado de Dorado MañanaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Fiscalía confirmó tres capturas en Colombia y once en el extranjero en ofensiva global contra la pornografía infantil

La investigación internacional permitió identificar a una organización que utilizaba plataformas digitales para intercambiar archivos prohibidos entre varios continentes

Fiscalía confirmó tres capturas en

Calendario lunar de diciembre 2025: cómo se verá la luna las siguientes noches

Voltea hacia el cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Calendario lunar de diciembre 2025:

En 2025 el Ejército neutralizó casi nueve mil ataques con drones en diferentes departamentos del país

Infobae Colombia conoció que de los 8.872 ataques frustrados, 982 fueron detenidos mediante tecnología capaz de interceptar la señal de los drones, bloquearla y devolver el dispositivo a su punto de origen

En 2025 el Ejército neutralizó

‘Influencer’ francesa generó polémica al hablar sobre los aguacates colombianos enviados a Europa: “Saben horrible”

Fenart mostró que los aguacates de exportación llegan duros y sin madurar a Europa, por lo que no tienen un sabor agradable

‘Influencer’ francesa generó polémica al

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo: refuerzo por tres años para la defensa de cara a la Liga Betplay 2026

El club embajador refuerza su plantilla con Sebastián Valencia, lateral izquierdo que llega desde Fortaleza para aportar dinamismo y solidez en la banda izquierda de cara a la temporada 2026

Millonarios oficializa a su nuevo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Natalia Castillo confiesa que pasó

Natalia Castillo confiesa que pasó mal momento con una creadora de contenido conocida: esta es la historia

La Liendra desata controversia al mostrar los costosos tenis verdes para estrenar en Navidad por la particular apariencia: “Los de Peter Pan”

Emprendedora colombiana explica cómo funciona la pauta con los ‘influencers’ y por qué se les pagan tantos millones de pesos

Valentina Ferrer sorprende al aparecer junto a Emiro Navarro en transmisión navideña de Tiktok

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Deportes

Millonarios oficializa a su nuevo

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo: refuerzo por tres años para la defensa de cara a la Liga Betplay 2026

Leyenda del Bayern Múnich aconseja a Luis Díaz: “A veces abusamos”

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

Teófilo Gutiérrez reveló detalles de la provocación a Sebastián Guzmán en la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima: “No oculto nada”

Estos son los partidos del primer semestre del 2026 en la Liga Betplay: Dimayor dio a conocer los cruces