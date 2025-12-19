Así será la renovación del centro histórico de Zipaquirá: “Profundas raíces de construcción”

La iniciativa contempla la intervención de edificios coloniales, la capacitación en técnicas patrimoniales y la colaboración de instituciones académicas y culturales para fortalecer la identidad local y el turismo - crédito Zipaquirá Travel

Además de la Catedral de Sal, Zipaquirá tiene uno de los centros históricos más populares de Cundinamarca, puesto que se trata de un conjunto de edificios coloniales que fueron declarados monumentos nacionales.

Debido a la frecuente llegada de visitantes, estas zonas requieren ser renovadas y reparadas en algunas zonas con frecuencia, es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el alcalde de este municipio, Fabián Rojas, abordó detalles de la millonaria inversión que se hará en Zipaquirá.

Se trata de una revitalización integral de su centro histórico, que incluirá la renovación de más de 20.000 metros cuadrados del patrimonio del lugar.

“Está apuesta de revitalización apunta a la consolidación del centro histórico como producto turístico que nos haga competitivos a nivel nacional, por eso integramos embellecimiento, capacitación, mapas de empatía, diálogo social y aporte de prestadores de servicios turísticos, sin esta base que estamos construyendo sería imposible soñar con un futuro productivo para el turismo en la ciudad”, declaró el mandatario municipal.

El alcalde de Zipaquirá reveló detalles sobre el ambicioso plan de transformación urbana. Su visión busca fortalecer la economía local y posicionar la ciudad en el panorama turístico colombiano - crédito Zipaquirá Travel

Rojas indicó que por primera vez en su historia, Zipaquirá adelanta una iniciativa que va más allá de pintar los cuadros de las fachadas, que incluirá una estrategia de apropiación ciudadana, capacitación en técnicas de pintura, diagnósticos socioeconómicos de la dinámica comercial de centro y diálogo con todos los actores que hacen parte del centro histórico.

En ese sentido, abordó que se buscará que desde la institucionalidad se consolide una mejor forma de tener toda la cadena productiva del sector turístico en Zipaquirá.

El proyecto incluye un estudio que la Universidad de los Andes realizó en sus laboratorios para el estudio de calas estratigráficas, para la construcción de dos paletas de colores que fueron puestas a votación en una jornada electoral.

A partir de ese proceso, se capacitaron maestros pintores para garantizar que el conocimiento sobre la técnica de pintura patrimonial se quedara en la ciudad y se entregó la pintura para las intervenciones en los primeros niveles.

El programa incluye la recuperación de fachadas, la implementación de estrategias de apropiación social y la eliminación de criterios políticos en la selección de colores para preservar el valor histórico del sector - crédito Zipaquirá Travel

El alcalde reveló que todo lo relacionado con la renovación incluyó un convenio entre la Alcaldía de Zipaquirá, la Fundación Pintuco y la Corporación Tierra SOS; que además ha contado con la participación de expertos en conservación del patrimonio artístico y el director del Museo del Oro en Bogotá, además del arquitecto de la Universidad de Harvard John Octavio Ortiz.

“Como es el lema del proyecto, hemos querido poner el corazón para que la ciudad se revitalice desde su centro, para que nos encontremos como zipaquireños en torno a aquello que nos une y nos identifica; este es un proceso de dinamización económica, pero que a la vez tiene profundas raíces de construcción del tejido social, el patrimonio y la identidad zipaquireña”.

El municipio implementará un plan de renovación que abarca la restauración de más de 20.000 metros cuadrados, integrando formación ciudadana, estudios patrimoniales y participación de expertos en conservación artística - crédito Zipaquirá Travel

Desde la Alcaldía de Zipaquirá compartieron detalles del proyecto, como lo ha sido la visita de clientes incógnitos, con el que se busca retroalimentar la calidad de los servicios ofrecidos y brindar insumos necesarios para la construcción del producto turístico.

De la misma forma, confirmaron que se ha logrado contactar a doña Eduvina Pachón de Carrillo, la experta que desde hace 60 años fabrica el tradicional caramelito rosado de Zipaquirá; la alcaldía busca que esta mujer aporte su conocimiento mediante talleres que serán anunciados en el primer semestre del 2026.

Por último, mencionó que el estudio microscópico de los colores que históricamente han tenido las casas y palacios del centro, que ha estado marcada por el partido político de los Gobiernos de turno, será terminada con este proyecto para dejar de privilegiar colores políticos y enfocarse en el crecimiento del lugar.