Amigo de la jueza Vivian Polanía rechazó hipótesis de suicidio en su extraña muerte: “Se habría llevado por delante al niño”

Un abogado, amigo cercano de la jueza fallecida, se centró en las amenazas y presiones que enfrentaba Polanía por su labor judicial

El fallecimiento de la funcionaria
El fallecimiento de la funcionaria judicial ha provocado dudas entre sus allegados, quienes descartan la hipótesis de suicidio y señalan antecedentes de amenazas y presiones vinculadas a su labor en la región - crédito Colprensa

El hallazgo sin vida de la jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía Franco, en su vivienda el miércoles 17 de diciembre, ha generado conmoción y múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

Luis Alexánder Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, descartó en diálogo con El Tiempo la hipótesis de suicidio y subrayó el contexto de amenazas y presiones que enfrentaba Polanía por su labor judicial.

La jurista, reconocida por su lucha contra bandas criminales y su carácter incorruptible, había denunciado en meses recientes situaciones de persecución y extorsión, lo que añade complejidad a la investigación en curso.

“Ella estaba feliz con su bebé”, relató Maldonado al describir el estado de ánimo de la jueza en los días previos a su fallecimiento. Según el abogado, Polanía mantenía una relación muy cercana con su hijo de dos meses y no mostraba señales de depresión o intenciones autolesivas.

Las publicaciones en Instagram de
Las publicaciones en Instagram de Vivian Polanía reflejan su entusiasmo por la maternidad y el orgullo por su embarazo - crédito heidyvivianpolaniafranco/Instagram

Maldonado recordó su última conversación con la jueza, ocurrida el lunes anterior a su muerte, en la que ella se mostró animada y enfocada en su maternidad.

El entorno profesional de Polanía estuvo marcado por constantes amenazas derivadas de su trabajo como jueza de control de garantías en Cúcuta, Catatumbo y Norte de Santander.

Ella tenía muchas amenazas por ser juez Bacrim, negaba muchos beneficios a miembros de bandas criminales. Por eso tenía esquema de protección de la rama judicial. Era la juez incorruptible”, afirmó Maldonado.

La togada había liderado procesos judiciales contra cabecillas y miembros de grupos delincuenciales, incluyendo el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez.

Estas acciones la convirtieron en blanco de intimidaciones y la obligaron a contar con medidas de seguridad especiales.

Respecto a la hipótesis de suicidio, Maldonado fue enfático al rechazarla.

“Decir que se suicidó no tiene sentido porque se habría llevado por delante al niño”, sostuvo el abogado, quien insistió en que la juez no presentaba indicios de querer atentar contra su vida.

Además, destacó que Polanía residía en un conjunto cerrado, lo que dificultaba el acceso de personas ajenas a su entorno inmediato.

Aunque se hallaron sustancias en el lugar, las autoridades continúan investigando todas las posibles causas del deceso, a la espera del dictamen de Medicina Legal.

La jueza Polonia Franco había
La jueza Polonia Franco había denunciado sentirse perseguida y temer por su vida luego de polémicas públicas en Cúcuta - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

El testimonio de Maldonado también abordó los conflictos personales y la persecución laboral que afectaban a la jueza.

Según dijo, Polanía había compartido en redes sociales audios en los que expresaba su preocupación por problemas con una expareja, aunque aclaró que estos se relacionaban más con la convivencia y que la situación se había resuelto.

No obstante, los audios, a los que el medio mencionado tuvo acceso, revelan que Polania se sentía víctima de una persecución laboral por parte de un alto funcionario de la rama judicial en Cúcuta.

Uno de los temas que la tenían preocupada era una supuesta persecución laboral a la que la venía sometiendo un alto funcionario de la rama en Cúcuta. Incluso pidió ayuda para enfrentar el caso”, relató un allegado a Polanía.

Además, en las grabaciones se mencionan amenazas contra personas cercanas a la juez y posibles retaliaciones, elementos que ya están en poder de las autoridades y forman parte de la investigación.

La última publicación de Vivian
La última publicación de Vivian Polanía en Instagram mostró una ecografía de su hijo y un mensaje de amor dirigido a Mohammed - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

Mientras la investigación oficial avanza y Medicina Legal determina las causas del fallecimiento, el entorno cercano de Polanía insiste en que su vida giraba en torno a su hijo y que la versión del suicidio no se ajusta a la realidad que vivía la jueza

Las autoridades identificaron a los

Luis Díaz ya palpita lo

General Luis Emilio Cardozo rechazó

Ministro de Defensa anunció plan

La Policía frustró un atentado
Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: "Estalló la volqueta y quedó en llamas"

La Liendra desata controversia al mostrar los costosos tenis verdes para estrenar en Navidad por la particular apariencia: “Los de Peter Pan”

Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: "Será increíble"

