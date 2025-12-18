Colombia

Una audiencia virtual con poca ropa, bailarines eróticos y denuncias por acoso: la polémica historia de la jueza Vivian Polanía, hallada sin vida en Colombia

La abogada generó revuelo en medios nacionales y del mundo, después de que se viralizara la diligencia de 2022 en la que fue captada dirigiendo desde su cama, en ropa interior y fumando

La jueza fue protagonista de
La jueza fue protagonista de varias polémicas desde 2022, luego de aparecer en un video semidesnuda en medio de una audiencia - crédito Instagram/X

El hallazgo sin vida de la jueza colombiana Heidy Vivian Polanía Franco en su residencia de la ciudad Cúcuta el 17 de diciembre de 2025 conmocionó al sector judicial colombiano y a la opinión pública.

La togada, reconocida tanto por su papel en casos de alto impacto como por su perfil mediático, fue encontrada junto a su hija de dos meses, que se encontraba en buen estado de salud.

La trayectoria de Vivian Polanía estuvo rodeada por episodios que la convirtieron en una de las figuras más polémicas del sistema judicial colombiano. Su carrera pública comenzó a ganar notoriedad en 2020, cuando sus publicaciones en redes sociales generaron debate sobre la imagen y el decoro de los funcionarios judiciales.

Polanía, que ejercía como jueza primera penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta y contaba con experiencia previa en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura en Bogotá, compartía en su cuenta de Instagram imágenes de su vida cotidiana, su afición por el CrossFit y fotografías en las que lucía poca ropa.

Vivian Polanía se destacó por
Vivian Polanía se destacó por su perfil mediático, en el que publicaba imágenes con poca ropa - crédito Instagram

Estas publicaciones motivaron la expedición de circulares por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, que recordaban a los funcionarios la obligación de cuidar la presentación personal y el decoro en el ejercicio de sus funciones.

El primer gran escándalo que la situó en el centro de la controversia ocurrió en noviembre de 2022. Durante una audiencia virtual, cuando buena parte del mundo recuperaba su normalidad tras la pandemia del covid-19, Polanía apareció recostada en su cama, semidesnuda y fumando, sin percatarse de que su cámara estaba encendida.

El video se viralizó rápidamente y generó críticas tanto en Colombia como en medios internacionales. En ese momento, la Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander abrió una investigación y, el 22 de noviembre de ese año, suspendió temporalmente a la jueza por tres meses, argumentando que su comportamiento no se compadecía con el respeto y la circunspección que exige la administración de justicia.

Polanía defendió públicamente su actuación, señalando que “antes de juez, soy persona” y denunciando que desde su llegada a Cúcuta había sido objeto de críticas por su apariencia física y su estilo de vida.

Jueza colombiana Vivian Polanía cobró notoriedad tras aparecer en una audiencia con poca ropa - crédito X

Tras el incidente, la jueza reveló que había sido diagnosticada con síndrome de depresión y ansiedad, y que enfrentaba amenazas de muerte que la obligaban a permanecer en casa bajo protección.

Las reacciones institucionales no se hicieron esperar. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta emitió circulares recomendando a jueces y sujetos procesales mantener las cámaras encendidas durante las diligencias virtuales, mientras la Comisión Nacional de Disciplina Judicial recordó la importancia de actuar con dignidad y profesionalismo para preservar la confianza pública en la administración de justicia.

El debate sobre la imagen de los funcionarios judiciales se intensificó, dividiendo a la opinión entre quienes defendían el derecho de Polanía a expresar su individualidad y quienes consideraban que su comportamiento afectaba la credibilidad del sistema.

Sin embargo, ese no fue el único acto que le hizo ganar notoriedad en Colombia y buena parte de América Latina. En septiembre de 2023, Polanía volvió a ser protagonista de un nuevo episodio polémico.

La escena se vivió en medio de la celebración de amor y amistad de los funcionarios del Palacio de Justicia de Cúcuta y se vio involucrada la jueza Vivian Polanía - crédito red social X

Un video difundido en redes sociales la mostró participando en una fiesta en el auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta, donde un hombre sin camisa le realizó un baile de carácter sensual.

El evento, que formaba parte de la celebración del Día de Amor y Amistad en Colombia, generó críticas sobre el uso de instalaciones judiciales para actividades privadas y motivó la emisión de un comunicado por parte del Consejo Seccional de la Judicatura, que instó a los funcionarios a respetar los espacios públicos.

En aquella oportunidad, Polanía también defendió su participación, asegurando que el evento había sido malinterpretado y que no se trataba de un espectáculo erótico, sino de una actividad organizada por un restaurante conocido por sus postres inusuales.

Además, denunció ser víctima de acoso laboral y de una campaña de difamación que, según ella, buscaba removerla de su cargo. La jueza fue suspendida nuevamente por tres meses, mientras otros funcionarios presentes en el evento también fueron señalados.

La jueza Viviana Polanía solía aparecer en redes en ropa interior - crédito Vivianpolaniaf/Instagram

El año 2024 trajo consigo la reapertura de investigaciones disciplinarias en su contra. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió revisar un proceso por presunto maltrato laboral, luego de que un fiscal la acusara de exigirle iniciar audiencias sin el tiempo adecuado de preparación, lo que habría afectado su salud física y mental.

Aunque la Comisión Seccional había archivado el caso por falta de pruebas, la instancia nacional consideró que el fiscal tenía derecho a apelar, lo que permitió la continuación del proceso y abrió la puerta a nuevas etapas de revisión de pruebas y alegatos.

El desenlace de la vida de Vivian Polanía se produjo en un contexto de presión mediática, investigaciones abiertas y cuestionamientos sobre la idoneidad y el trato a los funcionarios judiciales.

Su muerte, aún bajo investigación, dejó a su hija bajo custodia institucional y generó un debate sobre la salud mental, la exposición pública y las condiciones laborales en el sistema judicial colombiano.

A lo largo de su carrera, Polanía desafió los límites de la imagen tradicional de la justicia, combinando su labor en casos de alto perfil con una presencia constante en redes sociales y un estilo personal que la distinguió en el ámbito público.

De momento, las autoridades iniciaron una investigación que no ha determinado la causa oficial de la muerte. La ausencia de signos de violencia en el cuerpo orientó las pesquisas hacia dos hipótesis: la posibilidad de un homicidio, que ha perdido fuerza, y la de un suicidio, que cobra relevancia debido a los antecedentes de salud mental y la presión mediática que rodeaban a Polanía.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia asumió la tarea de esclarecer las circunstancias, mientras la menor quedó bajo protección institucional.

