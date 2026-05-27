Cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella acusó a Paloma Valencia de estar rodeada de bandidos: “No mientas, caíste en el juego”

La cuenta 'De La Espriella Presidente' acusó a Paloma Valencia de rodearse de “bandidos” - crédito Luisa González/REUTERS - @AbelardoPTE

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se distanció nuevamente del abogado y también aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella.

La legisladora afirmó en una reciente entrevista para Blu Radio que no comparte vínculos ni valores con el aspirante del partido Salvación Nacional: “Abelardo de la Espriella y yo no representamos lo mismo. Yo soy una mujer con experiencia, con una vida absolutamente pulcra, que no ha tenido vínculos con ningún bandido”.

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La también senadora enfatizó que su trayectoria política se ha basado en la transparencia y el servicio público, y sostuvo: “Yo no tengo que dar explicaciones de negocios con nadie distinto que servirle a los colombianos”, manifestando que el país necesita un gobierno que evite la improvisación y priorice el servicio ciudadano.

Paloma Valencia rechazó vínculos con Abelardo de la Espriella y enfatizó su trayectoria política sin cuestionamientos - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Durante la entrevista, Valencia remarcó la importancia de las elecciones presidenciales, calificándolas como decisivas para Colombia. “Estas son las elecciones más importantes que hemos vivido y Colombia lo que necesita es un gobierno que no llegue a improvisar, un gobierno que no llegue a hacer negocios, un gobierno que llegue a servirle a los colombianos y eso es lo que yo ofrezco”, señaló la militante del Centro Democrático.

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La polémica entre Valencia y el entorno de De la Espriella se agravó tras la publicación de un mensaje en la cuenta de X ‘De La Espriella Presidente’, donde seguidores del abogado respondieron con dureza.

“Paloma no mientas, estás rodeada de bandidos, caíste en el juego que ‘quemó’ a todos los candidatos que optaron por criticar las defensas de Abelardo como abogado, mala jugada de tu nuevo estratega”, se lee en el mensaje divulgado en la red social junto a un video donde aparece el expresidente Álvaro Uribe Vélez junto a Jhonny Besaile, exsenador actualmente condenado por la Corte Suprema de Justicia de corrupción.

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El texto también hizo referencia a la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata, Claudia López, comparando el desempeño electoral de distintos candidatos y sugiriendo que las críticas a De la Espriella no generan réditos políticos.

Seguidores de De la Espriella arremetieron contra Paloma Valencia tras críticas de la senadora contra el abogado - crédito @AbelardoPTE/X

Por su parte, la cuenta de seguidores de De la Espriella defendió la trayectoria del abogado, asegurando que quienes han atacado su papel como defensor legal han perdido apoyo ciudadano.

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El mensaje concluyó con la frase: “Abelardo en Primera Vuelta”, evidenciando el respaldo de su base de simpatizantes y el tono competitivo de la campaña.

Paloma Valencia rechazó similitudes con Abelardo de la Espriella

La candidata del partido de oposición se refirió en conversación con Caracol Radio al panorama que presentan las encuestas recientes, donde ocupa el tercer puesto, lejos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, sus principales adversarios.

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Frente a la posibilidad de que ambos líderes disputen una eventual segunda vuelta el próximo 21 de junio, la senadora afirmó que no apoyaría al representante del Pacto Histórico y dejó en el aire la opción de un acuerdo con el dirigente de Defensores de la Patria por diferencias profundas en sus propuestas.

Paloma Valencia afirmó que no tiene "similitudes" con Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero - Luisa Gonzalez/Reuters

“No somos parecidos, somos muy distintos”, destacó la senadora, quien defendió la trayectoria de su partido y su propio compromiso político en el país. Según explicó, su proyecto personal se ha construido a través de años de trabajo y sacrificio.

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“No estoy en disposición de construir nada distinto a lo que hemos construido en este instante”, añadió, reafirmando su postura ante el electorado.

En sus declaraciones, la congresista también manifestó su inconformidad por los ataques provenientes del sector que apoya la candidatura de De la Espriella. Criticó los señalamientos y las campañas que, según ella, han buscado desprestigiar tanto a su movimiento como al expresidente Álvaro Uribe.

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“Nos ha sorprendido la manera, con la sevicia, que han tratado al presidente Uribe. Sacan unos videos de inteligencia artificial absolutamente asquerosos diciendo que nosotros estamos manipulando encuestas”, denunció la candidata.

La respuesta surge tras su encuentro con Sergio Fajardo en Barranquilla, donde se evidenciaron diferencias ideológicas y cuestionamientos del exgobernador de Antioquia hacia figuras tradicionales del partido. Pese a ello, la senadora valoró la reunión como una oportunidad de diálogo. “Me tomaré todos los tintos que sean necesarios por la democracia de Colombia”, concluyó.

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