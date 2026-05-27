Expectativas de negocios superiores a los $13 mil millones fueron impulsadas por las Cajas de Compensación, aseguró Asocajas

La Macrorrueda de Negocios Nacionales organizada por Asocajas y Compensar reunirá a más de 200 empresarios y compradores el 28 de mayo en Bogotá - crédito Asocajas

Asocajas realizará una Macrorrueda de Negocios Nacionales en Bogotá con más de 200 participantes, en una apuesta por conectar micro y pequeñas empresas con grandes compradores y ampliar su acceso a mercados en un país en el que, según el Directorio Estadístico de Empresas del Dane, las microempresas representan el 98% de las unidades económicas activas.

La convocatoria llegó después de que la estrategia de macrorruedas generara en 2025 más de $13.000 millones en expectativas de negocio, según Asocajas, tras siete encuentros realizados en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. La entidad anunció además que llevará estas jornadas empresariales a nueve ciudades durante 2026.

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El dato responde a una brecha estructural dentro del sistema. De acuerdo con el informe Pulso a la Formalidad de Asocajas, apenas 0,6% de las empresas afiliadas al Sistema de Compensación Familiar concentra 46% de los aportes a las cajas, mientras las micro y pequeñas empresas, que representan más de 72% de los aportantes, contribuyen con menos de una cuarta parte de los recursos.

Estos encuentros buscan intervenir sobre esa desigualdad al facilitar acceso a redes comerciales y oportunidades que muchas mipymes no logran por cuenta propia, según la asociación.

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El formato concentra en una sola jornada citas preagendadas, encuentros entre empresarios y compradores y presentaciones directas de productos y servicios ante potenciales clientes.

En Colombia, las microempresas representan el 98 % de las unidades económicas activas, pero aportan menos de una cuarta parte de los recursos al Sistema de Compensación Familiar, según indicó Adriana Guillén Arango presidenta de Asocajas - crédito Adriana Guillén Arango/LinkedIn

La Macrorrueda de Negocios Nacionales se llevará a cabo el jueves 28 de mayo en la Plaza de Eventos Compensar Av. 68, en Bogotá, entre las 7:30 a. m. y las 5:30 p. m.. Según los organizadores, asistirán más de 200 empresarios, compradores, expositores y entidades de fortalecimiento organizacional.

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La jornada que es liderada por Asocajas y organizada por Compensar, contará con la participación de Cafam, Cajasan, Colsubsidio, Combarranquilla, Comfama, Comfandi, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Cartagena y Comfamiliar Atlántico. La alianza está orientada a conectar empresas afiliadas con compradores estratégicos para fortalecer su inserción en el mercado nacional.

Adriana Guillén Arango, presidenta ejecutiva de Asocajas, afirmó que “las macrorruedas de negocios amplían el acceso de pequeñas y medianas empresas a mercados y conexiones comerciales a nivel nacional que, en muchos casos, serían difíciles de alcanzar de manera individual”.

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La directiva agregó que “se trata de una expresión concreta del modelo solidario que caracteriza al sistema: generar capacidades y abrir oportunidades para fortalecer el tejido empresarial del país”.

La alianza entre Compensar, Cafam, Cajasan, Colsubsidio y otras cajas de compensación fortalecerá el tejido empresarial mediante encuentros comerciales y servicios técnicos para empresarios afiliados, según Asocajas - crédito Asocajas

Según Asocajas, la estrategia forma parte del programa de Fomento Empresarial de las cajas de compensación familiar. Durante 2025, ese programa capacitó a más de 340.000 trabajadores activos en más de 63.000 compañías y brindó asistencia técnica a 1.476 mipymes.

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Guillén señaló además que “nuestro compromiso es acompañar a las empresas en su crecimiento con herramientas que fortalezcan su productividad y les permitan acceder a oportunidades reales de desarrollo”.

Añadió que “ese es el valor del Sistema de Compensación Familiar: un modelo solidario que convierte crecimiento empresarial en bienestar para los trabajadores y sus familias”.

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La principal novedad de la jornada será la incorporación de la Rueda de Servicios para la Formalización Empresarial y del Producto. Según los organizadores, ese espacio permitirá atender durante el mismo evento necesidades detectadas en las citas comerciales, como certificaciones, trámites o requisitos técnicos pendientes.

El objetivo es que una negociación no se frene por falta de documentación o procesos de formalización. Si durante una reunión aparece un requisito para avanzar hacia un acuerdo, el empresario podrá gestionarlo en ese momento ante entidades especializadas, de acuerdo con los organizadores.

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La edición 2026 introduce espacios de networking y asesoría directa para acelerar procesos de negociación que usualmente tomarían meses para las mipymes colombianas - crédito Asocajas

María Isabel Carrascal, gerente de Educación, Empleo y Desarrollo Empresarial de Compensar, dijo: “Queremos que los participantes encuentren herramientas concretas para fortalecer su competitividad, avanzando en procesos que les permitan sostener y ampliar sus oportunidades de negocio, contribuyendo al desarrollo del sector empresarial colombiano”.

Los organizadores sostienen que este tipo de encuentros acelera procesos que en condiciones habituales tomarían meses. El modelo incluye preparación previa, agendamiento por compatibilidad entre oferta y demanda y seguimiento posterior a las reuniones comerciales.

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Ese esquema ya mostró resultados en la edición de 2025 de la macrorrueda nacional. Según las cifras entregadas por los organizadores, las empresas participantes generaron expectativas comerciales por más de $1.900 millones entre citas de negocios y espacios de networking.