Murió un alumno de 14 años durante una clase de educación física en colegio de Medellín: la Secretaría de Educación anunció investigación

Un adolescente practica fútbol en el campo de deporte de un colegio de Medellín durante una clase de educación física, con otros estudiantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comunidad educativa de Medellín enfrenta el dolor tras la muerte de Danier Romaña Mosquera, un adolescente de 14 años que cursaba décimo grado en la institución Arzobispo Tulio Botero Salazar. El hecho ocurrió mientras participaba en una clase de educación física el 25 de mayo, en presencia de sus compañeros y docentes.

De acuerdo con la información suministrada por Teleantioquia, las autoridades educativas confirmaron que el joven comenzó a exhibir signos de debilidad en plena actividad, por lo que fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro asistencial. Allí perdió la vida poco después.

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La Secretaría de Educación de Medellín ha abierto una investigación para determinar si existía alguna condición de salud previa que pudiera haber influido en el desenlace.

La comunidad despidió a Danier con una eucaristía celebrada en la placa polideportiva del colegio. El acto, marcado por la presencia de globos blancos, fue transmitido en vivo a través de redes sociales, donde circularon mensajes de dolor y solidaridad. Una de sus compañeras escribió: “¡Ay!, ‘negritooo’, dejaste a tu gente muy rápido”.

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La comunidad educativa de Medellín enfrenta el dolor tras la muerte de Danier Romaña Mosquera, un adolescente de 14 años que cursaba décimo grado en la institución Arzobispo Tulio Botero Salazar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la ceremonia, el rector Benjamín Martínez Lemos expresó: “El estudiante de 14 años será recordado con profundo cariño por sus compañeros, docentes y directivos. Se caracterizó siempre por un buen comportamiento, alto rendimiento académico y excelente sentido de pertenencia con la institución educativa”.

El rector añadió un mensaje dirigido a la familia del adolescente: “Elevamos una oración por su descanso eterno y pedimos a Dios que conceda fortaleza, paz y consuelo a su familia en este difícil momento”.

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Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció tras la muerte de una estudiante en la Universidad Sergio Arboleda

La Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció tras la muerte de una estudiante de primer semestre en la Universidad Sergio Arboleda, ocurrida la tarde del 20 de abril de 2026 después de caer desde el sexto piso de un edificio del campus, un hecho que llevó a la suspensión total de clases, al cierre temporal de actividades y a la activación de apoyo emocional para la comunidad académica.

La Universidad Sergio Arboleda suspendió clases y decretó luto académico, extendiendo la cancelación de actividades tras la tragedia - crédito Universidad Sergio Arboleda

Las autoridades universitarias decretaron luto institucional y suspendieron todas las actividades académicas y administrativas previstas para el martes 21 de abril.

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Según el texto, la caída ocurrió minutos antes de las 4:00 p. m. en la sede norte de la institución. Testigos presenciales señalaron que, tras el hecho, los organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar atención médica.

La secretaria de Educación de Bogotá Juliana Rubiano expresó su solidaridad con la familia de la estudiante y con la comunidad académica. “Desde la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá enviamos un abrazo a su familia y amigos en este difícil momento. Toda nuestra solidaridad con ellos y la comunidad educativa de la Universidad Sergio Arboleda”, señaló Rubiano.

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La Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció tras la muerte de una estudiante de primer semestre en la Universidad Sergio Arboleda, ocurrida la tarde del 20 de abril de 2026 después de caer desde el sexto piso de un edificio del campus, un hecho que llevó a la suspensión total de clases, al cierre temporal de actividades y a la activación de apoyo emocional para la comunidad académica - crédito Universida Sergio Arboleda

La muerte de Danier Romaña Mosquera en Medellín y la de la estudiante de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá evidencian la vulnerabilidad de las comunidades educativas ante situaciones trágicas y repentinas. En ambos escenarios, las instituciones respondieron con la activación de protocolos de apoyo emocional, la suspensión de actividades y la realización de actos simbólicos para acompañar el duelo colectivo.

Además, las autoridades educativas han manifestado su compromiso con la investigación de los hechos y con el fortalecimiento de la atención a estudiantes y familias afectadas. Estas circunstancias resaltan la necesidad de contar con mecanismos efectivos de prevención, atención y acompañamiento en el ámbito escolar y universitario, así como de promover entornos seguros y solidarios para toda la comunidad educativa.

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