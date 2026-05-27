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El fichaje de Luis Díaz con Bayern Múnich fue el mejor negocio del fútbol europeo, según prestigioso ranking de Europa

El atacante colombiano revolucionó al Bayern Munich, impulsando al club alemán al doblete doméstico y superando a estrellas como Rayan Cherki y Donyell Malen en la lista de los más destacados

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Luis Díaz es elegido por GOAL como el mejor fichaje de la temporada europea 2025-26 tras sus 26 goles y 19 asistencias con Bayern Múnich-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS
Luis Díaz es elegido por GOAL como el mejor fichaje de la temporada europea 2025-26 tras sus 26 goles y 19 asistencias con Bayern Múnich-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

La temporada 2025-2026 terminó y, con el Mundial a la vista, los fichajes de varios jugadores durante el mercado dejaron tanto alegrías como decepciones.

Tras su paso por el Liverpool, Luis Díaz, apodado el “Guajiro”, decidió darle un nuevo rumbo a su carrera y fichó por el Bayern Múnich. El balance fue positivo, aunque en Alemania la expectativa era que el club volviera a ganar la Champions League.

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Con los tres títulos domésticos (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania), el rendimiento de la gran estrella de la selección Colombia fue más que destacada. Por esa razón, el 27 de mayo de 2026 se conoció que “Lucho” entró en el top-20 de mejores fichajes de la temporada, según el ranking que realizó el medio deportivo especializado Goal, en conjunto con Football Co.

Jonathan Tah y Dayot Upamecano forman la base defensiva que llevó al Bayern Munich a la solidez y el título en la Bundesliga, según GOAL-crédito Lisi Niesner/REUTERS
Jonathan Tah y Dayot Upamecano forman la base defensiva que llevó al Bayern Munich a la solidez y el título en la Bundesliga, según GOAL-crédito Lisi Niesner/REUTERS

Luis Díaz fue elegido por GOAL como el mejor fichaje de la temporada europea 2025-2026 después de cerrar su primer curso con Bayern Munich con 26 goles y 19 asistencias en todas las competiciones, un rendimiento que acompañó el doblete doméstico del club alemán y contrastó con las dificultades de Liverpool para defender el título de la Premier League, según GOAL.

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La clasificación fue elaborada tras una votación entre equipos editoriales de FootballCo en distintos países de Europa, según GOAL. El medio aclaró que no consideró jugadores cuyos traspasos se habían cerrado antes de la ventana de verano de 2025 ni cesiones previas que luego se hicieron permanentes, y la elección de los jugadores se basó en el rendimiento general durante la temporada, las expectativas previas a al traspaso, y la relación calidad-precio.

A continuación, así quedó el ranking, en el cual también se encuentra el delantero colombiano Luis Javier Suárez del Sporting de Lisboa:

  1. Luis Díaz (Colombia - Bayern Múnich): 70 millones de euros
  2. Rayan Cherki (Francia - Manchester City): 30,5 millones
  3. Donyell Malen (Países Bajos - AS Roma): préstamo desde el Borussia Dortmund de Alemania
  4. Yan Diomandé (Costa de Marfil - RB Leipzig): 20 millones de euros
  5. Granit Xhaka (Suiza - Sunderland): 17 millones de libras
  6. Joan García (España - Barcelona FC): 25 millones de euros
  7. Jonathan Tah (Alemania - Bayern Múnich): libre desde el Baer Leverkusen
  8. Luis Suárez (Colombia - Sporting de Lisboa): 23 millones de euros
  9. Luka Modric (Croacia - AC Milán): libre del Real Madrid
  10. Luka Vuksovic (Croacia - Hamburgo): cedido del Tottenham de Inglaterrra
  11. Florian Thauvin (Francia - Lens): 6 millones de euros
  12. Senne Lammens (Bélgica - Manchester United): 18 millones de libras
  13. Gianlugi Donnaruma (Italia - Manchester City): 26 millones de libras
  14. Martín Zubimendi (España - Arsenal): 56 millones de euros
  15. Marcus Rashford (Inglaterra - Barcelona FC): cedido desde el Manchester United
  16. Esteban Lepaul (Francia - Rennes): 13,5 millones de euros
  17. Endrick (Brasil - Lyon): préstamo desde el Real Madrid
  18. João Pedro (Brasil - Chelsea): 60 millones de euros
  19. Antoine Semenyo (Ghana - Manchester City): 62,5 millones de libras
  20. Joaquín Panichelli (Argentina - Racing Estrasburgo): 17 millones de euros

La explicación del porqué Luis Díaz y Luis Javier Suárez están en el ranking

Luis Díaz

Luca Jaquez y Luis Díaz durante la final de la Copa de Alemania-crédito Lisi Niesner/REUTERS
Luca Jaquez y Luis Díaz durante la final de la Copa de Alemania-crédito Lisi Niesner/REUTERS

El dato central del ranking es ese: para GOAL, el fichaje más determinante del curso en Europa fue Luis Díaz por su producción ofensiva, su encaje en el frente de ataque del Bayern y su aporte a los títulos de Bundesliga y Copa de Alemania.

En su reseña de los motivos del porqué colocaron al colombiano en el primer puesto, dijeron lo siguiente:

“¡Cuánto debe lamentar el Liverpool haber dejado marchar a Luis Díaz el verano pasado! El extremo colombiano, sin duda, quería irse de Anfield, pero ver cómo ha triunfado en el Bayern de Múnich debe ser doloroso para los aficionados de Merseyside, sobre todo teniendo en cuenta el contraste entre la exitosa temporada de Díaz y las dificultades que afrontó el equipo de Arne Slot para defender su título de la Premier League", analizaron.

Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez es uno de los goleadores del momento en Europa-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Luis Javier Suárez es uno de los goleadores del momento en Europa-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Luis Suárez, el delantero colombiano que Sporting de Lisboa fichó desde Granada, quedó octavo después de marcar 38 goles en todas las competiciones, 28 de ellos en 32 partidos de liga, además de ocho asistencias, según GOAL. Luka Modric fue noveno por su aporte en Milan a los 40 años, aunque el club italiano se desinfló al final y quedó fuera de los puestos de clasificación a la Liga de Campeones.

Al hablar del delantero colombiano, recordaron el momento cuando llegó a reemplazar al sueco Viktor Gyökeres

“Sustituir a Viktor Gyokeres en el Sporting CP se presentaba como una tarea titánica, pero nadie pareció advertirle a Luis Suárez. Fichado del Granada tras ser el máximo goleador de la segunda división española en la temporada 2024-25, Suárez ocupó el lugar de Gyokeres e inmediatamente se propuso igualar el sensacional ritmo goleador del sueco en Lisboa”, dijeron.

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