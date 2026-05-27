Colombia

Colpensiones podría pagar más de $17 millones por la muerte de un afiliado o familiar: el subsidio aplica en estos casos

Las solicitudes de apoyo económico para cubrir gastos de sepelio deben cumplir criterios específicos y presentar documentación original, ya que solo quienes demuestren los requisitos acceden a la suma más alta, equivalente a diez salarios mínimos

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Colpensiones aplica desde enero el reajuste automático de las mesadas pensionales para más de 1,8 millones de beneficiarios en el país- crédito Colpensiones (Colprensa)/VisualesIA
El auxilio funerario de Colpensiones sigue vigente en Colombia y es uno de los apoyos económicos más altos del sistema pensional - crédito Colpensiones (Colprensa)/VisualesIA

El auxilio funerario de Colpensiones continúa vigente en Colombia y se posiciona entre los apoyos económicos más altos que otorga el sistema pensional. Sin embargo, pocos conocen que la entidad tiene reservado un gran monto para ciertos afiliados que cumplan con condiciones muy específicas.

La compensación económica más alta que entrega Colpensiones por auxilio funerario se otorga exclusivamente a quienes costean el sepelio de un afiliado o pensionado con los ingresos más elevados dentro del sistema. En estos casos, el monto puede alcanzar los $17.509.050, cifra que corresponde a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes y representa el límite superior del beneficio.

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Esta suma máxima solo se concede si el fallecido tenía un último salario cotizado o una mesada pensional equivalente a ese tope o superior, de acuerdo con la normativa vigente. Quienes reciban menos ingresos verán reflejado un auxilio proporcionalmente menor, pero nunca por debajo de cinco salarios mínimos legales.

El monto máximo del auxilio funerario de Colpensiones alcanza $17.509.050 para quienes costean funerales de afiliados con ingresos elevados - Luis Jaime Acosta/Reuters
El monto máximo del auxilio funerario de Colpensiones alcanza $17.509.050 para quienes costean funerales de afiliados con ingresos elevados - Luis Jaime Acosta/Reuters

Para acceder a la cifra máxima, el solicitante debe demostrar, con documentos originales y sellados, que pagó el costo total del funeral de un afiliado o pensionado que cumplía con los requisitos de cotización o pensión. El proceso de verificación por parte de Colpensiones es estricto y exige que la totalidad de los pagos esté debidamente soportada.

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¿Quién puede reclamar el auxilio funerario de Colpensiones?

El subsidio puede ser solicitado tanto por familiares directos —como cónyuge, compañero permanente o hijos— como por personas ajenas o empresas funerarias. Lo único indispensable es presentar la documentación que acredite el pago del sepelio y comprobar la relación con la persona fallecida, si corresponde.

Colpensiones reconoce el pago a cualquier persona natural o jurídica que haya asumido los gastos, siempre que se cumpla la condición de que el fallecido estuviera afiliado activo o pensionado dentro del sistema.

Nombramientos en la administración pública durante el periodo electoral pueden acarrear sanciones disciplinarias por incumplimiento normativo - crédito Procuraduría General de la Nación
Para recibir el mayor auxilio funerario, el solicitante debe demostrar el pago total del funeral con documentación original y sellada - crédito Procuraduría General de la Nación

Para iniciar el proceso, el interesado debe descargar y diligenciar los formularios oficiales de solicitud y cuenta de pago. Después, es obligatorio presentar los siguientes documentos:

  • Documento de identidad del solicitante
  • Registro civil de defunción con expedición menor a tres meses
  • Factura original y cancelada de los gastos funerarios
  • Certificación del plan exequial, si aplica
  • Formularios debidamente diligenciados

En caso de que el servicio haya sido cubierto total o parcialmente por un seguro, se debe adjuntar la certificación con el desglose de valores abonados.

¿En qué situaciones Colpensiones entrega el auxilio funerario?

La reforma pensional en Colombia establece la Doble Asesoría y el 16 de julio de 2026 como claves para el cambio de régimen - crédito Colpensiones
Colpensiones otorga el auxilio funerario tanto a familiares directos como a personas ajenas o empresas funerarias según los requisitos del sistema - crédito Colpensiones

El pago se autoriza únicamente si el difunto era pensionado de la entidad, se encontraba cotizando activamente o cumplía todas las condiciones exigidas por el sistema pensional. La verificación de estos requisitos es previa a cualquier desembolso.

El trámite es presencial y se realiza en los puntos de atención de Colpensiones, donde el solicitante presenta la documentación y espera la notificación sobre la decisión administrativa. Una vez aprobada, se informa el procedimiento para recibir el dinero.

En resumen, el auxilio funerario de Colpensiones puede ser solicitado por cualquier persona o entidad que haya costeado el funeral de un afiliado o pensionado, con montos que oscilan entre cinco y diez salarios mínimos. El pago máximo, superior a quince millones de pesos, se reserva para quienes asumen los gastos de personas con las pensiones o sueldos más altos, bajo estricta comprobación documental y cumplimiento de los requisitos legales.

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ColpensionesSubsidio funerarioSeguro funerario ColombiaCostos de sepelio en ColombiaColombia-noticias

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