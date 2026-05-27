Colombia

Paloma Valencia habló de Gustavo Petro y su presunta participación en política: “Aquí están ocurriendo cosas preocupantes”

En entrevista con Infobae Colombia, la candidata del Centro Democrático calificó la situación como vergonzosa y afirmó que en el país nunca se había visto a ministros participando en política

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Paloma Valencia y Gustavo Petro - crédito Luisa González/REUTERS/Presidencia
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Luisa González/REUTERS/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido acusado por distintos sectores políticos de intervenir en asuntos electorales, debido a sus publicaciones y declaraciones relacionadas con el proceso electoral en el país.

La publicación más cuestionada ha sido la que hace referencia a la multitud que acompañó al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en Barranquilla.

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En entrevista con Infobae Colombia, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, se refirió a este tema y afirmó que el jefe de Estado “no ha hecho nada más que participar en política”. También señaló que no es solo el mandatario, sino todo su Gobierno.

Paloma Valencia aseguró que no encuentra posturas de Juan Daniel Oviedo que afecten su trabajo conjunto - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, se refirió a este tema y afirmó que el jefe de Estado “no ha hecho nada más que participar en política” - crédito Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

La aspirante calificó la situación como vergonzosa y afirmó que en el país nunca se había visto a ministros en esa posición. También mencionó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Recientemente, la Procuraduría abrió investigación contra el funcionario por sus declaraciones durante un evento oficial realizado en el municipio de Coyaima, en el departamento de Tolima.

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“El presidente no ha hecho sino participar en política, él y todo su gobierno. Lo que vemos en Colombia es vergonzoso. Nunca antes se había visto a ministros yendo a las regiones a hacer campaña por sus candidatos, como el ministro de Salud”, aseveró.

En sus declaraciones, Valencia afirmó que nunca antes se había visto que un Gobierno “financiara las tarimas de los candidatos” y señaló que el candidato Iván Cepeda no ha reportado los costos de las tarimas utilizadas en su campaña.

“Nunca antes el propio Gobierno había financiado las tarimas de los candidatos. El candidato Cepeda ni siquiera ha reportado el valor de las tarimas en sus costos de campaña. Aquí están ocurriendo cosas preocupantes”, expresó.

La candidata presidencial del Centro Democrático señaló a Infobae Colombia que han advertido sobre esta situación, debido a que, según sus palabras, se ha combinado con otras formas de presión.

Paloma Valencia afirmó que nunca antes se había visto que un Gobierno “financiara las tarimas de los candidatos” y señaló que el candidato Iván Cepeda no ha reportado los costos de las tarimas utilizadas en su campaña - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Paloma Valencia afirmó que nunca antes se había visto que un Gobierno “financiara las tarimas de los candidatos” y señaló que el candidato Iván Cepeda no ha reportado los costos de las tarimas utilizadas en su campaña - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“En municipios apartados, los grupos ilegales obligan a votar por Cepeda y la respuesta del Gobierno es liberar más delincuentes. Quieren soltar a los de Medellín y al Clan del Golfo para tener todo ese territorio haciendo proselitismo armado”, aseveró Valencia.

Por este motivo, cuestionó al candidato Iván Cepeda por sus pronunciamientos en su cuenta oficial de X, en los que rechaza esos supuestos apoyos. Afirmó que lo que está ocurriendo en el país es una vergüenza.

“Y la solución es que Iván Cepeda publica en X que rechaza esos apoyos. Es una vergüenza lo que ocurre en el país”, expresó.

Paloma Valencia afirmó que el Gobierno nacional habría hecho un pacto con la criminalidad que, según ella, permite “gozar del apoyo de grupos criminales para ganar las próximas elecciones” en Colombia.

“El Gobierno hizo un pacto con la criminalidad que hoy les permite gozar del apoyo de grupos criminales para ganar las elecciones”, indicó.

La candidata presidencial aseguró a Infobae Colombia que el supuesto fraude por parte del Gobierno nacional no se da en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino, según Paloma Valencia, en los territorios y a través de recursos públicos.

Paloma Valencia aseguró a Infobae Colombia que el supuesto fraude por parte del Gobierno nacional no se da en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino, según Paloma Valencia, en los territorios y a través de recursos públicos - crédito Colprensa
Paloma Valencia aseguró a Infobae Colombia que el supuesto fraude por parte del Gobierno nacional no se da en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino, según Paloma Valencia, en los territorios y a través de recursos públicos - crédito Colprensa

“Debemos ser claros: el fraude de este Gobierno ocurre no en la Registraduría, sino en los territorios y con recursos públicos, donde los grupos ilegales presionan y el dinero público se usa para torcer la voluntad electoral y financiar esa campaña”, puntualizó.

La candidata Paloma Valencia señaló que, en caso de llegar a la Presidencia de Colombia, su política en materia de seguridad será integral. Afirmó que en el país se está perdiendo la juventud.

“Nuestra política de seguridad es la seguridad total y comienza por desmantelar la paz total de Iván Cepeda, que ha llevado a más de cuarenta mil homicidios, de los cuales veintiún mil son jóvenes. Este país está perdiendo a su juventud. Actuaremos siempre en el marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, aseveró.

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