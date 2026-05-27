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Este es el salario de Néstor Lorenzo: figura entre los 15 entrenadores con mejor salario en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El seleccionador de nacionalidad argentina no tiene definida su continuidad después de la Copa del Mundo y rumores apuntan a fin del ciclo tras cuatro años

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Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - El entrenador de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, da una rueda de prensa - Bogotá, Colombia - 14 de mayo de 2026 El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, durante una rueda de prensa REUTERS/Luisa González
Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - El entrenador de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, da una rueda de prensa - Bogotá, Colombia - 14 de mayo de 2026 El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, durante una rueda de prensa REUTERS/Luisa González

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, figura entre los técnicos mejor pagados que participarán en el Mundial 2026, de acuerdo con Finance Football.

Con un salario anual de 2 millones de euros, ocupa el puesto 15 en el listado global y estará al frente del equipo colombiano en su regreso al torneo, mientras sigue sin definirse la extensión de su contrato luego del campeonato.

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El salario anual de Néstor Lorenzo como seleccionador nacional es de 8.542 millones de pesos colombianos, lo que lo sitúa en la mitad superior del ranking de entrenadores del próximo Mundial. Su contrato con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) concluye al término de julio de 2026, y hasta ahora no está confirmada su continuidad después del certamen.

Según Finance Football, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, lidera el ranking con un sueldo anual de 10 millones de euros. Julian Nagelsmann, técnico de Alemania, se ubica en segundo lugar con 7 millones de euros, mientras que Mauricio Pochettino, al mando de Estados Unidos, ocupa la tercera posición con 6 millones de euros.

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El proceso de Néstor Lorenzo acumula cuatro años de trabajo - crédito FCF
El proceso de Néstor Lorenzo acumula cuatro años de trabajo - crédito FCF

La lista expone la creciente presencia de entrenadores extranjeros en diferentes selecciones nacionales rumbo al torneo. Thomas Tuchel dirige a Inglaterra con 5,8 millones de euros al año, ubicándose en la cuarta posición. Compartiendo el quinto puesto, Roberto Martínez (Portugal) y Fabio Cannavaro (Uzbekistán) perciben 4 millones de euros anualmente.

Entre los sudamericanos, Marcelo Bielsa (Uruguay) y Gustavo Alfaro (Paraguay) figuran entre los diez primeros, con 3 millones de euros y 2,5 millones de euros respectivamente. El argentino Lionel Scaloni, actual campeón con Argentina, aparece en el puesto 14, con un salario de 2,3 millones de euros, ligeramente por encima de Lorenzo.

Por su parte, Néstor Lorenzo comparte el decimoquinto lugar del ranking junto a Sebastián Beccace (Ecuador), Luis de la Fuente (España) y Jürgen Klinsmann (Corea del Sur), todos con un sueldo anual de 2 millones de euros, de acuerdo con Finance Football.

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