Presidente de la Cámara estalló contra Dilian Francisca Toro: la acusó de tener un “desgobierno” por ola de violencia en la región

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, lanzó duras críticas contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señalándola como la principal responsable de la crisis de seguridad y violencia que afecta al departamento. En una publicación en su cuenta de X, el congresista reaccionó al mensaje del presidente Gustavo Petro sobre el orden público en el Valle y el Cauca, acusando a la gobernadora de un “desgobierno” prolongado.

Julián López escribió en su cuenta de X: “Así es, presidente Gustavo Petro. En el Valle del Cauca llevamos más de una década de desgobierno y politiquería, bajo el liderazgo de Dilian Francisca. Las cifras son contundentes: más de 23.000 homicidios. Esta crisis no es nueva. Hoy pretenden lavarse las manos y trasladar responsabilidades al Gobierno nacional”.

El congresista compartió junto a su mensaje una tabla que ilustra la evolución de varios delitos en la región entre 2016 y 2025, detallando cifras alarmantes en áreas como homicidios, amenazas, delitos sexuales y extorsión. En cuanto a homicidios, por ejemplo, se reportaron 22.898 casos en este periodo, destacando picos en 2020 y 2021 con 2.560 y 2.220 muertes, respectivamente, —la imagen no tiene indicadores de una fuente que haya reportado dichos datos—.

La crítica de López no solo se centra en la gestión de Toro en el ámbito de seguridad, sino en lo que él considera una política de ‘lavado de manos’ por parte de la gobernadora, que, según él, no asumió su responsabilidad frente a la grave situación de orden público.

Julián López lanzó las pullas contra la gobernadora luego de que el presidente Petro señalara en la misma red social la presencia histórica del narcotráfico en el Valle del Cauca y en el Cauca, y resaltó los esfuerzos del Gobierno nacional en el control de los puertos y la lucha contra las bandas criminales.

En su mensaje, el mandatario afirmó que “las fuerzas que chocan contra la sociedad en el Cauca, no están en negociaciones con el Gobierno, no las queremos en negociaciones, porque son grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena”.

También afirmó que los recursos ilícitos se transforman en dinámicas económicas visibles, al indicar que “el dinero que se lava en el Valle se convierte en complejos procesos de urbanización que la fiscalía debe investigar”.

La pelea entre el presidente de la Cámara y la gobernadora no es nueva: así está tejido este conflicto

El enfrentamiento entre Julián López y Dilian Francisca Toro se elevó tras la negativa del Partido de la U a otorgar el aval político a López para las elecciones de 2026. El congresista, que buscaba revalidar su curul, calificó la decisión como un acto autoritario y sin precedentes en la historia del partido.

Todo inició cuando explotó con una crisis interna en la colectividad, el congresista anunció la creación de un nuevo movimiento dentro del partido llamado “Nueva U”. Esto provocó la sanción por parte del Comité de Ética del partido, que le retiró la voz y el voto durante tres meses, acusándolo de doble militancia, pero López rechazó la sanción, tildándola de persecución política, e hizo caso omiso, al continuar con sus labores legislativas.

Además, el 16 de diciembre de 2025, López presentó su renuncia irrevocable al Partido de la U, anunciando su intención de mantenerse como presidente de la Cámara de manera independiente y de postularse a la Gobernación del Valle en 2027, bajo una corriente de centro-izquierda.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, por su parte, sostuvo que la decisión de negar el aval fue tomada exclusivamente por el Comité de Ética, sin su intervención, y desestimó las acusaciones de persecución, al defender que las decisiones se ajustan a los estatutos del partido.