Michelle Orozco reveló detalles del tratamiento que está recibiendo para su problema de salud: “A ver si logro llegar al 2026”

La actriz de ‘La vendedora de rosas’ abrió su corazón en redes sociales al contar cómo enfrenta la enfermedad que le afecta la piel, mostrando el lado más humano y valiente de su día a día

Michelle Orozco comparte su lucha
Michelle Orozco comparte su lucha contra la urticaria crónica y emociona a sus seguidores - crédito @michell_orozc0/IG

La actriz Michelle Orozco ha generado inquietud entre sus seguidores tras revelar que padece urticaria crónica, una enfermedad cutánea que le fue diagnosticada hace tres meses.

En un reciente mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de cuatrocientos mil seguidores, la intérprete de producciones como La vendedora de rosas y Tía Alison compartió detalles sobre su estado actual y el tratamiento que está recibiendo, lo que ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales.

En su más reciente actualización, Orozco comunicó que, tras un periodo de tres meses desde el diagnóstico, finalmente recibió el medicamento indicado para tratar su condición con el que espera encontrar recuperación o, incluso, la solución definitiva.

La actriz expresó que “es un día muy especial para mí. Después de tres meses con el diagnóstico de urticaria crónica espontánea promax, por fin me van a poner el medicamento que me va a quitar esto por completo. Vean, hoy amanecí con la cara un poquito brotada. La pierna hoy también me amaneció bien brotada".

El valiente testimonio de Michelle
El valiente testimonio de Michelle Orozco sobre su tratamiento para la urticaria crónica - crédito Michell Orozco / Instagram

Este avance representa un paso significativo en su proceso de recuperación, ya que la aplicación del tratamiento busca mejorar progresivamente el estado de su piel.

La urticaria crónica se trata primero con la primera línea de medicación, que son los antihistamínicos, a la cual mi cuerpo tampoco quiso responder hasta tener que llegar a este medicamento que es, digamos, para los casos más difíciles que no responden a todas estas cosas anteriores", comentó la actriz en el video en el que dejó ver todo el proceso.

La urticaria crónica es una alergia que se manifiesta a través de ronchas rojas y picazón intensa en diferentes partes del cuerpo, sus síntomas requieren la intervención de profesionales de la salud, pero Orozco ha explicado a sus seguidores que desconoce la causa exacta de la reacción de su piel, aunque ha señalado que el estrés elevado y la ansiedad podrían haber influido en el desarrollo de la enfermedad y a medida que ha avanzado le ha tocado recurrir a diferentes tratamientos con el fin de remover la enfermedad completamente porque no puede ni dormir.

Lo que me van a hacer, que es una aplicación subcutánea de medicamento biológico. El medicamento se llama Omalizumab, que es un anticuerpo que básicamente se encarga de bloquear en mi cuerpo la inmunoglobulina para que yo no me brote", indicó Michelle, mientras mostraba el documento con información de lo que le iba a realizar.

Seguido a esto, Michelle indicó que le aplicaron unas inyecciones en el estómago y le dieron el alta.

Además, compartió cuáles son las actividades que tiene planeado hacer ahora que esté libre de cuidados por su tratamiento de salud y también las comidas que quiere ingerir porque llevaba tiempo evitándolas para no aumentar la alergia.

“Estoy en casa con mis respectivas dos puñaladas (muestra los puntos en donde le aplicaron el medicamento). Tengo muchas ganas de celebrar esto. Estoy muy, muy, muy feliz y, nada, con muchas ganas de ya poder volver a mi vida normal, poder comeeer. Creo que voy a comer una hamburguesa pa’ celebrar, de tomarme una Pola, ¡Dios mío! Yo no sé lo que es un buñuelo, no sé lo que es una cerveza. Increíble", dijo la actriz en el clip.

Finalmente, Orozco mencionó cuál es el paso a seguir y lo que debe esperar con el tratamiento.

Todavía no lo hemos logrado. El doctor me dijo que igual es un proceso, que no es como que hoy ya me inyecto esto y ya estoy sana. No, obviamente es un proceso, pero eso sí, ya estoy un pasito más cerca de estar completamente sana y eso me hace muy feliz", puntualizó.

Michell Orozco compartió el proceso
Michell Orozco compartió el proceso en el que está trabajando para mejorar su salud - crédito @michell_orozc0/Instagram

Además de su trayectoria en la actuación, Michelle Orozco se ha consolidado como creadora de contenido, manteniendo informada a su audiencia sobre los aspectos más relevantes de su vida cotidiana. La transparencia con la que ha abordado su diagnóstico y tratamiento ha generado una amplia conversación en plataformas digitales, donde sus seguidores han seguido de cerca los avances y desafíos que enfrenta en su recuperación.

