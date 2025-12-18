Colombia

Medellín es la segunda ciudad más feliz del planeta, según revista Time Out: cuál es la razón

La publicación destacó la calidad de vida, la oferta gastronómica y los espacios públicos valorados por sus ciudadanos

Medellín fue reconocida como la
Medellín fue reconocida como la segunda ciudad más felliz del mundo, según Time Out - crédito Juan David Duque/Reuters

Abu Dabi, en los Emiratos Árabes encabeza el listado de las ciudades más felices del mundo, seguido por Medellín y Cape Town, según reveló una encuesta global de la revista turística TimeOut.

El ranking, fundamentado en las respuestas de 18.000 personas residentes en distintas regiones del planeta, posicionó a Medellín como la segunda ciudad más feliz del mundo y la única de Colombia incluida en la selección.

El informe de TimeOut señaló que la clasificación va más allá de parámetros convencionales y evalúa la percepción de bienestar, la calidad de vida, la facilidad para moverse, la oferta cultural y la accesibilidad a espacios públicos.

De acuerdo con el medio, casi 97% de los habitantes de Medellín afirmaron sentirse felices viviendo en la ciudad, y destacaron la variedad gastronómica, las opciones de actividades tanto diurnas como nocturnas y la presencia de espacios verdes.

Medellín es la segunda ciudad
Medellín es la segunda ciudad del planeta más feliz - crédito TimeOut

Sobre los antioqueños satisfechos con su ciudad, el medio redactó en su informe de las 20 ciudades más felices del mundo: “. ¿Y quién puede culparlos? Hay mucho por lo que sonreír en esta animada ciudad colombiana, desde su vibrante vida nocturna hasta su clima eternamente primaveral. Según los habitantes locales, es la ciudad más verde del mundo, y este año también fue clasificada como la tercera mejor ciudad para comer".

El primer lugar del ranking lo ocupa Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, donde el 99% de sus ciudadanos reportaron sentirse satisfechos con su calidad de vida. La capital de Sudáfrica, Cape Town, se ubicó en el tercer puesto.

El listado evidenció la fuerte presencia de ciudades emergentes y economías no tradicionales, con Ciudad de México en el cuarto lugar, respaldada por una oferta cultural reconocida internacionalmente y la variedad de espacios emblemáticos como Coyoacán, Polanco y el Centro Histórico.

Los mejores lugares para visitar en Medellín, según Metrocuadrado

Medellín consolida su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, según un ranking de Metrocuadrado, publicado el a finales de noviembre de 2025.

Durante 2023, la ciudad registró más de 1,2 millones de visitantes, la cifra más alta del país ese año, de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El informe destaca zonas y sitios emblemáticos de la capital antioqueña que influyen en el atractivo turístico y en la valorización inmobiliaria.

De acuerdo con Metrocuadrado, el barrio El Poblado se ha consolidado como el principal centro del turismo y la modernidad en la ciudad. Este sector destaca por su entorno urbano, su exclusividad y la variedad de opciones para residentes y visitantes.

La ciudad fue nominada en
La ciudad fue nominada en la categoría Programa Líder Mundial de Empoderamiento Comunitario Sostenible por su Programa de Legado - crédito iStock

Entre los sitios de mayor interés en El Poblado sobresale Provenza, un sector reconocido por su oferta gastronómica, comercios de diseño local y ambiente seguro. Según la publicación, “Provenza se ha convertido en un refugio para los amantes de la buena comida y el diseño, con calles arboladas y una atmósfera bohemia”.

Otro punto estratégico es la Milla de Oro, principal distrito financiero y comercial de Medellín. Allí se ubican sedes de grandes empresas, hoteles de lujo, centros comerciales como Santafé y Oviedo, y amplias zonas verdes como el Parque Lineal La Presidenta.

Este entorno contribuye tanto a la calidad de vida como al atractivo para los inversionistas. Metrocuadrado indicó que “vivir cerca de la Milla de Oro ofrece ventajas incomparables, que se reflejan en la alta valorización de las propiedades en esta área”.

La ciudadana norteamericana destacó la
La ciudadana norteamericana destacó la comida en Colombia, y la experiencia en sitios como el Museo del Castillo en Medellín - crédito mirahannahmiller/Instagram

En materia cultural, el Museo El Castillo figura entre los sitios destacados por su arquitectura de estilo gótico medieval y su propuesta de actividades vinculadas al arte y la historia. El inmueble, convertido en museo tras haber sido residencia privada, alberga jardines y una agenda cultural permanente. La cercanía a este centro cultural agrega valor residencial y turístico a la zona.

Parque Lleras completa el listado de lugares representativos en El Poblado, posicionándose como el núcleo principal de la vida nocturna. Rodeado de bares, restaurantes y discotecas, el parque es identificado por Metrocuadrado como “uno de los puntos más vibrantes e icónicos”, atrayendo tanto a locales como a turistas en busca de experiencias diversas.

El crecimiento y desarrollo de Medellín en los últimos años han impulsado una fuerte valorización inmobiliaria y un auge en el sector turístico. Según Coordenada Urbana y el Dane, en 2023 la ciudad experimentó la construcción de más de 15.000 viviendas nuevas y registró un índice de valorización predial del 4,64%, ubicándose entre las ciudades con mayor crecimiento de Colombia. En particular, El Poblado presentó una valorización superior al 20%, liderando la tendencia en la capital antioqueña.

