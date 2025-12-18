Helicópteros MI-17: Vertol Systems, la empresa estadounidense que puso en aprietos a varios funcionarios del Ministerio de Defensa

Vertol Systems fue protagonista en 2022 de la polémica reubicación de 50 migrantes venezolanos y colombianos a Martha’s Vineyard, financiada por el estado de Florida - crédito Ricardo Arduengo/Reuters

Vertol Systems es la empresa de origen estadounidense que puso en serios aprietos a varios funcionarios de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa, que además involucra a sus representantes en Colombia.

La polémica surgió tras la declaración de incumplimiento de un contrato valorado en USD32 millones para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17 al servicio del Ejército Nacional.

El Ministerio de Defensa inició un proceso sancionatorio luego de que se confirmaran varias irregularidades en la ejecución del convenio, cuyo objetivo era garantizar la operatividad de la flota de las aeronaves.

El Ministerio de Defensa de Colombia detectó irregularidades en la ejecución del convenio con Vertol Systems para garantizar la operatividad de aeronaves rusas - crédito Fuerzas Militares

La otra polémica que vincula a Vertol Systems

Esta compañía, que se presenta como especializada en operaciones aéreas, mantenimiento y entrenamiento de pilotos, también fue protagonista en el año 2022 de un polémico hecho en Estados Unidos relacionado con la reubicación forzosa de migrantes latinoamericanos.

Según una publicación de The New York Times del 4 de octubre de 2022, el entonces gobernador de Florida, Ron DeSantis, habría realizado dos pagos—por USD615.000 y USD950.000—a Vertol Systems como parte del programa estatal que trasladó a 50 migrantes indocumentados de Venezuela y Colombia a la isla de Martha’s Vineyard.

De acuerdo con la directora de comunicaciones del gobernador DeSantis, Taryn Fenske, estos vuelos formaban parte de una estrategia oficial para trasladar inmigrantes desde estados republicanos a jurisdicciones demócratas autodenominadas “destinos santuario”.

La iniciativa fue duramente criticada en el plano nacional. El entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la maniobra como un uso político de personas vulnerables, argumentando que las autoridades estaban “jugando a la política con seres humanos, utilizándolos como accesorios”, de acuerdo con declaraciones recogidas por The New York Times.

Investigaciones posteriores, como la difundida por el medio independiente American Oversight, señalaron que los migrantes desconocían tanto el destino como las verdaderas razones de los vuelos.

Vertol Systems enfrenta un proceso sancionatorio en Colombia por incumplimiento de un contrato de USD32 millones para el mantenimiento de helicópteros MI-17 - crédito Isabel Infantes/ Reuters

Además, que habrían sido engañados con promesas de ayuda para la regularización de su situación y ofertas de trabajo antes de ser abandonados en el lugar de destino.

Por su parte, El Tiempo reveló memos, órdenes de requisición, facturas de pago, autorizaciones y el contrato del Estado de Florida con Vertol Systems, detallando que el “Proyecto 1” contemplaba la reubicación de hasta 50 personas a Massachusetts o a otro estado del noreste, por un importe de USD615.000.

La relación de Vertol Systems con la política republicana en Florida se evidenció también en información publicada por el Miami Herald el 23 de septiembre de 2022.

Ese medio relató que Larry Keefe, entonces funcionario clave de la administración de DeSantis, habría representado a la compañía en al menos 10 litigios entre 2010 y 2017.

Además, el representante federal Matt Gaetz también habría defendido a la empresa en dos demandas de 2010, y tanto Vertol como su propietario, James Montgomerie, habrían realizado donaciones por un total de USD27.000 a políticos y comités republicanos desde el año 2005.

En Colombia, El Tiempo reveló la existencia de diversas alertas sobre la idoneidad de Vertol para ejecutar el contrato de mantenimiento, que en los últimos días logró importantes capturas y avance en el proceso judicial.

Tres altos funcionarios fueron capturados y acusados de tráfico de influencias, falsedad documental y peculado por la manipulación de un contrato millonario con la empresa encargada del mantenimiento de los helicópteros Mi-17 - crédito redes sociales

El taller asociado para la ejecución de las labores de overhaul, MI Series Personnel & Parts LLC, radicado en Key Biscayne y representado legalmente por Carlos Martín Uribe Forero, fue especialmente cuestionado por el fabricante de los helicópteros, NHC Mil & Kamov SAS.

El 5 de noviembre de 2024, este último habría remitido una carta al entonces director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, advirtiendo que el taller carecía de la documentación, certificaciones y personal necesario para realizar las reparaciones, y declarando que no asumiría responsabilidades en materia de seguridad, según citó el medio mencionado.

Los cuestionamientos terminaron siendo una realidad, hasta el punto que escaló a instancias judiciales con la captura, el 16 de diciembre de 2025, del oficial del Ejército Julián Ferney Rincón Ricaurte; Hugo Alejandro Mora, integrante de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio.

Así lo informó la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, señalando que faltan por ejecutar dos órdenes de captura internacionales emitidas contra Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, ambos vinculados a la operación de Vertol Systems y el taller MI Series.

La funcionaria explicó que el caso sigue en trámite en un despacho especializado en investigaciones por corrupción pública y que se centra en las supuestas irregularidades en la adjudicación e incumplimiento del contrato para la reparación de los helicópteros MI-17.