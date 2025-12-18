Colombia

Gustavo Petro se pronunció tras decisión de enviar a la cárcel a exministros de su gabinete por escándalo de la Ungrd: “Ojalá tuviera un detector”

El presidente de la República recordó al exdirector de la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López, como el eslabón principal del megacaso de corrupción al interior del Gobierno

Guardar
El caso de la Ungrd
El caso de la Ungrd permeó las estructuras del Gobierno de Gustavo Petro, pues dos de sus exministros fueron enviados a la cárcel - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

La decisión de la justicia que envió a la cárcel el jueves 18 de diciembre de 2025 a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por corrupción en la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Invías, provocó una dura reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, que abordó el tema durante un encuentro con la directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, Eva Carolina Madrid.

En sus palabras, el jefe de Estado no solo reconoció la gravedad de los hechos, sino que expuso la persistencia de estructuras corruptas dentro del Estado y la dificultad de erradicarlas. Contrario a lo que decía en julio de 2024, cuando desvirtuaba las acusaciones contra los entonces titulares de Hacienda y del Interior, investigados por concierto para delinquir, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Bonilla es ingenuo, le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión, porque la extorsión no solo viene del extorsionado, sino del extorsionista, pero no me meto en eso porque es un tema de investigación”, afirmó el gobernante durante la reunión. Esta declaración hizo énfasis en la existencia de dinámicas de corrupción que, según el presidente, trascienden a los individuos y se enraízan en las instituciones, como habría ocurrido con la entidad de la gestión del riesgo.

Pese a que la Fiscalía solicitó detención domiciliaria para los exministros, la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó su traslado a prisión. El riesgo, según la togada, no está vinculado a la movilidad física, sino a la capacidad de organización e intermediación de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública; y añadió que la medida de aseguramiento en un centro penitenciario es adecuada, necesaria y proporcional.

Los exministros Luis Fernando Velasco
Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla irán a prisión mientras avanza el caso de corrupción en la Ungrd y el Invías - crédito Mariano Vimos - Lina Gasca/Colprensa

Gustavo Petro apuntó a Olmedo López como el máximo responsable del escándalo en la Ungrd

Al referirse al caso específico de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y que se convirtió en el testigo estrella del entramado que quedó al descubierto desde el 22 de febrero de 2024, Petro detalló el origen y la continuidad de las prácticas ilícitas. Aunque con ello trató de desligarse de alguna indicación dada por su parte, en relación con una supuesta instrucción para beneficiar a congresistas a cambio de su apoyo a reformas impulsadas por el Ejecutivo.

“El tema se llama Olmedo, en este caso. Y Olmedo, que conocí en alguna campaña electoral en Antioquia, nosotros tenemos dificultades en Antioquia siempre por la composición política de la sociedad antioqueña, entonces el señor Olmedo usó de eso una de estas estructuras que ya estaba en la Ungrd, de lo que se roba la plata en la Ungrd ya estaba ahí y lo había hecho, otra vez le tengo que decir, por centenares de miles de millones de pesos o billones”, explicó.

El presidente Gustavo Petro señaló
El presidente Gustavo Petro señaló a Olmedo López como el culpable del escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito redes sociales

En ese sentido, el mandatario atribuyó la permanencia de estos esquemas a la continuidad de prácticas previas, al señalar que el contexto político influye en la percepción y el manejo de la corrupción. “Lo que pasa es como eso sucede en una época política diferente, pues uno se lo explica”, sostuvo el mandatario, que evidenció la dificultad de transformar estructuras arraigadas en el organigrama estatal y que, según él, no llegaron con su Gobierno, sino desde antes.

El presidente, al que se le vio molesto con esta situación, fue enfático al condenar la complicidad de funcionarios actuales con redes corruptas preexistentes. “Es el que funcionarios del actual Gobierno, en vez de destruir la mafia interna, la usen para sí mismos. Pues se va, se va. Aquí no queda”, sentenció el jefe de Estado, que marcó distancia respecto a quienes, según él, traicionan la confianza depositada en el servicio público.

Finalmente, el jefe de Estado reconoció la complejidad de identificar a los corruptos antes de que accedan al poder. “Yo ojalá tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes. Pero hay gente que, en general, llega con buena intención y el poder los corrompe”, concluyó Petro, que afronta el que es considerado el escándalo de corrupción más grande del último tiempo, y que podría alcanzar estimaciones cercanas a los 1,2 billones de pesos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCorrupción en ColombiaEscándalo en la UngrdUnidad Nacional de Gestión del RiesgoInvíasRicardo BonillaLuis Fernando VelascoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Educación tomó medidas por crisis institucional en la Universidad del Atlántico, este fue el rector que designó

La decisión se dio tras una vigilancia especial y en medio de un pulso judicial, luego de que el Gobierno señalara fallas administrativas y financieras en la institución

Ministerio de Educación tomó medidas

Aspirantes presidenciales de la Gran Consulta enviaron mensaje a los empresarios que se reunieron con Iván Cepeda: “Después no se quejen”

Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas cuestionaron la estrategia del candidato del Pacto Histórico

Aspirantes presidenciales de la Gran

Polémica disputa entre el concejal Andrés Gury Rodríguez e hinchas del Medellín: uno de ellos usó una bengala

El polémico cabildante estuvo en el estadio Atanasio Girardot por la final de la Copa Colombia, en la que discutió con un grupo de aficionados al final del encuentro

Polémica disputa entre el concejal

Tras polémico correo, el Gobierno Petro aclaró qué pasará con los pagos a los contratistas del Estado en diciembre de 2025

La controversia por los desembolsos reavivó el debate sobre la gestión de fondos públicos y la confianza en la actual administración

Tras polémico correo, el Gobierno

Se registró un sismo de magnitud 3.7 en Santander

El movimiento telúrico comenzó a las 15:38 (hora local)

Se registró un sismo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró ‘sold out’ para

Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

Beéle y Elvis Crespo rindieron homenaje a Jorge Barón con nueva canción de Navidad: “La patadita de la buena suerte”

Deportes

Con video en blanco y

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate

Así quedó la lista de campeones en el fútbol colombiano tras la final de Copa Colombia: Atlético Nacional, el más veces campeón

Figura de Santa Fe llegaría al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal