Colombia

El mejor pueblo de Boyacá que tiene parada del tren y es ideal para los alumbrados de Navidad, según la IA

A pocas horas de Bogotá, un municipio se destaca cada diciembre como uno de los destinos más populares para quienes buscan ambiente festivo, alumbrados y tranquilidad lejos de la ciudad

Guardar
En las cercanías de Bogotá,
En las cercanías de Bogotá, la temporada decembrina convierte a ciertos municipios en puntos de gran interés para quienes buscan nuevas experiencias y tradiciones durante las fiestas - crédito Nuestra Colombia / Facebook y Paz del Río, Boyacá / Página web

En esta época del año, los alumbrados y los destinos tranquilos cerca de la naturaleza se convierten en una de las elecciones más apetecidas por familias que buscan alternativas fuera de las grandes ciudades.

Para quienes desean recorrer un municipio lejos del ruido y con una tradición luminosa especial, Corrales, en Boyacá, aparece como una de las opciones favoritas según la inteligencia artificial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Reconocido como el “municipio luz de Colombia” por sus alumbrados navideños, Corrales inició su espectáculo de luces el 7 de diciembre de 2025 y organizó una agenda que incluye:

  • La decoración de sus fachadas coloniales.
  • Calles empedradas.
  • El parque principal del pueblo con su iglesia.

Otro de los principales atractivos de esta temporada en esta zona de Boyacá es el “Tren de la Vida y la Esperanza”, que conecta Nobsa, Corrales y Paz de Río en un recorrido de lujo sobre rieles que se extiende hasta el 11 de enero de 2026.

Además de las luces, los visitantes pueden probar las génovas, embutido típico de Corrales, muy solicitado en este mes, y recorrer lugares tradicionales como la Iglesia de San Judas Tadeo y el Parque Juana Escobar.

¿Dónde está Corrales, Boyacá?

Corrales se ubica a 90 kilómetros de Tunja y a unas cuatro horas y media por carretera desde Bogotá. Existen agencias que ofrecen rutas navideñas desde la capital, incluyendo paradas en Corrales, Nobsa, Tibasosa y el Puente de Boyacá, zonas que destacan por su iluminación en esta época del año.

Los alumbrados en Corrales permanecen encendidos hasta el 6 de enero.

Entre los pueblos cercanos están: Villa de Leyva y Ráquira ofrece su popular Festival de Luces y Nobsa suma la tradición artesanal de la ruana a sus decoraciones de temporada.

Ciudades con los mejores alumbrados en Colombia, según la IA

Según un listado elaborado por inteligencia artificial, Bogotá, Medellín, Villa de Leyva, Cali y Barranquilla destacan entre las ciudades con los alumbrados más reconocidos de 2024.

Estos territorios sobresalen por la dimensión de sus instalaciones, la creatividad en sus diseños y la diversidad de actividades relacionadas.

Antes de recorrer los alumbrados se recomienda consultar los días y horarios de encendidos, identificar los principales parques y corredores de cada ciudad y, en el caso de destinos turísticos como Villa de Leyva, planificar el viaje con tiempo para asegurar alojamiento y traslados.

Medellín

Medellín aparece año tras año en listas internacionales por sus alumbrados, como en el ranking de National Geographic. Para la temporada 2024-2025, la capital antioqueña concentra su propuesta en un homenaje a los 350 años de fundación de la ciudad y los 70 años de EPM, con el lema “En Navidad, Medellín te quiere”.

Parques del Río y su domo inmersivo relatan la trayectoria de la empresa a través de figuras luminosas que representan íconos locales y servicios públicos. De los 25.000 elementos instalados, 150 fueron elaborados por madres cabeza de familia.

El evento extiende su itinerario a corredores emblemáticos como La Playa, la Carrera 70, el Museo Botero y 15 municipios del departamento.

La versión del 2025 para
La versión del 2025 para los alumbrados navideños fue la historia de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Bogotá

La capital organiza la Ruta de la Navidad, que conecta escenarios tradicionales y espacios culturales. Entre los lugares destacados figuran:

  • Parque Nacional
  • Plaza de Bolívar
  • Monserrate
  • Jardín Botánico
  • Parque El Tunal
  • Corredor Centro

El recorrido comienza el 28 de noviembre y se extiende hasta el 12 de enero de 2026, con instalaciones que transforman cada estación en espacios únicos para residentes y visitantes.

Este año, Bogotá se iluminó
Este año, Bogotá se iluminó el 5 de diciembre - crédito Alcaldía de Bogotá

Villa de Leyva

Este municipio de Boyacá vincula su alumbrado con el Festival de Luces, que coincide con la Noche de las Velitas, el 7 y 8 de diciembre.

La Plaza Mayor, las fachadas coloniales y calles decoradas con faroles concentran el espectáculo, mientras artesanos y artistas locales contribuyen al ambiente.

Las autoridades insisten en reservar con anticipación ante la alta demanda de la temporada.

Cali

La Feria de Cali y el alumbrado coinciden con un despliegue de millones de bombillos y actividades musicales en vivo, especialmente salsa. Se destacan rutas iluminadas en el río Cali, el Gran Malecón y parques principales.

La edición 2025 del Alumbrado
La edición 2025 del Alumbrado Navideño contará con más de 4.000 figuras iluminadas hechas con materiales reciclables y biodegradables - crédito Alcaldía Cali

Barranquilla

Barranquilla presenta su alumbrado en escenarios costeros como el Gran Malecón y la Ventana al Mundo. En 2024 sobresale el árbol de Navidad de 65 metros de altura con 468.000 luces LED.

Las instalaciones pueden recorrerse hasta finales de diciembre y convocan tanto a locales como a turistas.

Temas Relacionados

BoyacáTren en BogotáTren de la Vida y la EsperanzaTren en BoyacáGastronomía en BoyacáTurismo en BoyacáNavidad en BoyacáColombia-Noticias

Más Noticias

Martín Santos lanzó “vainazo” a Vicky Dávila por coalición en la que participará: “Adelante el Vickysantismo”

En un mensaje en X, el hijo de Juan Manuel Santos cuestionó la coherencia de la precandidata presidencial y periodista al integrar una plataforma política junto a exfuncionarios del gobierno de su padre

Martín Santos lanzó “vainazo” a

Salario mínimo 2026: así quedaría si se aumenta más del 12 % como lo planteó el ministro del Interior, Armando Benedetti

La expectativa por el ajuste salarial ha generado tensiones entre representantes de trabajadores y empresarios, mientras el Gobierno prevé firmar el decreto antes de Navidad

Salario mínimo 2026: así quedaría

Juez admite demanda colectiva de taxistas en Medellín contra la alcaldía y autoridades de tránsito por omisión en control al transporte informal

Los taxistas señalan a la Secretaría de Movilidad, al Mintransporte y a la Superintendencia de Transporte de inoperancia, omisión y negligencia en el control y sanción al transporte informal

Juez admite demanda colectiva de

Yeferson Cossio responde con ironía a las acusaciones de lavado de dinero tras polémico video en Medellín

El creador de contenido no se quedó callado ante los rumores y, fiel a su estilo, utilizó el humor para desmentir en una transmisión en vivo las sospechas sobre el origen de su dinero

Yeferson Cossio responde con ironía

Tatán Mejía envió un contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

El deportista les envió un mensaje a sus seguidores sobre el lado menos visible de diciembre, en el que invita a reconocer el cansancio emocional y la presión de aparentar felicidad en estas fechas

Tatán Mejía envió un contundente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Tatán Mejía envió un contundente

Tatán Mejía envió un contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

⁠Karol G fue homenajeada por Spotify tras alcanzar importante cifra en la plataforma: le agradeció a Shakira y Becky G

Denunciaron a Felipe Saruma ante la Superintendencia de Industria y Comercio por engaño al consumidor

Valentina Ferrer reveló el problema que tuvo con el traje que usó en el concierto de J Balvin y por qué Río se enfureció con su salida al escenario

Ella es Florencia Cassi, la nueva presentadora argentina en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Deportes

Juan Carlos Osorio sigue vigente

Juan Carlos Osorio sigue vigente en la dirección técnica, el colombiano fue presentando en equipo recién ascendido a la Serie A de Brasil para 2026: “Bienvenido, maestro”

Este es el balance tras los violentos disturbios luego de la final de la Copa Colombia 2025 entre Medellín y Nacional: 59 heridos y 0 detenidos

Nairo Quintana podría retirarse del ciclismo profesional para 2026, informan desde España

Fuertes peleas en el Atanasio Girardot tras la final de la Copa BetPlay entre Nacional y Medellín: equipo de transmisión de TV se vio afectado

Así quedó el palmarés de títulos de Atlético Nacional tras el título de la Copa Colombia 2025 ante Independiente Medellín