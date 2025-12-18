El mejor pueblo de Boyacá que tiene parada del tren y es ideal para los alumbrados de Navidad, según la IA

En las cercanías de Bogotá, la temporada decembrina convierte a ciertos municipios en puntos de gran interés para quienes buscan nuevas experiencias y tradiciones durante las fiestas - crédito Nuestra Colombia / Facebook y Paz del Río, Boyacá / Página web

En esta época del año, los alumbrados y los destinos tranquilos cerca de la naturaleza se convierten en una de las elecciones más apetecidas por familias que buscan alternativas fuera de las grandes ciudades.

Para quienes desean recorrer un municipio lejos del ruido y con una tradición luminosa especial, Corrales, en Boyacá, aparece como una de las opciones favoritas según la inteligencia artificial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Reconocido como el “municipio luz de Colombia” por sus alumbrados navideños, Corrales inició su espectáculo de luces el 7 de diciembre de 2025 y organizó una agenda que incluye:

La decoración de sus fachadas coloniales.

Calles empedradas.

El parque principal del pueblo con su iglesia.

Otro de los principales atractivos de esta temporada en esta zona de Boyacá es el “Tren de la Vida y la Esperanza”, que conecta Nobsa, Corrales y Paz de Río en un recorrido de lujo sobre rieles que se extiende hasta el 11 de enero de 2026.

Además de las luces, los visitantes pueden probar las génovas, embutido típico de Corrales, muy solicitado en este mes, y recorrer lugares tradicionales como la Iglesia de San Judas Tadeo y el Parque Juana Escobar.

¿Dónde está Corrales, Boyacá?

Corrales se ubica a 90 kilómetros de Tunja y a unas cuatro horas y media por carretera desde Bogotá. Existen agencias que ofrecen rutas navideñas desde la capital, incluyendo paradas en Corrales, Nobsa, Tibasosa y el Puente de Boyacá, zonas que destacan por su iluminación en esta época del año.

Los alumbrados en Corrales permanecen encendidos hasta el 6 de enero.

Entre los pueblos cercanos están: Villa de Leyva y Ráquira ofrece su popular Festival de Luces y Nobsa suma la tradición artesanal de la ruana a sus decoraciones de temporada.

Ciudades con los mejores alumbrados en Colombia, según la IA

Según un listado elaborado por inteligencia artificial, Bogotá, Medellín, Villa de Leyva, Cali y Barranquilla destacan entre las ciudades con los alumbrados más reconocidos de 2024.

Estos territorios sobresalen por la dimensión de sus instalaciones, la creatividad en sus diseños y la diversidad de actividades relacionadas.

Antes de recorrer los alumbrados se recomienda consultar los días y horarios de encendidos, identificar los principales parques y corredores de cada ciudad y, en el caso de destinos turísticos como Villa de Leyva, planificar el viaje con tiempo para asegurar alojamiento y traslados.

Medellín

Medellín aparece año tras año en listas internacionales por sus alumbrados, como en el ranking de National Geographic. Para la temporada 2024-2025, la capital antioqueña concentra su propuesta en un homenaje a los 350 años de fundación de la ciudad y los 70 años de EPM, con el lema “En Navidad, Medellín te quiere”.

Parques del Río y su domo inmersivo relatan la trayectoria de la empresa a través de figuras luminosas que representan íconos locales y servicios públicos. De los 25.000 elementos instalados, 150 fueron elaborados por madres cabeza de familia.

El evento extiende su itinerario a corredores emblemáticos como La Playa, la Carrera 70, el Museo Botero y 15 municipios del departamento.

La versión del 2025 para los alumbrados navideños fue la historia de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Bogotá

La capital organiza la Ruta de la Navidad, que conecta escenarios tradicionales y espacios culturales. Entre los lugares destacados figuran:

Parque Nacional

Plaza de Bolívar

Monserrate

Jardín Botánico

Parque El Tunal

Corredor Centro

El recorrido comienza el 28 de noviembre y se extiende hasta el 12 de enero de 2026, con instalaciones que transforman cada estación en espacios únicos para residentes y visitantes.

Este año, Bogotá se iluminó el 5 de diciembre - crédito Alcaldía de Bogotá

Villa de Leyva

Este municipio de Boyacá vincula su alumbrado con el Festival de Luces, que coincide con la Noche de las Velitas, el 7 y 8 de diciembre.

La Plaza Mayor, las fachadas coloniales y calles decoradas con faroles concentran el espectáculo, mientras artesanos y artistas locales contribuyen al ambiente.

Las autoridades insisten en reservar con anticipación ante la alta demanda de la temporada.

Cali

La Feria de Cali y el alumbrado coinciden con un despliegue de millones de bombillos y actividades musicales en vivo, especialmente salsa. Se destacan rutas iluminadas en el río Cali, el Gran Malecón y parques principales.

La edición 2025 del Alumbrado Navideño contará con más de 4.000 figuras iluminadas hechas con materiales reciclables y biodegradables - crédito Alcaldía Cali

Barranquilla

Barranquilla presenta su alumbrado en escenarios costeros como el Gran Malecón y la Ventana al Mundo. En 2024 sobresale el árbol de Navidad de 65 metros de altura con 468.000 luces LED.

Las instalaciones pueden recorrerse hasta finales de diciembre y convocan tanto a locales como a turistas.