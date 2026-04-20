Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo se pronunciaron tras palabras de Abelardo de la Espriella sobre los debates electorales: “Deben ser con todos”

Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo se pronunciaron en X contra palabras de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - EFE

La discusión sobre la organización de los debates presidenciales toma fuerza en Colombia tras declaraciones del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien sostuvo en Mañanas Blu que solo deberían participar los candidatos con posibilidades reales de ganar la Presidencia, es decir, aquellos que lideran las encuestas.

Esta afirmación reavivó el debate sobre la representatividad y la inclusión en un escenario decisivo para el país.

La polémica surge en un contexto donde los espacios de discusión pública adquieren una relevancia determinante ante la proximidad de la fecha electoral.

Según explicó De la Espriella, “No voy a caer yo a debatir con gente que no tiene ninguna opción y que quiere utilizarlo a uno para arañar algo de popularidad o tratar de atraer votantes. No lo voy a aceptar", pronunciamiento que generó reacciones inmediatas entre los contendientes y sectores de opinión.

Desde su espacio en la red social X, Roy Barreras, expresidente del Senado y actual aspirante presidencial, defendió la necesidad de ampliar el espectro de voces en los debates.

“Lo que se juega el próximo 31 de mayo es el futuro de Colombia”, afirmó Barreras, para quien el país enfrenta la disyuntiva de optar por los extremos políticos o buscar una alternativa de unidad nacional.

El excongresista subrayó: “Los colombianos tienen derecho a contrastar estas opiniones”, en referencia a la importancia de que los debates incluyan a todas las tendencias políticas y no solo a los favoritos en los sondeos.

La postura de Barreras apunta a que las plataformas de discusión no excluyan a quienes representan opciones desde el centro político, pues, según su análisis, existen cerca de cinco millones de votantes indecisos con capacidad de inclinar el resultado y evitar una polarización extrema.

“Los debates tienen que ser entre todos los candidatos, aquellos que legítimamente representan la izquierda radical o la derecha radical, pero también aquellos que desde el centro queremos decirle a Colombia que aún no se ha elegido presidente”, declaró el exsenador, insistiendo en la relevancia de la pluralidad en la contienda.

A este llamado se sumó el excanciller y también candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, quien también recurrió a X para cuestionar la exclusión histórica de ciertos sectores en los espacios de debate.

“Nos han excluido durante mucho tiempo”, expresó Murillo, quien lanzó un reto público a figuras como Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia Lobo.

Murillo planteó: “Tenemos que debatir tesis de país, visiones de país. Los espero”, abogando por un intercambio abierto de propuestas y diagnósticos.