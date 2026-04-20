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Resultado Chontico Día hoy 20 de abril

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

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Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este lunes 20 de abril de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 4299.

Quinta: 1.

Cómo jugar Chontico Día de Colombia

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.Tres aciertos: 400 veces lo apostado.Dos aciertos: 50 veces lo apostado.Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

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