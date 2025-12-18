Ecopetrol y Petrobras concretaron la mayor venta anticipada de gas natural en Colombia

El acuerdo entre ambas compañías permitió colocar la totalidad del gas disponible del campo Sirius, mediante contratos firmados con 17 empresas, lo que marca un hito en la comercialización energética del país - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

Ecopetrol y Petrobras concretaron la mayor venta anticipada de gas natural en la historia de la compañía colombiana, al comercializar conjuntamente el 100 % del gas disponible del campo Sirius, ubicado costa afuera en el Caribe colombiano.

El proceso, que culminó el 12 de diciembre de 2025, se materializó mediante la firma de 66 contratos con 17 empresas, por un volumen total de 249 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd), según informó Ecopetrol en un comunicado oficial.

La operación, anunciada el 30 de octubre de 2025, consistió en la asignación y venta de la totalidad de la producción temprana de gas natural de Sirius bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones, conforme a la regulación vigente.

Ecopetrol detalló que la comercialización conjunta con Petrobras International Braspetro B.V. Sucursal Colombia garantizó un proceso eficiente, transparente y objetivo, en línea con los estándares del sector energético.

En cuanto a los contratos, Ecopetrol precisó que se distribuyeron en tres plazos: 113 Mpcd a seis años, 86 MPCD a cinco años y 50 Mpcd a tres años, sumando el volumen total anunciado.

La compañía subrayó que la venta anticipada de la totalidad de las cantidades ofrecidas representa un avance clave para el desarrollo del proyecto Sirius y una señal positiva para el abastecimiento futuro de gas en Colombia.

Desde la perspectiva institucional, Ecopetrol calificó este proceso como el más grande en la historia de la empresa en términos de comercialización de gas en un solo evento.

La firma de los 66 contratos con 17 empresas compradoras evidencia, según la compañía, la relevancia estratégica del campo Sirius y la consolidación de su esquema de desarrollo.

“La comercialización del 100% de las cantidades ofrecidas en los distintos productos demuestra la importancia del Proyecto Sirius y constituye un avance clave en la consolidación de su esquema de desarrollo”, destacó Ecopetrol en su comunicado.

El impacto de esta operación trasciende el ámbito empresarial, ya que, de acuerdo con Ecopetrol, el resultado obtenido contribuye a la planeación energética nacional y ofrece señales claras sobre el abastecimiento de gas natural en el largo plazo. La compañía enfatizó que este logro aporta a la seguridad energética del país y fortalece la confianza en el mercado colombiano de gas.

Ecopetrol y Petrobras reiteraron su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la promoción de un mercado competitivo de gas natural, así como con el desarrollo responsable del proyecto Sirius. Ambas empresas resaltaron la importancia de mantener altos estándares en la gestión de recursos energéticos y de responder a las necesidades del país en materia de seguridad y abastecimiento.

El cierre de este proceso conjunto refleja la confianza de los agentes del mercado en la gestión de Ecopetrol y Petrobras, y representa un paso relevante en el fortalecimiento de la seguridad energética que demanda Colombia.

La junta directiva de Ecopetrol modifica su estructura tras salidas y cambios internos

Ecopetrol anunció la reorganización de los comités de su junta directiva tras la salida de Mónica de Greiff Lindo y Guillermo García Realpe, en decisiones adoptadas durante sesiones realizadas el 10 y 11 de diciembre de 2025, según informó la petrolera estatal.

En medio de estos cambios, la atención pública se centró en la situación judicial de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, quien fue citado por la Fiscalía General de la Nación para rendir interrogatorio en una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de un apartamento en el nororiente de Bogotá.

La diligencia, inicialmente prevista para el 10 de diciembre, fue reprogramada para el 15 de diciembre a las 8:00 a. m., y examina una transacción de 1.800 millones de pesos realizada en 2022 junto a su pareja.

La nueva estructura de la junta directiva contempla seis comités estratégicos enfocados en auditoría, riesgos, negocios, sostenibilidad, tecnología, innovación y transformación territorial.

El Comité de Auditoría y Riesgos será presidido por Álvaro Torres Macías, con la participación de Ángela María Robledo Gómez, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona. Este grupo supervisará los sistemas de control interno, la gestión de riesgos y los procesos financieros de la empresa.

En el Comité de Negocios, la presidencia recae en Ricardo Rodríguez Yee, acompañado por Torres Macías, Alberto José Merlano Alcocer, Henao Cardona e Hildebrando Vélez Galeano, encargados de analizar la estrategia comercial y los proyectos de inversión.

El comité de gobierno corporativo y sostenibilidad estará liderado por Henao Cardona, junto a Tatiana Roa Avendaño, Robledo Gómez, Merlano Alcocer y Torres Macías, con funciones en ética empresarial y sostenibilidad ambiental y social.