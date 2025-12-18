Cuánto cuesta visitar Piscilago en fin de año: siete razones para elegirlo en vacaciones

Una escapada a este parque combina diversión acuática, naturaleza y actividades educativas para toda la familia - crédito Piscilago

Visitar Piscilago, ubicado en el kilómetro 105 de la vía Bogotá - Girardot, cerca de Melgar en el Tolima, se ha consolidado como uno de los planes preferidos en el centro de Colombia para quienes buscan combinar entretenimiento acuático, contacto con la naturaleza y aprendizaje ambiental en un solo espacio.

El parque ofrece actividades y servicios para todas las edades, integrando atracciones de alta adrenalina con espacios diseñados para el esparcimiento familiar. Acceder a Piscilago implica seleccionar entre diversas tarifas, las cuales varían según la categoría del visitante y el tipo de servicio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un recorrido por las atracciones favoritas revela cómo el parque integra adrenalina, contacto ambiental y opciones para todos los gustos - crédito Piscilago

Así pues, si entre sus planes está visitar Pscilago tenga presente las tarifas del parque:

Piscilago con Todo Categoría A: $95.000 Categoría B: $102.600 Categoría C: $110.400 Invitado: $118.400 Afiliado a Colsubsidio sin categoría: $126.400

Piscitour Categoría A: $61.200 Categoría B: $62.600 Categoría C: $63.900 Invitado: $65.200 Afiliado a Colsubsidio sin categoría: $69.000

Pasaporte Piscilago Categoría A: $57.700 Categoría B: $59.500 Categoría C: $61.300 Invitado: $63.100 Afiliado a Colsubsidio sin categoría: $66.900



La propuesta de Piscilago busca que cada día de visita se convierta en una experiencia singular, de allí que el parque destaque siete razones principales para que las vacaciones sean memorables. Para los niños, el parque acuático infantil es el punto de partida ideal: una zona con toboganes y piscinas de baja profundidad, diseñada para menores de hasta 1,40 metros de estatura, con medidas de seguridad como el uso obligatorio de sandalias antideslizantes y ropa adecuada.

Pisciloca y Onda Extrema destacan entre las atracciones favoritas por sus curvas dinámicas y descensos de alta adrenalina - crédito Piscilago

Quienes buscan emociones compartidas encuentran en Pisciloca una atracción de curvas dinámicas y chorros refrescantes. Aquí, seguir las instrucciones del personal y asegurarse de no llevar objetos sueltos es parte de la experiencia, que promete cambiar el ritmo del día y sumar momentos de alegría familiar.

Un respiro llega en el Bosque de Lluvia, donde una cascada de 12 metros forma una cortina de agua que invita a detenerse, escuchar el entorno y disfrutar de la frescura natural del parque. Para esta área, se recomienda llevar ropa seca para después y circular con precaución, ya que la humedad puede hacer resbaladizas algunas superficies.

El parque ofrece tarifas diferenciadas como Piscilago con Todo, Piscitour y Pasaporte Piscilago, adaptadas a cada tipo de visitante - crédito Piscilago

Entre las actividades acuáticas destacadas están el paseo en barco por el lago, a bordo de embarcaciones como Magdalena, Mississippi o Sol de Zipa. Este recorrido permite apreciar la avifauna y la vegetación local en un ambiente de tranquilidad y observación. Tras el paseo, las bicicletas acuáticas ofrecen una alternativa donde pedalear sobre el agua se transforma en una oportunidad de admirar el paisaje reflejado en el lago.

Más allá del entretenimiento, Piscilago integra un enfoque educativo a través de programas de conservación del bosque seco tropical. Los senderos ecológicos, con más de 35 hectáreas de árboles nativos, acercan a los visitantes a especies como el tití gris —en riesgo de extinción— y el caimán llanero, presentando la importancia de la protección de estos animales y promoviendo el avistamiento de aves en su hábitat. Los recorridos se convierten en una oportunidad para comprender la riqueza y fragilidad del ecosistema de la región.

Piscilago integra programas de conservación del bosque seco tropical y promueve el avistamiento de especies en riesgo como el tití gris - crédito Piscilago

La tarde puede finalizar con una visita al parque mecánico infantil, un espacio dedicado a los más pequeños, con atracciones tradicionales como carruseles, caballitos y lanchas que giran al ritmo de música y color, generando un ambiente lúdico ideal para culminar la jornada.

Durante la presente temporada, varias atracciones han sido señaladas como las preferidas por el público, de acuerdo con el número de visitantes y la experiencia vivida. Onda Extrema lidera el ranking gracias a su descenso vertiginoso, considerada la opción predilecta para quienes buscan sensaciones fuertes.

Le siguen Huracanes Tantrum, con giros rápidos y una caída de dos metros, y Megatobogán, que ofrece altura, vistas panorámicas y un recorrido prolongado. Pisciflash destaca por sus cuatro carriles y tres caídas libres, apelando a la velocidad y la competencia, mientras Huracanes Bowling se sostiene como una de las favoritas, con recorridos de giros de 360° y emoción para todas las edades.

Una visita a este destino ofrece desde toboganes extremos hasta senderos ecológicos, con alternativas para grandes y pequeños - crédito Piscilago

Para planificar la visita, la administración sugiere revisar previamente los horarios, adquirir las entradas a través de la plataforma virtual —donde se ofrece un 10% de descuento— y tener en cuenta que los menores de 11 años ingresan gratis.

Durante la temporada de vacaciones, el parque extiende su servicio todos los días hasta febrero y facilita la adquisición de entradas y programación de turnos mediante su aplicación móvil, permitiendo una gestión eficiente del tiempo y optimizando la permanencia en el lugar.