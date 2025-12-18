Centro Democrático reveló el informe de auditoria de las encuestas tras protesta de Cabal: “No se detectan irregularidades”

El Centro Democrático compartió la auditoria de las encuestas que posicionaron a Paloma Valencia como la candidata oficial para las elecciones de 2026, tras la insistencia de María Fernanda Cabal - crédito redes sociales

El Centro Democrático, el partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo públicas las fichas técnicas y los resultados de las encuestas que determinaron la candidatura oficial de Paloma Valencia para las elecciones presidenciales de 2026, pero en esta ocasión divulgó el informe de la auditoria de los sondeos.

Esta revelación se produjo, aparentemente, en respuesta a la solicitud realizada por la senadora María Fernanda Cabal, que, tras conocer los resultados de las mediciones internas, demandó transparencia en la metodología empleada para definir a la candidata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las dos encuestas realizadas ubicaron a Paloma Valencia como la principal contendiente. La primera medición, realizada por la firma chilena Cadem, se centró en la preferencia general de la ciudadanía y otorgó a Valencia un 17% de respaldo; María Fernanda Cabal, la segunda más respaldada, alcanzó un 11%; mientras que Paola Holguín, la tercera opción, obtuvo un 8%.

El partido político hizo públicas las fichas técnicas y resultados de los estudios realizados por las encuestadoras contratadas - crédito Centro Democrático

Por otro lado, la encuesta realizada por la firma Panel Ciudadano, también chilena, fue dirigida específicamente a la militancia uribista. En este estudio, Paloma Valencia se destacó con un 45% de apoyo, mientras que María Fernanda Cabal sumó un 37%, y Paola Holguín alcanzó un 16%.

El partido explicó que Panel Ciudadano usó una base de datos proporcionada por el Centro Democrático, que fue previamente actualizada para contar con los datos completos de los representantes. La firma implementó un sistema de encuesta automatizada a través de WhatsApp, dirigida a una población de aproximadamente 5.000 personas, con el objetivo de determinar la candidata oficial del partido.

Por su parte, la firma Cadem realizó un estudio cuantitativo mediante entrevistas autoadministradas enviadas a un panel de Nequest en Colombia. La muestra de esta encuesta incluyó a jóvenes de 18 años en adelante, residentes en diversas regiones del país, al sumar un total de 2.109 personas encuestadas.

Centro Democrático hizo claridad sobre la metodología de su encuesta - crédito Centro Democrático

A pesar de que el resultado de ambas encuestas fue claro y la candidatura de Paloma Valencia fue oficializada, María Fernanda Cabal expresó en varias ocasiones su preocupación por la falta de transparencia en el proceso.

La senadora, que en 2022 logró una histórica votación de aproximadamente 200.000 votos, se mostró escéptica respecto a los métodos empleados para llevar a cabo las mediciones.

Durante su intervención en La hora de la verdad, la legisladora expresó: “¿Por qué no se revela la metodología? Porque es que yo saqué 207.000 votos, soy la senadora más votada en la historia, a mí no me gusta que no exista proporcionalidad en las cosas. La lógica es una, quiero saber el mecanismo de medición, punto”.

A pesar de las encuestas que ubican a Paloma Valencia como ganadora, María Fernanda Cabal ha puesto en duda la transparencia del proceso - crédito Prensa María Fernanda Cabal

La senadora, aunque afirmó que cumplirá su palabra y respaldará la candidatura de su colega Paloma Valencia, reiteró que le gustaría conocer con mayor detalle cómo fueron realizados los estudios. En ese sentido, solicitó al partido que hiciera públicos los detalles sobre las encuestas realizadas, algo que finalmente fue atendido.

El partido uribista compartió la auditoría de las encuestas internas

El Centro Democrático, atendiendo la solicitud de Cabal y otras voces dentro del partido, compartió un informe elaborado por la empresa Kepler, en el que se audita la seguridad, integridad y validez del proceso de votación electrónica realizado por Panel Ciudadano. Este informe, que abarca un total de 12 páginas, contiene detalles técnicos y explicaciones sobre el proceso de recolección y procesamiento de datos.

El informe de Kepler revela que se registraron un total de 2.255 respuestas válidas y 68 respuestas nulas. Los votos válidos se distribuyeron de la siguiente manera: Paloma Valencia recibió 1.037 votos; María Fernanda Cabal obtuvo 851: y Paola Holguín alcanzó 367. Las respuestas nulas, según el informe, se debieron a encuestas abiertas sin información específica para alguno de los candidatos.

El informe de Kepler, que validó el proceso de votación de Panel Ciudadano, confirma que Paloma Valencia recibió 1.037 votos válidos, mientras que María Fernanda Cabal obtuvo 851 - crédito @CeDemocratico/X

Además, el informe describe el proceso de recepción y auditoría de los datos, destacando la revisión exhaustiva de la base de datos utilizada para la encuesta. También se señala que durante el proceso, la lista de candidatos fue modificada, lo que se ajustó a las normas internas del partido y no afectó la transparencia del proceso.

En su conclusión, el informe asegura que el proceso de votación fue ejecutado correctamente, con una adecuada clasificación, tratamiento y envío seguro de los registros. La auditoría también concluye que no se detectaron irregularidades en la forma en que se llevó a cabo el proceso.

“‘No se detectan irregularidades en el proceso de la encuesta’. Paloma Valencia representa la nueva política y se convierte en la esperanza de Colombia”, citó el Centro Democrático en su publicación.