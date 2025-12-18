Colombia

Pese a que la alcaldía de Cali negó uso de la carpa La 66 para realizar “El Mejor Parche de la Feria”, empresario anunció un evento “gratis”

Según el concepto técnico de Planeación Distrital, el lugar no dispone de la infraestructura adecuada ni segura para espectáculos públicos: estaban confirmados Jorge Celedón y Nelson Velásquez

En 2024, la Alcaldía también
En 2024, la Alcaldía también negó el permiso, pero el concierto en la Carpa la 66 comenzó a medianoche, a pesar de la presencia de autoridades y la negativa de la Alcaldía para su realización - crédito red social X

La Alcaldía de Cali negó el permiso para realizar el evento ‘El Mejor Parche de la Feria’ en la Carpa La 66, al determinar que el predio no dispone de la infraestructura adecuada ni segura para espectáculos públicos, según un concepto técnico de Planeación Distrital.

La decisión afecta a los conciertos previstos entre el 26 y el 30 de diciembre del 2025, que incluían presentaciones de Jorge Celedón, Nelson Velázquez, Matecaña, Fernando Burbano, Los Hermanos Medina, Chocó Horta y Luis Alberto Posada.

Al respecto, el concejal Caleño Juan Felipe Murgueitio, confirmó en redes sociales la novedad emitida por la Secretaría de Seguridad y justicia de la capital vallecaucana, y dijo que fue “por razones objetivas y verificables, que responden a las preocupaciones y afectaciones de los vecinos El predio no cumple con las condiciones de seguridad para eventos masivos (concepto de Planeación Distrital)“.

En entrevista con W Radio, Carlos Paz, dijo que la medida se trataba de una medida en su contra:

“Somos odiados por la administración. Importante: es de evidencia que hay interés particular de parte de la Alcaldía. La meta de ellos es quebrarme. Es un tema de soberbia”

“Yo soy un caleño, tengo la confianza con los artistas. En Cali me quedo. El evento se replantea. Voy a poner la carpa totalmente gratis. Hemos acudido a un derechos que se llama silencio administrativo positivo”.

Carlos Paz se pronuncia ante presunta falta de permisos para usar la carpa La 66 - crédito la66centralpark/Instagram

En las principales motivaciones, se conoció que el espacio “tiene suspensión definitiva de actividades económicas, ordenada por la Inspección de Policía de la comuna 17 desde diciembre de 2024. El productor no acreditó correctamente los derechos de autor (Sayco y Acinpro). La decisión recoge las solicitudes de los vecinos del sector, expresadas mediante derechos de petición y quejas ciudadanas”.

El cabildante dijo que la determinación fue “en favor del bienestar, la tranquilidad y la convivencia de la comunidad de la comuna 17, afectada por problemas de ruido, movilidad, entre otros”.

La Secretaría de Seguridad y Justicia identificó además inconsistencias en los certificados de derechos de autor.

El comunicado de la Alcaldía
El comunicado de la Alcaldía en el que se notifica que no hay permiso para el uso de la Carpa La 66 - crédito Alcaldía de Cali

Como respuesta a estas circunstancias, el empresario Carlos Paz, organizador del evento, denunció un presunto abuso de poder y extralimitación de funciones por parte de funcionarios de la Alcaldía de Cali: “Se estaría presentando un abuso de poder y una extralimitación de funciones”, afirmó en un video que publicó en redes sociales.

De hecho, en las redes de la Carpa 66, cuyo perfil es la66centralpark, se publicó un video en el que se confirmó una rueda de prensa para alegar señalamientos sobre falta de permisos.

“Debido al abuso de poder y a la extralimitación de funciones por parte de algunos funcionarios de la Alcaldía Municipal frente a los permisos para nuestro evento, estamos convocando a rueda de prensa para informar a la opinión pública las decisiones a tomar en El Mejor Parche de Feria “Carnaval del Sur” en estos 17 años de historia", se leyó en la invitación.

La Carpa de La 66
La Carpa de La 66 en Cali, luego de que le negaran el permiso de hacer El Mejor Parche de la Feria en las instalaciones - crédito @SalsaChevere_/X

La respuesta de Gerardo Mendoza, personero de Cali, fue que “si el señor Carlos Paz tiene todos los documentos en regla deberán responderle positivamente desde la Alcaldía, si no los tiene completos deberán responderle negativamente. Hasta allí es nuestro alcance como ministerio público y Personería”, dijo. en diálogo con El País de Cali.

La polémica en 2024

La Carpa La 66 ya había enfrentado controversias similares en 2024, cuando varios conciertos fueron cancelados por incumplimientos legales y observaciones técnicas, lo que obligó a trasladar los espectáculos a Juanchito y generó reclamos de asistentes y compradores de entradas.

De hecho, Carlos Paz adelantó uno de los eventos en el que ya había 4.000 personas reunidas que debieron ser desalojadas.

“Al no cumplir con todos los requisitos, no se emitió el permiso. Sin embargo, a pesar de que nuestra Policía estuvo en el sitio del evento, el organizador del mismo decidió, sin permiso, abrir las puertas de manera clandestina, permitir el ingreso de la gente y poner en riesgo la vida y la seguridad de esas personas”, narró Diego Hau, secretario de Gobierno de Cali, en ese momento.

Es definitivo la cancelación del
Es definitivo la cancelación del evento programado en la Carpa La 66 el viernes 27 de diciembre - crédito Fotocomposición Infobae (@jorgeandresbell/X-Redes sociales)

Aún así en la fecha actual, pese a que no cuentan con el permiso distrital, en las redes de Carpa La 66, aún figura la programación con este mensaje: “🎉¡El mejor parche de feria 2025 llega con toda la rumba del sur! 💃🕺Prepárate para vivir las noches más prendidas en Carpa Carnaval del Sur 🎶 Salsa, vallenato, despecho y mucho sabor con los mejores artistas🥳📍Cali vibra del 26 al 30 de diciembre con el parche más bacano del año.🍹 Música, luces, alegría y sabor a Caseta Carnaval.📍 Carrera 65 13-99″.

Esta es la historia de

Invima envió una alerta a

Medellín es la segunda ciudad

La queja interpuesta cuatro meses

Así es como Ricardo Bonilla
La violencia se reorganiza en

Esta es la historia de

Con video en blanco y

