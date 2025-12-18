Colombia

Abelardo de la Espriella insiste en que Petro ordenó las operaciones “Temu” y “Tigre” para vincularlo con paramilitares: “Cambia de ‘dealer’ y atásate”

Ante las denuncias del precandidato presidencial sobre perfilamientos, Gustavo Petro lo acusó de ser “amigo” de supuestos narcoterroristas e involucró a Álvaro Uribe e Iván Duque

El abogado cuestionó al presidente
El abogado cuestionó al presidente Petro y aseguró que es el "jefe de la mafia" en Colombia - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

No paran los enfrentamientos en redes entre el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el presidente Gustavo Petro por cuenta de unas presuntas operaciones que habría ordenado el mandatario para vincular al abogado con el paramilitarismo.

De hecho, en la mañana del jueves 18 de diciembre el precandidato insistió en la existencia de esas órdenes presidenciales que buscarían consolidar una campaña coordinada desde sectores oficiales para desprestigiarlo, a través de las llamadas operaciones “Tigre” y “Temu”.

El escenario saltó de inmediato al debate nacional cuando De la Espriella señaló directamente a Petro como responsable de haber dado la orden a la contrainteligencia para iniciar esta ofensiva.

Petro, Jefe de la Mafia, tú, que eres un exguerrillero impune, sigues perfilándome de ‘paramilitar’. Sé que es la orden que diste a contrainteligencia para montar una campaña de desprestigio en mi contra”, manifestó el precandidato presidencial.

El precandidato presidencial insiste en
El precandidato presidencial insiste en una persecución en su contra por parte de Gustavo Petro - crédito X

De la Espriella nombró específicamente a los presuntos oficiales con apellidos Cardozo y Gélvez, cuestionando si, supuestamente, aún rinden cuentas sobre dichas operaciones y apuntó que, hasta el momento, la búsqueda de testigos en las cárceles “no les han rendido frutos”.

Además, sostuvo que las reuniones en Valledupar, asociadas a presuntas maniobras para comprometerlo, tampoco habrían tenido los resultados esperados, e ironizó: “Cambia de ‘dealer’ y atásate, porque a partir del 7 de agosto se te acaba la impunidad”.

“Los oficiales Cardozo y Gélvez tendrán mucho que explicar: ¿te rinden aún informes de las operaciones Tigre y Temu?, ¿te han dicho que las búsquedas de falsos testigos en las cárceles no les han rendido frutos?, ¿te han informado que las reuniones en Valledupar, en las que ofreces el oro y el moro para ensuciarme, no han sido positivas?”, señaló De la Espriella.

La respuesta de Gustavo Petro no tardó en llegar a través de la misma red social.

El presidente respondió a Abelardo
El presidente respondió a Abelardo de la Espriella - crédito X

El mandatario presentó un recuento de las trayectorias opuestas de ambos, desligando cualquier perfilamiento oficial y contraatacando al cuestionar la ética de De la Espriella por defender a figuras relacionadas con el paramilitarismo y, posteriormente, haberlas “traicionado”.

Sobre el escenario violento en Córdoba, Petro preguntó: “¿Dónde estaba la mafia en Córdoba? ¿En los campesinos que asesinaban por miles o en quienes a riesgo de nuestra vida, defendíamos a nuestros campesinos?”, aludiendo a la defensa de comunidades rurales frente al accionar de estructuras ilegales.

El presidente continuó vinculando a de la Espriella con la “clase” política tradicional y recordó su labor de más de una década investigando los nexos de la criminalidad con sectores políticos de Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Antioquia y Bogotá.

Petro criticó la defensa de De la Espriella a supuestos responsables de asesinatos de jóvenes y docentes en universidades públicas. “Liberé las universidades, y ahora crecen esas universidades dando saber de calidad a la juventud de Colombia, la que más crece: la universidad de Córdoba, la misma que fue ensangrentada por tus narco defendidos”, señaló.

El presidente respondió a Abelardo
El presidente respondió a Abelardo de la Espriella - crédito X

Al cerrar su pronunciamiento, Petro enfatizó su posición como jefe de Estado y descartó cualquier afinidad con actividades criminales.

Yo no soy guerrillero, no necesito eso, soy el presidente de Colombia y comandante supremo de la fuerza pública según la constitución, respete la constitución de 1991”, afirmó, remarcando que su administración está dedicada a depurar la fuerza pública y a combatir estructuras mafiosas.

Recordó también las graves denuncias de violaciones de derechos humanos en el pasado reciente y fustigó a los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe, mencionados por De la Espriella, por su supuesto papel en los llamados “falsos positivos” y la represión de movilizaciones sociales.

Tu amigo Duque llevó a esa fuerza a matar descenas de jóvenes en las manifestaciones y violar niñas, y antes tu amigo Uribe, era amigo antes de la traición, se llevó por delante hasta seis mil jóvenes inocentes y fusilados. Yo en cambio, he elevado el nivel de amor de la sociedad colombiana hacia su fuerza pública convirtiéndola en la defensora armada de sus derechos y libertades”, comentó el presidente.

