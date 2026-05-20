Sindicato de vendedores informales denunció afectaciones laborales en el estadio Pascual Guerrero, en Cali: esto se sabe

El sindicato de vendedores ambulantes señaló que la logística del evento impidió la entrada de productos tradicionales como lechona, hamburguesas, perros calientes, maní y crispetas - crédito Secretaría Seguridad/Captura de video

La protesta protagonizada por vendedores ambulantes frente al estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali (Valle del Cauca) dejó en evidencia el conflicto por el acceso al trabajo durante los partidos de la Copa Sudamericana.

Más de 250 trabajadores informales denunciaron que la situación los afecta gravemente, con pérdidas que estimaron en más de 18 millones de pesos.

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El presidente del sindicato Asvenespublic, Álvaro Muñoz, describió la jornada: “Tuvimos un plantón en el estadio y en la Secretaría del Deporte porque nosotros venimos acá a trabajar con las comidas y todo eso, y la orden de América y del señor Don Tulio es que nosotros no vamos, que llamemos al Secretario de Deporte para que nos deje entrar. Esa es la contestación que nos da la logística”.

Muñoz detalló que los productos se quedaron fuera del recinto: “Ahí tenemos los productos, tenemos cuatro lechonas que se consumen dentro del estadio, tenemos las comidas, las hamburguesas, los perros calientes, el maní, las crispetas; toda esa gente está con toda esta comida acá afuera”.

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Los vendedores también denunciaron que supuestamente les estarían cobrando más de 17 millones de pesos para poder trabajar en los partidos. Según sus cálculos, la imposibilidad de vender durante el encuentro entre América de Cali y Tigre dejó a decenas de familias sin ingresos.