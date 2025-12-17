Sondra Macollins inscribió su candidatura a la Presidencia de la República con más de un millón de firmas

La abogada se presentó en la registraduría con más de un millón de firmas - crédito Prensa Sondra Macollins

El 16 de diciembre, la abogada Sondra Macollins oficializó su candidatura a la Presidencia de la República en la Registraduría Nacional; la penalista estuvo acompañada de su esposo, otros familiares y su equipo de campaña.

Además, en el lugar estuvieron líderes de los gremios de mototaxistas, domiciliarios, colectivos de moteros, gamers y otros que han respaldado el recorrido de Macollins por el país.

Al salir de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Macollins declaró que su proyecto busca experiencia, realismo y humanidad, alejado de los espectáculos políticos. Durante el acto también estuvieron presentes las “Mujeres de Hierro”, grupo de seguidoras con distintas historias personales.

La abogada volvió a Colombia con el objetivo de ser presidenta - crédito @sondramacol/Instagram

Tras cumplir la meta de un millón de firmas, Macollins llamó a respaldar liderazgos serios y preparados, advirtiendo que “el país no saldrá adelante con quienes juegan a hacer tigres mientras son tigrillos”.

También señaló el agotamiento de los colombianos frente a la mentira y la corrupción, y afirmó que sus firmas demuestran la demanda de transformación. Remarcó la necesidad de soluciones concretas ante las crisis, en contraste con figuras superficiales. Recordó su propia historia de esfuerzo y defendió el papel de las mujeres que sostienen hogares, indicando que el gobierno debe actuar con autoridad.

En diálogo con Infobae Colombia, Macollins habló del balance general de la recolección de firmas y lo que sigue en su proceso para convertirse en la primera presidenta de la historia.

“Hoy llegamos a la registraduría con un 1.131.555 respaldos, de personas del común, de mujeres, mujeres cabeza de hogar, madres cuidadoras, mujeres profesionales, amas de casa, que ven en esta candidatura su visión de país, que ven en esta candidatura su visibilización, que aspiran a tener por primera vez una mujer en la presidencia de la república para poner orden, para poner disciplina, pero también poner amor a un país que tanto lo necesita”.

La abogada habló de sus ideas políticas - crédito @sondramacol/Instagram

Al hablar de los problemas del país, Macollins indicó que Colombia tiene que dejar de ser una nación machista y darle más importancia al rol de la mujer en todos los sentidos.

“Recordemos que las mujeres no son solamente mayoría numérica y electoral por lejos, sino que también somos más disciplinadas, más comprometidas, más leales y, además, somos menos corruptas, somos menos proclives al delito, somos menos violentas. Eso es lo que el país necesita, un gobierno con visión femenina que ponga en prioridad a las mujeres, porque Colombia es un país que tiene que mirar hacia su sector femenino, es lo único que nos puede salvar”.

La abogada reafirmó su postura y resaltó que es el momento de que Colombia sea salvada con una visión femenina.

“Ningún candidato, ningún presidente, ningún caudillo, ningún líder va a salvar a Colombia. A Colombia la van a salvar las 27 millones de mujeres, que somos quienes nos ponemos día a día el país en hombros, quienes luchamos por nuestras familias, quienes sacamos adelante nuestras ciudades. Necesitamos proteger a nuestras mujeres porque ese es el verdadero futuro de nuestro país”.

La jurista indicó que está cansada de los políticos de siempre - crédito @sondramacol/Instagram

Macollins habló de los problemas que ha identificado durante su gira por el país, mencionando la seguridad, la salud y el empleo como pilares de lo que será su presidencia en caso de ser elegida.

“Necesitamos una seguridad integral multidimensional, donde de verdad la gente tenga libertad, libertad de salir a la calle, libertad de vivir en paz. Necesitamos volver a la salud, una salud digna, no solamente para los usuarios, sino también para los proveedores de salud, para los médicos, para los profesionales del sector. También es urgente dar oportunidades a nuestra gente, no solamente en el sector agrario, sino también en la ciudad, donde las oportunidades no deben ser parte de un hobby, porque los emprendimientos no son un hobby, son la forma de vivir de millones de colombianos y merecen el acompañamiento del Estado”.

Por último, la jurista indicó que tiene claridad de la “visión de país” que existe y la que pretender presentar con sus propuestas, ratificando que su objetivo es que Colombia deje de ser liderado por los mismos y mismas.