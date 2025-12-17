Zulma Guzmán, señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, fue rescatada del río Támesis en Londres y está capturada

El medio inglés aseguró que la mujer fue vista "en aprietos" en el río Támesis, en territorio británico - crédito redes sociales y pantallazo de la portada de The Sun/página web

Se conocen nuevos detalles de Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa del doble crimen de dos niñas bogotanas que fueron envenenadas con talio, al consumir una frambuesas contaminadas con talio, en abril del 2025.

El reconocido medio inglés The Sun, en su portada y en primera plana, informó que la ciudadana colombiana requerida por la justicia no solo colombiana, sino de su país fue ubicada por las autoridades británicas en el río Támesis, al parecer, en una situación de riesgo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mujer apareció luego de que otra ciudadana inglesa la viera “en angustia”, en el cuerpo hídrico, y reportara el hecho a las autoridades.

“La acusada de doble asesinato Zulma Guzmán Castro fue encontrada en el agua cerca del puente Battersea, al oeste de Londres, en una dramática operación de rescate”, se lee en el portal periodístico británico, que conoció los reportes policiales.

Autoridades internacionales buscaron a Guzmán Castro tras la muerte de dos menores en Bogotá. La principal sospechosa niega haber huido y asegura que no fue notificada oficialmente de la investigación - crédito Redes Sociales

Guzmán Castro fue localizada cerca del puente de Battersea, en el oeste de Londres, según reveló The Sun. Personal de emergencias realizó el rescate alrededor de las 7 a. m. (hora local) del 16 de diciembre de 2025, en una intervención también impulsada por el seguimiento internacional tras la alerta emitida a comienzos del mes de diciembre.

El rescate de Zulma Guzmán

De acuerdo con la narración oficial, “los equipos de rescate rastrearon el río con reflectores antes de encontrar a Castro”.

“Fue encontrada poco antes de las 7 de la mañana en el puente de Battersea. Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres declaró: ‘La policía recibió una llamada a las 6:45 a. m. del martes 16 de diciembre alertando de que había una mujer en peligro en el puente de Battersea”. se lee en la versión publicada por el medio internacional.

“La Unidad de Policía Marítima de la Policía Metropolitana rescató a una mujer de unos 50 años del agua a las 7:14 a. m. y la trasladó al hospital, donde se determinó que sus lesiones no revestían gravedad ni supondrían un cambio en su vida’”, constató The Sun en el informe policial.

Zulma Guzmán ya había sido vista en el Reino Unido

Por su parte, las autoridades británicas informaron al portal de noticias que si Guzmán Castro “está en condiciones de comparecer”, será oficialmente capturada para comparecer ante “el tribunal de magistrados de Westminster para una audiencia de extradición”.

Esto sería realizado “en el momento oportuno”, afirmaron las autoridades, sin detallar la fecha en la que Zulma Guzmán sería llevada a los estrados judiciales en Londres, antes de ser devuelta a Colombia.

La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

“Mientras tanto, la notificación roja de Interpol para localizarla parece haber sido retirada”, conoció el diario inglés.

Y aunque la sospechosa ofreció una entrevista virtual al medio Focus Noticias y prefirió ocultar su localización, las autoridades británicas dieron a conocer que a principios de la tercera semana del mes de diciembre ya habían emitido una orden de captura en su contra, en línea con la notificación de la circular roja de la Interpol.

“Las autoridades colombianas han solicitado al Reino Unido su captura y se cree que el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de detención a principios de esta semana (...) Se cree que Castro llegó al Reino Unido el 11 de noviembre y que la Agencia Nacional contra el Crimen la estaba buscando activamente”, consta en el reporte del diario británico.

Las víctimas, Inés de Bedout Graham, de 14 años, y Emilia Forero Uricoeche, de 13, murieron tras consumir unas Franuí, frambuesas cubiertas de chocolate, que, de acuerdo con la policía colombiana, fueron adulterados con talio, sustancia conocida como “el veneno de los venenos”.

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio, reconoció que ubicó un GPS en el carro de Juan De Bedout - crédito captura de video

Otra menor sobrevivió y permanece con en grave estado de salud en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El hermano de una de las fallecidas, al parecer, el joven Martín De Bedout, también recibió atención médica hospitalaria y se encuentra sano y salvo, como conoció el programa Los Informantes.

La policía colombiana sostiene que el caso presuntamente está vinculado a una venganza personal. Según las autoridades, Guzmán Castro habría actuado motivada por la ruptura de una relación con el padre de una de las niñas, el reconocido empresario y economista Juan De Bedout.

Desde su salida de Colombia, la acusada transitó por Argentina, Brasil y España antes de establecerse en el Reino Unido.