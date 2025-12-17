Colombia

‘Influencer’ Valeria Roa denunció que fue víctima de paseo millonario: “Nos taparon los ojos, nos golpearon y se aprovecharon de nosotras”

Roa contó en un video que ella y su amiga estuvieron retenidas al rededor de 30 minutos por varios hombres en un taxi

Guardar
La influencer denuncia que tras salir de un concierto tomó un taxi en la calle, en este la robaron y abusaron - crédito @valeriaroam7 / TikTok

La influencer Valeria Roa, conocida por sus publicaciones de humor en redes sociales, denunció que fue víctima de un paseo millonario en Bogotá, un delito que, según su testimonio, parece frecuente en la ciudad y genera una sensación de inseguridad generalizada.

En su relato, compartido a través de su cuenta de TikTok @valeriaroam7, Roa advirtió sobre la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades y la aparente normalización de estos hechos en sectores como la calle 53, cerca de El Campín, donde, según sus palabras, “toda la gente de ese sector lo sabe y nadie hace nada”.

En el video publicado, la creadora de contenido describió con detalle el episodio ocurrido hace aproximadamente una semana, cuando, tras salir de un concierto y quedarse sin batería en el celular, decidió junto a una amiga tomar un taxi en la vía pública.

Según relató, “unos minutos después del trayecto se subieron unos tipos por lado y lado. Yo iba en el lado izquierdo, ella en el lado derecho. Nos taparon los ojos, nos golpearon, nos empezaron a quitar todas las prendas, quitaron los zapatos, el bolso, absolutamente todo. Se aprovecharon de nosotras”.

Usuarios compartieron sus experiencias con
Usuarios compartieron sus experiencias con este delito - crédito captura de pantalla TikTok

La influencer explicó que los asaltantes, al percatarse de que los celulares estaban descargados, exigieron cargadores y comenzaron a pedir contraseñas de los dispositivos, aplicaciones bancarias y acceso a fotos privadas, mientras las amenazaban y las agredían físicamente.

Roa también relató que los delincuentes utilizaron la excusa de una requisa para realizar tocamientos indebidos y que, durante el trayecto, uno de los agresores la besó y le exigió que colaborara para evitar una situación más grave.

“Fue un camino eterno, aproximadamente como de unos treinta minutos. Una experiencia traumática, difícil. Son momentos en la vida en donde uno de verdad piensa que hasta ahí podría llegar”, afirmó en su testimonio.

Al finalizar el asalto, las víctimas fueron abandonadas en una calle, descalzas y bajo amenaza de no mirar hacia atrás. Buscaron ayuda de la policía, pero, según Roa, la respuesta inicial fue insuficiente: “Abordamos a una mujer policía, la cual nos dijo que no podía hacer mucho por nosotras. Fue muy triste porque realmente nos sentimos como la empatía siendo también mujer y viéndonos en el estado en el que nos encontrábamos”.

Algunos mencionaron que el transporte
Algunos mencionaron que el transporte público debería funcionar para eventos masivos - crédito captura de pantalla TikTok

Posteriormente, un mayor de la policía les indicó que habían tenido suerte, ya que en esa zona asesinan “a toda la gente”, sin profundizar en la investigación ni ofrecer mayor apoyo.

El video de Valeria Roa generó una amplia reacción en redes sociales, donde varios usuarios compartieron experiencias similares y expresaron su preocupación por la inseguridad en Bogotá.

Una persona comentó: “Con tu caso es el tercero que escucho, a la esposa de mi papá y a mi hermano les sucedió exactamente lo mismo hace casi 10 días, saliendo del concierto de Grupo Firme, decidieron tomar un taxi, igual, se subieron dos tipos de lado y lado, los golpearon y a ella la manosearon, los tuvieron una hora dando vueltas y finalmente cuando ya no había nada que quitarles los dejaron botados debajo un puente en el sur”.

Otros usuarios recomendaron utilizar servicios de transporte por aplicación, considerándolos “un poco más seguros”, y sugirieron a la influencer buscar apoyo psicológico para procesar el trauma.

Otras personas compartieron recomendaciones de
Otras personas compartieron recomendaciones de seguridad para asistir a eventos - crédito captura de pantalla TikTok

Por otra parte, en 2025, los casos de paseo millonario en la Capital han experimentado un aumento del 560%, alcanzando el nivel más alto desde 2012, según denunció el Concejal Julián Rodríguez Sastoque.

El sistema SIEDCO de la Policía Nacional respalda esta advertencia, al reportar que el promedio anual de los últimos 12 años fue de 9 casos, mientras que en 2025 ya se han registrado 33 hechos. Además señala que los martes y los fines de semana concentran la mayor cantidad de víctimas de este delito.

La denuncia de Valeria Roa pone en evidencia la persistencia de los paseos millonarios en Bogotá y los comentarios recogidos en la publicación, consideran que la inseguridad y la impunidad afectan a toda la comunidad.

Temas Relacionados

Valeria Roavaleriaroam7BogotáPaseo millonarioTaxi en BogotáEl CampínPolicía de BogotáTikTokColombia-Noticias

