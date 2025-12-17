La joven que subió al escenario para que J Quiles, Lenny Tavárez y J Balvin le bailaran reveló detalles de lo sucedido tras la oportunidad

J Balvin, Lenny Tavárez y J Quiles sorprenden a Valentina con un momento viral en pleno concierto en Bogotá - crédito @jbalvin/IG

Lo que comenzó como una noche más de concierto terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales y comentados del espectáculo que J Balvin ofreció el pasado 13 de diciembre en Bogotá.

Valentina, una joven asistente al evento, fue la protagonista inesperada de una escena en la tarima junto a Lenny Tavárez, J Quiles y el propio Balvin, experiencia que relató con lujo de detalles en entrevista con Andrea Silva en El Mañanero de La Mega.

“Todavía intentando asimilar todo. O sea, ¿en qué momento pasó esto?”, confesó Valentina al inicio de la conversación, dejando claro que, días después del concierto, aún no termina de procesar lo que vivió frente a miles de personas.

Según explicó, su participación no fue planeada ni producto de una convocatoria previa, incluso, mencionó que no era una situación que estuviera buscando, sino que surgió de manera natural.

El inesperado show de Valentina junto a J Balvin y Lenny Tavárez que conquistó a todo el estadio - crédito @valenttinaaaaaaaa/tiktok

La joven se encontraba en gramilla occidental, justo al lado de las escaleras por donde ingresaban los artistas al escenario, según comentó en la entrevista, en el momento en el que estaban empezando a buscar desde el equipo de producción del concierto a la mujer para subir al escenario ella estaba completamente concentrada en disfrutar el show.

“Cero planeado, cero como que me haya tocado gritar o hacer algo”, relató Valentina.

Fue entonces cuando la persona encargada de encontrar a la persona para que los cantantes le bailaran comenzó a preguntar entre varias asistentes de esa localidad que si alguna quería subir al escenario durante el segmento de Lenny Tavárez.

Valentina ni siquiera se percató de inmediato: “Yo no estaba escuchando, yo me estaba disfrutando tanto el concierto que ni me había dado cuenta”, explicó, pero al notar la situación, preguntó qué ocurría y recibió la propuesta directa: “¿Te vas a subir a que Lenny te baile?”.

Antes de subir, el equipo confirmó que fuera mayor de edad, pues aunque ella respondió de manera afirmativa, también les tocó preguntar a la adulta responsable que estaba acompañando a Valentina, que en su caso era su tía, la cual respaldó la decisión sin dudarlo.

“Hágale, súbala, súbala”, recordó la joven que contestó su familiar.

Valentina cuenta cómo fue bailar con J Balvin y Lenny Tavárez: nervios, risas y un gesto viral que no fue beso - crédito @valenttinaaaaaaaa/tiktok

Con ayuda de otros asistentes, cruzó la grada y recibió las instrucciones finales: “Cuando ya me dijeron como: ‘Bueno, él te va a bailar Toda, necesitamos que entres con toda la actitud, que te parches, que te lo goces. Por favor, no vayas a sacar el celular, no puedes grabar", contó la joven.

Aunque desde afuera muchos la vieron tranquila, Valentina aseguró que los nervios la invadieron desde el primer segundo.

“Estaba nerviosísima, estaba temblando”, confesó, señalando que incluso cuando Lenny se sentó sobre ella, cree que pudo darse cuenta de que el temblor era evidente. Sin embargo, ella aseguró que “fingió demencia” y pudo contenerse sobre el escenario, especialmente cuando ocurrió uno de los momentos más comentado.

Se trata del baile con Lenny Tavárez, sobre el cual Valentina fue clara al explicar qué ocurrió realmente, ya que en algunos videos publicados en las redes sociales se pudieron dar otras interpretaciones.

Una fan vivió el momento más viral en show de J Balvin - crédito @zulmis22/tiktok

“Yo estaba nerviosísima, pero mucha gente me escribió como que si estaba tomada, que cómo me había parchado tanto, porque aparte yo entré como nos habían dado una pañoleta, yo entré batiendo la pañoleta, o sea, yo como si no fuera... (Lenny) me sienta. Yo lo miro como a los ojos y yo empecé a cantar la canción porque claramente fan número uno. Luego, como que me coge el cuello, me manda la cabeza hacia atrás. Me pasó la lengua, en efecto, por el cachete. Él muy respetuoso, ante todo el respeto”, enfatizó.

También explicó que algunas imágenes dieron la impresión de un beso, algo que desmintió de forma directa.

“No cruzó boca, lastimosamente. Él canta un pedazo donde menciona el cinturón y yo le cojo el cinturón. Cuando yo bajé la mano alcancé a sentir algo y yo: “¡Bueno, ya, hasta ahí, por favor (emocionada)”, dijo, aclarando que lo que se vio en cámara fue parte de la coreografía.