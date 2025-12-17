Juez lanzó duro regañó contra abogado suplente de Nicolás Petro por no llegar preparado a la audiencia:“Se agendó con tiempo”

Juez lanzó duro regañó contra abogado suplente de Nicolás Petro por no llegar preparado a audiencia - crédito Rama Judicial

El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, experimentó un nuevo retraso tras la suspensión de la audiencia preparatoria. El juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, advirtió que no tolerará más dilaciones y anunció que, de repetirse la situación, ordenará una investigación formal por obstrucción del proceso.

En la sesión del 16 de diciembre de 2025, el juez Carbonó dirigió un fuerte llamado de atención a la defensa de Petro Burgos, luego de que el abogado suplente, que reemplazó a Carranza en la diligencia, no estuviera preparado para sustentar la apelación.

El juez recalcó: “Esta fecha se concertó con la defensa y debió venir preparado para que, en cualquier momento, cuando terminaran sus antecesores, comenzara con la sustentación de los recursos. Entiende el juzgado que cuando se designa un abogado suplente es para que actúe y no para que simplemente haga presencia de conectividad”, expuso Carbonó.

Según el magistrado la defensa no presentó excusa formal para justificar la ausencia de Carranza, pese a que el abogado suplente informó que el titular se encontraba fuera del país por una citación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Carbonó precisó: “Al correo del juzgado no ha llegado nada al respecto. Ante esto, el juzgado tiene que exhortar a la defensa por haber desaprovechado esta tarde, cuando pudo haber iniciado la sustentación del recurso y si el abogado suplente no está preparado, entonces no debe aceptar presentarse”.

Por lo tanto, la fiscal Lucy Laborde expresó su inconformidad por la suspensión y solicitó al juez que compulsara copias tanto al abogado suplente como a Carranza por no iniciar la intervención. Laborde argumentó: “Fueron más de 10 aplazamientos de la defensa durante este año, por eso me opongo a que se aplace esta audiencia y se retome en febrero”.

Y agregó: Esta diligencia fue programada de común acuerdo entre todas las partes y tenemos al doctor Jerry Deazar, quien pudiera iniciar su intervención. A la Fiscalía es a la que se le acusa de realizar un engavetamiento, cuando lleva el doctor Carranza más de 10 aplazamientos, incluidos el del día de hoy”.

Pese a la solicitud de la Fiscalía, el juez Carbonó resolvió no compulsar copias contra los abogados defensores en esta ocasión, pero dejó claro que no permitirá que la defensa vuelva a desaprovechar una audiencia, advirtiendo que, de repetirse, procederá con una investigación formal.

Fiscalía denunció estrategia de Nicolás Petro para no ir a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación reveló que Nicolás Fernando Petro Burgos implementó una estrategia judicial orientada a evitar la prisión preventiva, en el marco del proceso que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De acuerdo con la fiscal del caso, Lucy Laborde Betancourt, la colaboración inicial de Petro Burgos ante la justicia no buscaba un acuerdo formal con el ente acusador, sino demostrar que no representaba un peligro para la sociedad ni existía riesgo de reincidencia o de obstrucción a la justicia, lo que resultó determinante para que no se le impusiera una medida de aseguramiento.

Durante la audiencia, Laborde Betancourt subrayó que, tras la decisión judicial de no imponerle detención preventiva, Petro Burgos optó por suspender su cooperación voluntaria con las autoridades. La fiscal precisó: “El objetivo era evitar una medida privativa de la libertad. Una vez decidido que no habría medida de aseguramiento, Petro dejó de colaborar voluntariamente”, según consta en la diligencia realizada ante el Juzgado 74 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.