Armys en Colombia se dividen entre apoyar a Iván Cepeda y desligarse de la política

Army Bogotá negó que vayan a apoyar la candidatura de la izquierda - crédito Visuales IA

El 31 de mayo de 2026, Abelardo de la Espriella ganó en los comicios presidenciales de Colombia, pero al no obtener más del 50% de los votos registrados tendrá que competir con Iván Cepeda en la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio.

A 19 días de la jornada electoral, se ha hablado sobre lo que debe hacer Abelardo de la Espriella para mantener la ventaja del candidato de la izquierda; de la misma forma, expertos han mencionado las posibles alianzas con figuras del centro para que Cepeda supere al líder de Defensores de la Patria.

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Es por ello que ha generado sorpresa que uno de los primeros apoyos que se ha anunciado para la campaña de Cepeda no es precisamente de un colectivo político.

Armys anunciaron su respaldo a Cepeda

Las army son seguidoras de la banda BTS - crédito Reuters

El 2 de junio, Angelys Jiménez, vocera de la comunidad Army de Colombia, anunció en Señal Colombia que el colectivo se sumará a la campaña del candidato Iván Cepeda para la segunda vuelta electoral.

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Cabe recordar que las armys son el grupo de seguidores del grupo surcoreano de música pop BTS. El término proviene de “Adorable Representative MC for Youth” y representa a una comunidad global de fans que apoya activamente a la banda. Las armys participan en campañas, difunden la música de BTS y organizan actividades solidarias en diferentes países.

“Esto es un hecho histórico, estamos unidas porque sabemos que la dignidad no se negocia y es algo que nos han enseñado los grupos de K-Pop que representamos. Nos hemos unido, no por una tendencia, sino porque no podemos cantar con el corazón sin tener que defender algo que no se puede negociar, la vida”.

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La comunidad invitó a sus vínculadas a participar de los comicios del 31 de mayo - crédito @armybogotacol/Instagram

Jiménez mencionó que la intención de la comunidad es apoyar una candidatura que este a favor del medio ambiente y que en este caso es la de Iván Cepeda.

“Si ustedes se van a la época, hace 10 años el bullyng por ser un fan de una banda era grande. Hoy pasa cuando una propuesta invalida el medio ambiente, no es solo una tendencia, sino que estamos acá para demostrar con respeto y amor que tenemos que ir más allá de lo que se ve en las pantallas”.

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Por último, recordaron que en su momento respaldaron al presidente Gustavo Petro y que la decisión de apoyar a Cepeda se concretó después de las elecciones del 31 de mayo con el objetivo de ayudar al aspirante a ganar el 21 de junio.

“Nosotras y nosotros no estamos recientemente, estamos desde antes, cumplimos una labor en tumbar persecución digital conta los jóvenes. Apoyamos la candidatura de Gustavo Petro y finalmente, ahora apoyamos al candidato Iván Cepeda”.

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Armys en Bogotá rechazaron el anuncio

La comunidad en Bogotá rechazó el anunció que se registró en un medio de comunicación - crédito @armybogotacol/Instagram

Debido a que las declaraciones de Jímenez fueron tendencia en redes sociales, la comunidad Army en Bogotá emitió un comunicado para desmentir que exista un acuerdo entre toda la comunidad para apoyar la candidatura de Cepeda.

“Recordamos que toda la información, actividades, proyectos y comunicados oficiales relacionados con nuestra fanbase siempre llevarán nuestro logo y serán publicados únicamente a través de nuestras redes oficiales”.

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La comunidad recordó que toda declaración sobre las vinculadas al army en la capital se confirma a través de sus redes sociales con los logos oficiales del colectivo.

“Cualquier contenido que no cuente con nuestro logo y no haya sido compartido en nuestras redes no tiene relación con nosotros. Por ello, agradecemos que se eviten las acusaciones o señalamientos hacia la fanbase respecto a situaciones ajenas a nuestra gestión. Les pedimos tener en cuenta esta información antes de difundir rumores o información no verificada”, es como termina el comunicado.

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