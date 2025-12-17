Hay cierre parcial en la vía Bogotá - Manizales por derrumbe: así está la situación

Durante la mañana se presentaron novedades en la movilidad de la vía entre Manizales y Bogotá - crédito La Patria

Un desprendimiento de tierra interrumpió la movilidad en la carretera que une Manizales con Fresno, en Tolima, este miércoles, 17 de diciembre, en horas de la mañana. La situación afectó la conexión entre la capital de Caldas y Bogotá.

A las 6:00 a. m., el Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó el cierre total del paso en ambos sentidos, debido a la magnitud del evento.

“Se reporta cierre total en el pr inicial 70+410 y pr final 71+900. Trabajamos para mantenerlo informado”.

El organismo recomendó a los usuarios estar atentos a los comunicados oficiales sobre el estado de la vía para evitar demoras en sus viajes.

Posteriormente, a las 9:25 a. m., Invías informó que se restableció el tránsito, aunque solo por un carril, en el sector de Petaqueros, permitiendo el flujo controlado de vehículos mientras continúan los trabajos en la zona.

Autoridades prevén habilitar el paso por esta carretera lo más antes posible ya que es una ruta fundamental para la movilidad en la temporada de fin de año.

Asimismo, en su información en la cuenta de X, la institución indicó que en el departamento del Chocó, se reporta cierre total en el sector El 9.

Por otro lado, ya está habilitado el sector Río Blanco de la vía Popayán - Cali, en el departamento del Cauca, carretera que fue cerrada en la mañana del martes, 16 de diciembre, por un evento especial.

Se recomienda a los viajeros revisar el estado de la carretera antes de salir, pues las condiciones climáticas pueden causar derrumbes y otros incidentes que provocan cierres temporales, algunos imprevistos y que pueden tardar varias horas en resolverse.

Un bus cayó a un abismo en Norte de Santander

Un autobús de Copetrán que circulaba por las carreteras de Norte de Santander sufrió un accidente en la ruta Bucaramanga-Arauca durante la jornada de este miércoles, 17 de diciembre.

El vehículo transportaba a 16 pasajeros, además del conductor, Daniel Arias, y sufrió una caída a un abismo en el recorrido de La Soberanía, exactamente en el kilómetro 60, entre los sectores El Porvenir y El Encanto.

Según información preliminar de las autoridades, una persona falleció a causa del accidente y otras siete resultaron lesionadas tras la caída del autobús.

El hecho motivó la movilización de los organismos de emergencia para la atención de los afectados y el manejo de la situación en la zona.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación, mientras se desarrollan las labores de rescate y se evalúan las condiciones de seguridad en el tramo donde ocurrió el suceso.