Gustavo Petro le respondió a Claudia López y justificó por qué llama “hermanos” a miembros del ELN: " ¿Has leído a Caín y Abel?"

El presidente de la República, en las redes sociales, justificó el calificativo que ha causado controversia en los últimos días, tras el reciente paro armado de la organización criminal, que dejó cinco muertos a lo largo y ancho del país

El paro armado del ELN
El paro armado del ELN enfrentó a la precandidata presidencial Claudia López y el mandatario Gustavo Petro - crédito @ClaudiaLopez/X - Presidencia

La polémica por el uso del término “hermanos” para referirse a los miembros del ELN por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, centró la discusión sobre el lenguaje político y la memoria histórica en el país. En medio de la conmoción generada por el paro armado de la organización, que dejó cinco muertos, el jefe de Estado defendió públicamente su elección de palabras, mientras la exalcaldesa de Bogotá Claudia López cuestionó su postura.

Al explicar su razonamiento, Petro defendió su postura, con una explicación que encendió aún más la polémica. “Hermanos somos, porque los colombianos somos hermanos y debemos ser hermanos”, expresó el primer mandatario, en respuesta a una publicación de la exmandataria local, exsenadora y que actualmente es precandidata presidencial por firmas. Un enfrentamiento que contrasta con el apoyo que López le dio al hoy jefe de Estado en 2022.

Con su declaración, que busca ubicar el conflicto armado en una narrativa de fraternidad nacional, el presidente profundizó en su argumento al invocar referencias históricas y bíblicas. “¿Has leído a Caín y Abel? ¿Has leído el intento de asesinato de Bolívar por Santander?”, le preguntó Petro a López, al aludir a episodios de traición y violencia fratricida en la historia universal y local, para justificar su intención de referirse a la guerrilla de esa forma.

El presidente Gustavo Petro expresó
El presidente Gustavo Petro expresó una dura respuesta a la precandidata Claudia López por sus críticas - crédito @petrogustavo/X

Para el jefe de Estado, la raíz de la violencia se encuentra en una dinámica de enemistad interna entre los propios ciudadanos. “Hay que comprender la historia de Colombia: nos matamos entre hermanos por venganza, por codicia o por política o por amor y odio, y debemos dejar de matarnos si queremos un país grande, una Gran Colombia”, afirmó Petro en su mensaje, en el que remarcó la necesidad de superar la violencia para alcanzar la unidad nacional.

¿Qué había dicho Claudia López?

En un mensaje en X, la exmandataria local y que quiere convertirse en sucesora de Petro, a partir del 7 de agosto de 2026, se centró en el costo humano del reciente paro armado de la guerrilla: que inició en la mañana del domingo 14 de diciembre y finalizó el miércoles 17 de diciembre. Y que tuvo graves hechos de alteración del orden público en departamentos como Valle del Cauca Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Santander, Arauca, Chocó y Nariño.

El paro armado del ELN
El paro armado del ELN afecta la movilidad y genera temor entre los habitantes de las regiones impactadas - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Mis profundas condolencias a las familias de nuestros dos policías asesinados por el ELN”, expresó la exalcaldesa, que además criticó la retórica presidencial. “Los ‘queridos hermanos’ del Presidente Petro, han ejecutado +50 atentados terroristas durante su paro armado. Esos son los ‘logros’ de la paz total”, dijo agregó López en sus redes sociales, en las que puso en duda la efectividad de la política de reconciliación impulsada por el Gobierno, con la llamada Paz Total.

Con este nuevo cruce de mensajes en las plataformas digitales reflejaría la tensión que se gestó entre ambos durante el último año de gobierno de la exalcaldesa, por las diferentes posturas en temas cruciales. Y la forma en que, por lo visto, no están de acuerdo en abordar el accionar de las estructuras armadas; en especial, cuando se trata de una ofensiva anunciada para la cual, según datos oficiales, afectó a cerca de 13 departamentos, con más de 50 ataques.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López cuestionó la política de paz de Gustavo Petro - crédito @LucasGonzalez/X

“Son unos traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro”, fue el mensaje con el que el gobernante se despachó, el 15 de diciembre, contra los integrantes de esta guerrilla, en un evento en la Escuela General Santander de Bogotá; e insistió en la necesidad de transformar la cultura de la violencia del país. “Colombia es el único país de la tierra que por decenios y generaciones, casi siglos, nos matamos y nos seguimos matando entre nosotros", dijo.

